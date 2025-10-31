Este mes tan halloweenesco, Tyris Wrestling, como Resist Pro Wrestling, tampoco ha querido rendirse a las modas imperialistas y el pasado día 26 celebró nuevo show, Ver Para Creer, tematizado en torno a Los Chestertives y sus misterios, desde la Sala Zulú Club de Aldaia (Valencia, España).

El Tío Voro encargó a Chester, Chester Ciego e Ethan Watson la tarea de investigar si la tercera correa del Campeonato Por Equipos, que Gerard García y Enriquecido entregaron a César Bravo en Tierra Tribal, era falsa. Así que para ello, les concedió una lucha titular contra Los Amigos.

Por otra parte, Gin El Libertario quiso poner sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Triple W frente a Caldera, acusándolo de querer tomar su lugar como gran representante de la escena española y copiar su «look».

Además, Plan B (Lozano y Junior Martínez) defendieron el Campeonato por Equipos de Lucha Libre Rebelión ante Francisco y Raúl Cruz, tras la oportunidad lograda por este con su victoria en Ragnarok.

Completando el cartel, hubo un Gauntlet donde Sebastián Álvarez, Cuchu Navarro, Bushido, Newt Nova y Jon Valow batallaron por contender al Campeonato Mediterráneo, Ruby Ruiz pudo ajustar cuentas con Amir, mientras Yawara (Daphne Cepeda, réferi habitual en la escena española) unió fuerzas con Pedrolo para darle su merecido a Los Incancelables (Mars y Javi Hunter).

► Los detectives salvajes

Edu Rodríguez derrotó a Emil Völler . Noah Santillana era el rival original de Rodríguez.

. Noah Santillana era el rival original de Rodríguez. Pedrolo y Yawara derrotó a Los Incancelables (Mars y Javi Hunter) .

. GAUNTLET POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS WRESTLING: Jon Valow derrotó a Sebastián Álvarez, Cuchu Navarro, Bushido y Newt Nova .

. Amir derrotó a Ruby Ruiz .

. CAMPEONATO POR EQUIPOS DE TYRIS WRESTLING: Plan B (Lozano y Junior Martínez) (c) derrotaron a Francisco y Raúl Cruz para retener el título .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Gin El Libertario (c) derrotó a Caldera para retener el título .

. CAMPEONATO POR EQUIPOS DE TYRIS WRESTLING: Los Chestertives (Chester, Chester Ciego e Ethan Watson) derrotaron a Los Amigos (César Bravo, Enriquecido y Gerard García) (c) para ganar el título.

