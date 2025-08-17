Khamzat Chimaev ofreció una de las exhibiciones más dominantes en la historia de las peleas por el título de la UFC, derrotando con comodidad a Dricus Du Plessis en la pelea estelar de la UFC 319 el sábado por la noche.

Chimaev impuso su voluntad de inmediato en la lona, derribando a Du Plessis casi al instante y aguantando la mayor parte del primer asalto con control lateral. Borz’ logró clavar a ‘DDP’ en un crucifijo, aunque no pudo aprovechar su posición dominante más allá de conectar algunos golpes.

Las rondas dos, tres, cuatro y cinco reflejaron la primera, con Chimaev logrando derribos tempranos y manteniendo a Du Plessis en la lona en una exhibición absolutamente dominante del invicto monstruo checheno.

Du Plessis tuvo algunos momentos positivos en el quinto asalto, montando a Chimaev al final y buscando asegurar una victoria por sumisión. Desafortunadamente, ‘DDP’ no tuvo la energía para asegurar nada antes de la campana, lo que nos llevó a las tarjetas para una decisión muy predecible.

Resultado oficial: Khamzat Chimaev derrotó a Dricus Du Plessis por decisión unánime (50-44, 50-44, 50-44) y ganó el título de peso mediano de la UFC.

Lerone Murphy siguió el ejemplo de Carlos Prates al conectar un sensacional codazo giratorio por nocaut contra la ex estrella de Bellator, Aaron Pico, en el UFC 319 en Chicago.

Pico salió con todo, conectando golpes tempranos y buscando presionar a Murphy contra la jaula. Con Pico acercándose, Murphy vio la oportunidad de conectar un codazo giratorio que lo atrapó limpio, enviando al luchador olímpico a la lona.

Resultado oficial: Lerone Murphy derrotó a Aaron Pico por KO (codazo giratorio hacia atrás) a los 3:21 del primer asalto.

Carlos Prates volvió a la senda de la victoria con un final justo sobre la bocina contra Geoff Neal en el UFC 319 el sábado por la noche.

Prates ofreció una exhibición impactante durante el primer asalto, pero justo cuando parecía que llegaríamos al segundo, la estrella de Fighting Nerds conectó un tremendo codazo giratorio hacia atrás que impactó a Neal en la cabeza y envió a ‘Handz of Steel’ a la lona justo cuando sonaba la bocina.

El árbitro Jason Herzog dio por finalizada la pelea inmediatamente, dando por finalizado el combate con un segundo oficialmente restante en el asalto.

Resultado oficial: Carlos Prates derrotó a Geoff Neal por KO (codazo giratorio) a los 4:59 del primer asalto.

► Resultados UFC 319 desde el el United Center de Chicago, Illinois

Cartelera principal

Khamzat Chimaev derrotó a Dricus du Plessis por decisión unánime (50-44 x3)

Lerone Murphy derrotó a Aaron Pico por nocaut en el primer asalto (3:21)

Carlos Prates derrotó a Geoff Neal por nocaut en el primer asalto (4:59)

Michael Page derrotó a Jared Cannonier por decisión unánime (29-28 x3)

Tim Elliott derrotó a Kai Asakura por sumisión (guillotina) (R2, 4:39)

Cartelera preliminar

Baysangur Susurkaev derrotó a Eric Nolan por sumisión (RNC) (R2, 2:01)

Michal Oleksiejczuk derrotó a Gerald Meerschaert por nocaut técnico en el primer asalto (3:03)

Loopy Godínez derrotó a Jessica Andrade por decisión unánime (29-28 x3)

Alexander Hernández derrotó a Chase Hooper por nocaut técnico en el primer asalto (4:58)

Primeras preliminares

Drakkar Klose venció a Edson Barboza por decisión unánime (29-28 x3)

Karine Silva venció a Dione Barbosa por decisión unánime (29-28 x3)

Joseph Morales venció a Alibi Idris por sumisión (triángulo) (R2, 3:04)