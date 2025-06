Merab Dvalishvili ofreció una de sus actuaciones más dominantes dentro del octágono el sábado por la noche, sometiendo a Sean O’Malley para retener el título mundial de peso gallo en UFC 316.

En el primer asalto, Dvalishvili aparentemente superó a O’Malley y conectó un buen derribo que le dio el control total. Para crédito de O’Malley, logró levantarse y evitó caer a la lona durante el segundo asalto. A pesar de eso, parecía que «La Máquina» estaba conectando los golpes más impactantes durante los primeros 10 minutos.

Tras un segundo combate relativamente reñido, Dvalishvili estaba listo para llevar la pelea a la lona casi de inmediato, lanzándose para derribarlo y enviando a «Sugar» a la lona. Dvalishvili se acomodó en la guardia de O’Malley y lo mantuvo allí durante los siguientes minutos hasta que O’Malley logró acercarse lentamente a la reja y subirse por la pared.

Desafortunadamente para O’Malley, Dvalishvili lo devolvió rápidamente a la lona cada vez que gastaba energía para incorporarse. Al intentar levantarse de la lona una vez más, O’Malley dejó el cuello expuesto, lo que permitió a Dvalishvili aplicarle un estrangulamiento anaconda. A pesar de sus mejores esfuerzos por defenderse, ‘Sugar’ no tuvo más remedio que rendirse, poniendo fin al combate.

Resultado oficial: Merab Dvalishvili derrotó a Sean O’Malley por sumisión (estrangulamiento anaconda) a los 4:42 del tercer asalto.

Kayla Harrison se ha consagrado como la nueva campeona indiscutible de peso gallo esta noche en el evento coestelar de UFC 316, tras someter a la actual campeona, Julianna Peña, con un final por kimura al final del segundo asalto en su reñida pelea en Nueva Jersey.

Harrison, dos veces medallista de oro olímpica, también logró dos victorias en torneos de peso ligero durante su destacada trayectoria con la PFL. Y finalmente, al enfrentarse a Peña, originaria de Washington, esta noche en «The Garden State», la dominante as del grappling, Kayla Harrison, añadiría la corona de la UFC a su reluciente repisa.

Tras un inicio contundente con un derribo exitoso, la veterana de Ohio, Harrison, sufrió un par de patadas ascendentes ilegales de Peña, con el árbitro Vitor Ribeiro separando inmediatamente a la dupla, lo que le quitó un punto a Peña en el proceso.

Pero en el segundo asalto, Harrison volvió a tomar el control y dominó desde entonces. Intentando concretar una sumisión de triángulo de brazo contra el actual campeón, Peña, Harrison, con solo cinco segundos restantes en el segundo asalto, conectó una brutal sumisión por kimura en el lado izquierdo del primero, forzando una rápida rendición.

Con su victoria, se espera que la as del American Top Team, Harrison, haga su primera defensa del título contra su ex compañera de entrenamiento y ex campeona de dos pesos, Amanda Nunes, quien regresará al octágono a finales de este año.

Resultados UFC 316 desde el Prudential Center de la ciudad de Newark en New Jersey

Cartelera Principal

Kayla Harrison venció a Julianna Peña por sub (kimura) (R2, 4:55)

Joe Pyfer venció a Kelvin Gastelum por decisión unánime (29-28, 29-27, 30-27)

Mario Bautista venció a Patchy Mix por decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27)

Kevin Holland venció a Vicente Luque por sumisión (estrangulamiento D’Arce) (R2, 1:03)

Cartel Preliminar Joshua Van venció a Bruno Silva por nocaut técnico en el tercer asalto (4:01)

Azamat Murzakanov venció a Brendson Ribeiro por nocaut técnico en el primer asalto (3:25)

Waldo Cortes-Acosta venció a Serghei Spivac por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

Andreas Gustafsson venció a Khaos Williams por decisión unánime (30-27, 30-26 x2) Primeras Preliminares Wang Cong venció a Ariane da Silva por decisión unánime (30-27 x3)

Joo Sang Yoo venció aJeka Saragih por KO en el primer asalto (0:28)

Quillan Salkilld venció aYanal Ashmouz por decisión unánime (30-27, 29-28 x2)

MarQuel Mederos venció aMark Choinski por decisión unánime (30-27 x2, 29-28)