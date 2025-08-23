Johnny Walker consiguió un impresionante nocaut técnico remontando sobre Mingyang Zhang en el combate estelar de UFC Shanghái.

Walker cometió un error garrafal desde el principio, al intentar un derribo rápido y quedar debajo de Zhang. Tras varios golpes en la lona, ​​Zhang finalmente permitió que Walker se pusiera de pie. Una vez de pie, Zhang conectó un derechazo que tambaleó a Walker, obligando al brasileño a aferrarse a la reja momentáneamente. Walker intentó un derribo a 60 segundos del final del primer asalto, pero terminó recibiendo un codazo por la molestia.

Zhang parecía tenerlo todo bajo control durante el segundo asalto, pero un par de fuertes patadas a la pantorrilla de Walker mandaron al «León de la Montaña» a la lona. Oliendo sangre en el agua, Walker subió la temperatura, asestando una serie de golpes brutales mientras Zhang intentaba desesperadamente ponerse a salvo. Al final, Zhang no pudo detener el ataque, lo que obligó al árbitro a intervenir y pedir la parada del combate.

Aljamain Sterling ofreció una actuación dominante pero discreta contra el ex aspirante al título de peso pluma Brian Ortega en el evento coestelar de UFC Shanghái.

Sterling fue el centro de atención durante los primeros 10 minutos, mientras el «Maestro del Funk» le destrozaba la pierna adelantada a Ortega y lideraba la pelea. Desafortunadamente, la pelea no ofreció mucho espectáculo, lo que provocó el descontento del público en China tras el segundo asalto.

Probablemente abajo 20-18 después del segundo asalto, Ortega intentó acelerar el ritmo en el tercero, aunque su rendimiento aún palidecía en comparación con el del excampeón de peso gallo.

Con la pelea alejándose de Ortega, Sterling consiguió su primer derribo del combate en el cuarto asalto, enviando a ‘T-City’ a la lona a un minuto del final. Sterling desató una ráfaga de golpes justo antes de la campana, subiendo considerablemente en las tarjetas antes del quinto y último asalto.

Con la espalda contra la pared, Ortega conectó un potente derechazo que hizo retroceder a Sterling a poco más de dos minutos del final del combate. Sin embargo, la agresividad de Ortega le permitió a Sterling cambiar de estrategia y llevar a ‘T-City’ a la lona con 60 segundos restantes. Aljo’ procedió a golpear a Ortega con el tiempo agotándose, asegurando una barrida limpia y su mayor victoria en peso pluma hasta la fecha.

► Resultados UFC Fight Night 257 desde el Shanghai Indoor Stadium de Shanghai en China

Cartelera principal

Johnny Walker derrotó a Zhang Mingyang por nocaut técnico en el segundo asalto (2:37)

Aljamain Sterling venció a Brian Ortega por decisión unánime (50-45 x3)

Sergei Pavlovich venció a Waldo Cortes-Acosta por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

Sumudaerji venció a Kevin Borjas por decisión unánime (30-27 x3)

Taiyilake Nueraji venció a Kiefer Crosbie por nocaut técnico en el primer asalto (3:33)

Cartelera preliminar

Gauge Young venció a Maheshate por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

Charles Johnson venció a Lone’er Kavanagh por nocaut – Asalto 2, 4:35

Rongzhu derrotó a Austin Hubbard por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

Kyle Daukaus derrotó a Michel Pereira por nocaut – 1.er asalto, 0:43

Yizha derrotó a Westin Wilson por nocaut – 1.er asalto, 0:37

SuYoung You derrotó a Xiao Long por decisión unánime (29-28 x3)

Uran Satybaldiev derrotó a Diyar Nurgozhay por sumisión (Ezekiel Choke) – 1.er asalto, 2:45