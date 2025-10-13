Desde finales de agosto, con su parada en Alfafar, Tyris Wrestling no presentaba evento. Hasta que el pasado 29 de septiembre celebró Ragnarok, al amparo de la Sala Zulú Klub en Aldaia (Valencia, España).

Como lucha principal, consecuencia directa del show Tierra Tribal, Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) fueron contra TJ Charles y Gin El Libertario, cuya ruda alianza no fue suficiente para que Charles le arrebatara el Campeonato Absoluto de Tyris a Sánchez, quien contó con la ayuda de su colega Torres.

Además, Francisco puso sobre la mesa el Campeonato Mediterráneo ante Gerard García, se programó un combate con escudos por una oportunidad titular donde estuvieron implicados Chester, Raúl Cruz, Zarcos y Artur Alimov; Caldera se midió al debutante Joe Kessler y hubo una Triple Amenaza entre Amir, Edu Rodríguez y Ruby Ruiz.

Cuatro de los encuentros mencionados pueden verse en el canal de YouTube de Tyris Wrestling.

► El hombre del norte

CAMPEONATO MEDITERRÁNEO: Francisco (c) derrotó a Gerard García (con Enriquecido) para retener el título . Aunque con su técnica García puso en aprietos a Francisco, Enriquecido y sus interferencias marcaron el combate, llegando a sacar al réferi del ring en pos de evitar una cuenta de tres del campeón. Pero cuando la victoria parecía decantarse del lado rudo, Raúl Cruz también sacó al árbitro del cuadrilátero y lanzó efectivo ataque sobre Los Amigos. García quedó entonces a punto de caramelo para el remate de «El Número Uno» (un Double Underhook Facebuster) y el pin. En las postrimerías, Cruz miró con apetencia la presea de Francisco.

. Aunque con su técnica García puso en aprietos a Francisco, Enriquecido y sus interferencias marcaron el combate, llegando a sacar al réferi del ring en pos de evitar una cuenta de tres del campeón. Pero cuando la victoria parecía decantarse del lado rudo, Raúl Cruz también sacó al árbitro del cuadrilátero y lanzó efectivo ataque sobre Los Amigos. García quedó entonces a punto de caramelo para el remate de «El Número Uno» (un Double Underhook Facebuster) y el pin. En las postrimerías, Cruz miró con apetencia la presea de Francisco. LUCHA DE ESCUDOS: Raúl Cruz derrotó a Chester, Zarcos y Artur Alimov . Tras la intervención de Martí Ubach, atacando a todo lo que se movía sólo para fastidiar al Tío Voro, Cruz cubrió a Chester. Lucha bastante desastrosa, todo hay que decirlo, donde los escudos fueron básicamente un elemento decorativo y varias secuencias rozaron la tragedia, con Zarcos haciendo un tope con giro que casi le cuesta la espalda. Desde aquí quiero romper una lanza por una lucha libre algo más original, en la que cada luchador ejecute movimientos acordes a su personalidad y sobre todo, a sus posibilidades. Otro ejemplo de lo que expongo también se dio en este combate, cuando Alimov y Cruz conjuntaron el sobadísimo intercambio de forearm strikes que hoy día vemos en todos los combates de todos los shows de lucha libre, como si fuera una suerte de validación. Y precisamente, en muchos casos (la mayoría), produce el efecto contrario. Si no sabes hacer algo bien, no lo hagas. Y además, así ganarás en originalidad.

. Tras la intervención de Martí Ubach, atacando a todo lo que se movía sólo para fastidiar al Tío Voro, Cruz cubrió a Chester. Lucha bastante desastrosa, todo hay que decirlo, donde los escudos fueron básicamente un elemento decorativo y varias secuencias rozaron la tragedia, con Zarcos haciendo un tope con giro que casi le cuesta la espalda. Desde aquí quiero romper una lanza por una lucha libre algo más original, en la que cada luchador ejecute movimientos acordes a su personalidad y sobre todo, a sus posibilidades. Otro ejemplo de lo que expongo también se dio en este combate, cuando Alimov y Cruz conjuntaron el sobadísimo intercambio de forearm strikes que hoy día vemos en todos los combates de todos los shows de lucha libre, como si fuera una suerte de validación. Y precisamente, en muchos casos (la mayoría), produce el efecto contrario. Si no sabes hacer algo bien, no lo hagas. Y además, así ganarás en originalidad. Caldera (con Bushido) derrotó a Joe Kessler . Caldera es otra cosa, y su bagaje en kickboxing se nota a la hora de hacer creíbles los intercambios de golpes, aquí con un Kessler que se propuso dejar huella en su primer combate para Tyris Wrestling, especialmente sobre el pecho de su rival, quien lo finiquitó tras zafarse de un Mataleón y endosarle una tremenda patada circular y un Tiger Driver para la cuenta de tres. Muy buen duelo, por su aura de pelea legítima entre dos gladiadores que no juegan a serlo. Caldera se ha convertido en uno de mis favoritos de la escena española. Más como él, por favor.

. Caldera es otra cosa, y su bagaje en kickboxing se nota a la hora de hacer creíbles los intercambios de golpes, aquí con un Kessler que se propuso dejar huella en su primer combate para Tyris Wrestling, especialmente sobre el pecho de su rival, quien lo finiquitó tras zafarse de un Mataleón y endosarle una tremenda patada circular y un Tiger Driver para la cuenta de tres. Muy buen duelo, por su aura de pelea legítima entre dos gladiadores que no juegan a serlo. Caldera se ha convertido en uno de mis favoritos de la escena española. Más como él, por favor. Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) derrotaron a TJ Charles y Gin El Libertario. Entretenido estelar, impulsado por el público, muy en favor de la Blacklist y muy en contra del «vendido» Charles y del «cero pelo» Libertario. El punto narrativo era darles su merecido a los rudos por la injerencia de Libertario en Tierra Tribal y demostrar que unida, la Blacklist nunca será vencida. Y no pudo ser vencida ni después de que el Campeón Absoluto de RIOT y el Campeón Absoluto de Triple W utilizaran sus respectivos cinturones para hacer un sandwich con Torres, mientras el árbitro estaba en brazos de Morfeo por un golpe fortuito. Seguidamente, Sánchez, que está hecho un pillastre, se valió de su propio Campeonato Absoluto de Tyris para golpear a Charles, aún con el árbitro ausente, y que el irlandés acabara recibiendo la Combi Completa y fuese puesto de espaldas planas.

⇒ A falta de que Tyris comparta los resultados de esa Triple Amenaza entre Amir, Edu Rodríguez y Ruby Ruiz, Ragnarok fue en general un buen show, a pesar del desastroso combate con escudos que precisamente daba sentido a su temática y cierto exceso de ardides en el «opener» y en el «main event». Hago hincapié en Caldera y su ascenso, que creo supone la mejor noticia hoy día dentro del producto de la promotora valenciana. Citando su apodo luchístico, el gran «prospecto» de la lucha española junto con Ángel Reyes.

7/10

