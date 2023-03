Resultados Warrior Wrestling 25 de marzo 2023

Resultados de Warrior Wrestling 29: desde el West Catholic High School en Grand Rapids, Michigan. El evento se transmitió en vivo en YouTube.

La estelar de la noche Hijo del Vikingo defendía el Campeonato Lucha Warrior Wrestling contra Arez, tras una gran exhibición de lances movidas aéreas de ambos luchadores. Gringo Loco que no estaba pautado para el combate se inserto en el mismo y aprovechando que sus oponentes estaban exhaustos logro hacerse con el triunfo y destronar al Hijo del Vikingo.

Arez with an insane step-up moonsault to the outside at #WarriorWrestling29 pic.twitter.com/8kHd2Lvt79

— Despe Fan is coming to The Collective in LA ⚘️ (@KayfabeRocks) March 26, 2023