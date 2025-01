Islam Makhachev sigue siendo el campeón indiscutible del peso ligero tras el pasado sábado en la noche del UFC 311, con una impresionante victoria en el primer asalto por estrangulamiento D’Arce sobre Renato Moicano en el combate principal celebrado en Inglewood, California.

Makhachev, que tenía previsto regresar esta noche a la acción en una revancha por el título contra su rival armenio, Arman Tsarukyan, vio cómo el emparejamiento se quedaba por el camino de la noche a la mañana, ya que el aspirante a retador abandonó el combate tras sufrir una lesión en la espalda mientras cortaba peso para el combate.

El pasado sábado en la noche, Makhachev se convirtió en el primer campeón de peso ligero en la historia del octágono en defender con éxito su corona cuatro veces consecutivas.

Tras superar un susto inicial en la pelea de pie después de un resbalón erróneo, Makhachev se lanzó rápidamente a por un derribo contra Moicano, natural de Brasilia, y después de barrer al brasileño contra la valla, el número uno de la libra por libra se hizo inmediatamente con un bloqueo frontal de la cabeza y consiguió su segunda victoria consecutiva por estrangulamiento D’Arce, tras la sumisión de junio ante Dustin Poirier.

En la pelea co-estelar de la noche, Merab Dvalishvili ofreció una brillante actuación en el UFC 311 el sábado por la noche, asegurándose una victoria por decisión decisiva sobre el hasta entonces invicto Umar Nurmagomedov.

Las cosas empezaron relativamente lentas en el primer asalto, pero finalmente empezaron a abrirse cerca de los dos minutos, cuando Dvalishvili soltó las manos y empezó a atacar al daguestaní con sus golpes. Sin embargo, fue Nurmagomedov quien asestó el golpe más importante del asalto, con una gran derecha que hizo tambalearse a «La Máquina» a falta de 10 segundos para el final.

Aunque el primer asalto perteneció definitivamente a Dvalishvili, Nurmagomedov acortó distancias en el segundo, asestando una serie de golpes sólidos y haciendo gala de su impecable defensa del derribo. Nurmagomedov también logró el primer derribo de la pelea, tomando la espalda de Dvalishvili en el proceso, pero no pasó mucho tiempo antes de que «La Máquina» se levantara.

En el que quizá haya sido su mejor asalto de la pelea hasta el momento, Dvalishvili logra poner a Nurmagomedov en la lona por primera vez, aunque no puede mantenerlo allí durante mucho tiempo.

A medida que llegamos a las rondas de campeonato, se hizo evidente que Nurmagomedov estaba empezando a quedarse vacío, ya que sus movimientos comenzaron a parecer laboriosos. Por supuesto, «La Máquina» parecía que podía aguantar otros cinco asaltos, ya que intentó sin descanso derribo tras derribo y sorprendió al daguestaní con un desagradable derechazo en los últimos segundos del quinto asalto.

Con Nurmagomedov sacudido, Dvalishvili logró un último derribo, inmovilizando a su oponente en la lona hasta los últimos segundos.

Resultados completos de UFC 311 desde Los Angeles

Cartel Principal

Islam Makhachev venció a Renato Moicano vía sub (R1, 4:05)

Merab Dvalishvili venció a Umar Nurmagomedov via decisión unánime (48-47 x2, 49-46)

Jiri Prochazka venció a Jamahal Hill por nocaut técnico en el tercer asalto (3:01)

Jailton Almeida venció a Serghei Spivac por nocaut técnico en el primer asalto (4:53)

Reinier de Ridder venció a Kevin Holland por sub (RNC) (R1, 3:31)

Cartel Preliminar

Raoni Barcelos venció a Payton Talbott por decisión unánime (30-27 x2, 30-26)

Azamat Bekoev venció a Zachary Reese por KO en la primera ronda (3:04)

Bogdan Guskov venció a Billy Elekana por sumisión (guillotina) (R2, 3:33)

Grant Dawson venció a Diego Ferreira por decisión unánime (30-27 x3)

Primeras Preliminares

Ailin Pérez venció a Karol Rosa por decisión unánime (29-28 x2, 30-27)

Muin Gafurov venció a Rinya Nakamura por decisión unánime (30-27 x3)

Bernardo Sopai venció a Ricky Turcios por decisión unánime (30-27 X2, 29-28)

Tagir Ulanbekov venció a Clayton Carpenter por decisión unánime (30-27 x2, 29-28)