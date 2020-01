Muchas dudas fueron puestas sobre la mesa cuando se anunció el regreso de Conor McGregor en la estelar de UFC 246 ante Donald Cerrone. Minutos después de que esta pelea haya terminado, ya no queda nada por aclarar. McGregor sigue siendo tan explosivo como siempre, y ante Cerrone mostró una de sus mejores versiones. El irlandés no le dio ni un respiro al estadounidense al inicio de la ansiada contienda, y lo noqueó tras conectar un impresionante combo de patada zurda a la cabeza con rodillazo y ground and pound.

Desde que perdió con Khabib Nurmagomedov en la estelar de UFC 229, McGregor entró en una espiral que incluyó dos denuncias por abuso sexual y todo el circo que se armó alrededor de su agresión a un anciano en un bar irlandés. Por eso muchas dudas se plantearon cuando se anunció su retorno. ¿Qué versión de McGregor ibamos a ver? ¿Podría vencer a Cerrone o las circunstancias lo iban a devorar? Nada de eso pasó, el irlandés salió a comerse al mundo desde el primer segundo y llegó a romperle la nariz a su contrincante con ¡golpes de hombro! El Cowboy, tan buen peleador que es, no tuvo ninguna oportunidad.

En la entrevista post-triunfo con Joe Rogan, McGregor declaró que está más que dispuesto a continuar en la división welter. Una pelea con Jorge Masvidal sería excelsa. Sin embargo, bien conocidas son las intensiones del presidente de UFC, Dana White, por programar una revancha con Khabib Nurmagomedov. Aunque claro, este tiene que derrotar primero a Tony Ferguson y retener el Campeonato de Peso Ligero. Quizás una pelea con Justin Gaethje sería lo mejor para el irlandés.

Por desgracia, la pelea co-estelar no fue ni de lejos igual de emocionante que la que la precedió. Holly Holm derrotó a Raquel Pennington (otra vez) en una contienda para nada vistosa (otra vez) en la que la ex Campeona Femenil de Peso Gallo neutralizó la estrategia de su rival a base de contraataques y golpes efectivos, que le dieron la victoria por decisión unánime. Los fanáticos odiaron este enfrentamiento. Probablemente fue una mala idea ponerla en un lugar tan alto dentro de un PPV tan importante.

Alexey Oleinik demostró que la vejez es un fenómeno mental tras obtener su victoria número 54 por sumisión ante Maurice Greene. El veterano dio una clínica de lucha al ras de la lona y logró someter a su joven rival con una palanca al brazo en el segundo round. A sus 42 años de edad, este es el triunfo 58 en su carrera. Oleinik necesitaba este momento, y aseguró en su entrevista post-victoria que este suceso le volvió a «dar la confianza en sí mismo» que precisaba.

El ruso Aleksei Oleinik le aplicó la primera sumisión de su carrera a Maurice Greene en el 4° round.

Maurice Greene#ESPNKnockOut #UFC246 #McGregorCerrone pic.twitter.com/WAKjmsNzF1 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) January 19, 2020

Por otro lado, Brian Kelleher logró obtener su primera victoria en 2 años tras someter al jamaiquino Ode Osbourne con una guillotina sacada de la mismísima Revolución Francesa. Previo a este encuentro, Diego Ferreira sometió a Anthony Pettis con una brutal mata león.

¡KELLEHER POR SUMISIÓN!#UFCxFOX | Preciosa 'guillotina' del estadounidense para vencer a Ode Osbourne en #UFC246, que tuvo que tapear con su pie. pic.twitter.com/YWdD1wXoa0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 19, 2020

Resultados UFC 246: Lo que dejó el cartel preliminar

Nadie pensaba que Roxanne Modafferi iba a ser capaz de darle la tremenda paliza que le dio a Maycee Barber, pero así fue. La Guerrera Feliz estuvo en su salsa a lo largo de los tres asaltos que duró la contienda, y en el segundo round le abrió la cabeza a su oponente con un codazo, que derramó la sufience sangre para pintar de carmesí al lienzo del octágono. Además, el buen uso del Brasilian Jiu Jitsu de la veterana fue clave para acorralar a Barber, que perdió su invicto por decisión unánime en la estelar de las preliminares de UFC 246.

Big ups to Roxanne Modafferi! She's age 37 with 16 years in the game, yet still improving and humbling vociferous young upstarts like Maycee Barber (knee injury notwithstanding). What an awesome performance, @Roxyfighter. 👏 #UFC246 pic.twitter.com/uH3kVnmVlz — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Por otro lado, en lo que fue una gran contienda, Sodiq Yusuff derrotó a Andre Fili por decisión unánime. El africano logró llevarse la ventaja en las tarjetas por su excelente versatilidad a la hora de repartir golpes y de atacar al ras de la lona. Aunque Fili fue más que un desafío para el triunfador, puesto que llegó a ponerlo en aprietos en más de una ocasión con sus puñetazos.

Sodiq Yusuff (11-1) is the third wave of MMA's Naija Invasion – the featherweight division's top young threat. He outhustles the underrated Andre Fili with smooth boxing and new shades of grappling en route to unanimous 29-28 scores, boosting his UFC mark to 4-0. #UFC246 pic.twitter.com/P9CGocu2TO — Kyle Johnson (@VonPreux) January 19, 2020

Drew Dober fue el que obtuvo la única victoria por finalización en el cartel preliminar. Fue tras conectar un impecable recto de zurda que paralizó a Nasraq Hasparat, que no pudo hacer nada para defenderse en el ground and pound a base de codazos que le aplicó su rival. Esta es la segunda victoria consecutiva que obtiene Dober, quien comienza a encaminarse por la buena senda en la división de peso ligero.

¡STRIKE FULMINANTE DE DREW DOBER! #UFCxFOX Repasamos la victoria del estadounidense sobre Nasrat Haqparast en UFC 246 desde Las Vegas pic.twitter.com/2qsoMGl35v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 19, 2020

Por otro lado, Askar Askarov. Aleksa Camur y Sabina Mazo derrotaron por decisión unánime a Tim Elliot, Justin Ledet y J.J Aldrich respectivamente.

Los resultados completos de UFC 246 son: