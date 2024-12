Colby Covington buscaba restablecer su relevancia, mientras que Joaquin Buckley buscaba la mayor victoria de su carrera en el evento principal de UFC Tampa el sábado.

El ex campeón interino llegaba a esta pelea como no favorito en las apuestas a pesar de no haber perdido nunca en una UFC Fight Night en su carrera (8-0). Covington entraba en sustitución de Ian Machado Garry, que había pasado a UFC 310 la semana pasada en una pelea con Shavkat Rakhmonov.

Con Covington, llegó su habitual marca de «Caos», un apodo que se ha ganado gracias al diluvio de palabrotas que suele soltar antes de cada pelea. Esta vez, las acusaciones de P. Diddy a la estrella de la NBA LeBron James y las referencias terroristas al campeón del peso welter Belal Muhammad.

En el caso de Buckley, Covington se mostró inusualmente tranquilo; incluso llevó a Chael Sonnen con él al pesaje ceremonial del viernes, dejando que uno de los mejores comentaristas del deporte tomara el micrófono por él. Sonnen optó por limitarse al bombo publicitario de la pelea, quizá salvando a Covington de un nuevo bochorno.

Covington, que había promocionado su entrada durante la semana de la pelea, salió con Sonnen y Hulk Hogan portando una bandera estadounidense a su lado.

En el primer asalto de su combate estelar en el UFC Tampa, «New Mansa» logró neutralizar todos y cada uno de los débiles intentos de derribo de Covington y sorprendió al tres veces aspirante al título con un feo golpe que le abrió un corte justo encima del ojo izquierdo.

A pesar de la lesión, Covington protagonizó un segundo asalto decente en el que logró derribar a Buckley a la lona, pero fue incapaz de sacar provecho de la posición favorable. Tras el final del segundo asalto, el médico de la jaula dejó claro que no permitiría que la pelea se prolongase mucho más con el ojo de Covington ya en un estado comprometido.

En el tercer asalto, Buckley continuó dominando el tacto mientras Covington intentaba desesperadamente que «Nueva Mansa» volviera a la lona. En poco tiempo, Covington logró otro derribo, pero Buckley pudo volver a levantarse.

Una vez que los dos peleadores estuvieron en pie, el árbitro Dan Miragliotta pidió una pausa para que el médico revisara de nuevo el ojo de Covington. Sólo tardó unos segundos en determinar que Covington no debía seguir peleando, lo que obligó a Miragliotta a detener la pelea a pocos segundos del final del tercero.

Ya como conclusión de la pelea, Joaquin Buckley propinó una paliza absoluta a Colby Covington, obligando al médico de la jaula a intervenir y detener la pelea al final del tercer asalto.

Resultado oficial: Joaquin Buckley venció a Colby Covington por nocaut técnico (parada médica) a los 4:42 del tercer asalto.

Resultados completos de UFC on ESPN 63 desde Tampa

Cartel principal

Joaquin Buckley venció a Colby Covington por TKO en el tercer asalto (4:42)

Cub Swanson venció a Billy Quarantillo por KO en el tercer asalto (1:36)

Manel Kape venció a Bruno Silva por KO en el tercer asalto (1:57)

Dustin Jacoby venció a Vitor Petrino por KO en el tercer asalto (3:44)

Daniel Marcos venció a Adrian Yanez por decisión dividida (28-29, 30-27, 29-28)

Navajo Stirling venció a Tuco Tokkos por decisión unánime (30-27 x3)

Cartel Preliminar

Michael Johnson venció a Ottman Azaitar por KO en el segundo asalto (2:03)

Joel Álvarez venció a Drakkar Klose por KO en el primer asalto (2:48).

Sean Woodson venció a Fernando Padilla por KO en el primer asalto (4:58)

Felipe Lima venció a Miles Johns por decisión unánime (30-27 x3)

Miranda Maverick venció a Jamey-Lyn Horth por decisión unánime (29-28 x3)

Davey Grant venció a Ramon Taveras por decisión unánime (29-28, 30-27 x2)

Piera Rodriguez venció a Josefine Knutsson por decisión unánime (30-27 x3)