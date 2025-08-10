La cartelera de pelea de UFC Vegas 109 del pasado sábado por la noche estuvo encabezada por una pelea clave de peso mediano entre Anthony Hernández y Roman Dolidze. UFC Vegas 109 fue co-estelarizado por un enfrentamiento de peso mosca masculino entre el ex aspirante al título Steve Erceg y Ode Osbourne.

Anthony Hernandez ofreció una exhibición dominante contra Roman Dolidze en la pelea estelar de UFC Vegas 109, sometiendo al destacado georgiano en el cuarto asalto y ascendiendo poco a poco al top 10 de peso mediano.

Hernández salió encendido en el primer asalto y empezó a tomar el control en el segundo, poniendo a Dolidze en la lona y desatando una avalancha de golpes de suelo a pocos segundos del final. Herb Dean interrumpió la pelea al sonar la bocina, pero «Fluffy» inicialmente creyó que la pelea estaba cancelada.

Informado de que era el final del asalto y no de la pelea, Hernandez volvió al trabajo contra un Dolidze abrumado en el tercer asalto. Con poco más de 60 segundos restantes en el asalto, Hernández conectó un derechazo brutal que derribó a Dolidze. En lugar de atacar, «Fluffy» obligó a Dolidze a levantarse antes de derribar al georgiano con una combinación.

Tras una actuación increíblemente dominante durante tres asaltos y medio, Hernández finalmente logró la victoria en el cuarto asalto, sometiendo a Dolidze por RNC. Resultado oficial: Anthony Hernández derrotó a Roman Dolidze por sumisión (estrangulamiento trasero) a los 2:45 del cuarto asalto.

Erceg tuvo un desempeño mucho mejor en el segundo asalto, intentando múltiples derribos para mitigar la explosiva ofensiva de Obsourne. Astroboy finalmente logró su primer derribo cerca de la mitad del tercer asalto, acomodándose en la media guardia de Osbourne. Poco después, Erceg se colocó en plena monta, lo que provocó que Osbourne se defendiera.

Ablandando a su oponente con ground and pound, Erceg casi lo ahorca con una estrangulación con un mata león en los últimos segundos del combate, pero el nativo de Kingston finalmente sobrevivió a la embestida, llevándonos a las tarjetas. Resultado oficial: Steve Erceg venció a Ode Osbourne por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

► Resultados completos de UFC Vegas 109 CARTELERA PRINCIPAL Anthony Hernandez derrotó a Roman Dolidze por sumisión (mata león) a los 2:45 del cuarto asalto.

Steve Erceg derrotó a Ode’ Osbourne por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

Iasmin Lucindo derrotó a Angela Hill por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

Andre Fili derrotó a Christian Rodríguez por decisión dividida (29-28, 28-29, 30-27).

Jean Matsumoto derrotó a Miles Johns por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Christian Leroy Duncan derrotó a Eryk Anders por nocaut técnico (golpes) a los 3:53 del primer asalto. CARTELERA PRELIMINAR Julius Walker derrotó a Raffael Cerqueira por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-26)

Elijah Smith derrotó a Toshiomi Kazama por nocaut (golpe) a los 4:10 del primer asalto.

Joselyne Edwards derrotó a Priscila Cachoeira por nocaut (gancho de derecha) a los 2:24 del primer asalto.

Uros Medic derrotó a Gilbert Urbina por nocaut (mano izquierda) a los 1:03 del primer asalto.

Gabriella Fernandes derrotó a Julija Stoliarenko por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)

Eric McConico derrota a Cody Brundage por decisión dividida (29-28, 27-30, 29-28)