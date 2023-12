La empresa de lucha libre independiente, TWE Chattanooga, presento su evento TWE vs. The Indies, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre desde TWE Arena in Red Bank, Tennessee. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

TWE Chattanooga es una empresa de lucha libre independiente con sede en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, la misma presente eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados TWE Chattanooga

Erron Wade venció a Landon Hale Austin Luke venció a Sean Campbell Darian Bengston venció a TJ Crawford TWE Tag Team Title Match: Totally Shook (Jamesen Shook & Pha’Nesse) vencieron a The Lost Brothers (Alexander Lev & Crowgan Shoals) para convertirse en nuevos campeones Channing Thomas venció a CPA Kasey Owens & Suge D vs. The Coven Of The Goat (Jaden Newman & Tank) (w/CJ Lawler & The Rev) – No Contest Kody Manhorn venció a Daniel Makabe