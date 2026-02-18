Resultados Triple W: Tag Attack

Para Tag Attack, su cuarto evento del año, Triple W regresó el pasado 7 de febrero a su Gimnasio Lucharama de la ciudad de Madrid (España).

Goldenboy Santos se estrenó como Campeón Absoluto de Triple W ante Rizo, quien obtuvo su oportunidad titular en Celebr4tion, el anterior show de la promotora.

También estuvo sobre la mesa el Campeonato de Parejas de Triple W, con La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) buscando conservar sus estatus frente a Alexa Jade (Campeona de Level One) y Nasty.

Completando el cartel, los dos primeros combates de la segunda edición del Project Tag Team Tournament: La Forja (Bruno Guzman y Iron Charles) vs. La Senda Luminosa (César Hawk y Kaishin) y Ley & Orden (Mortero y Pedrolo) vs. AnaRKHia (Hades y Ruky). Además, Trevor de Vries se midió a Joro y hubo otro choque por equipos con Sangre Pagana (Blackpool y El Chavo Romero) yendo contra Damião y Callum Black (este como reemplazo de última hora para el lesionado RAFA).

► Golden Business

[PRE-SHOW]

LUCHA A CUATRO BANDAS: “Macho Flaco” Marco Morales derrotó a Aiden García, Morato y Ayala.

[SHOW PRINCIPAL]

César Hawk acabó dándole la espalda a Rizo y atacándolo para unirse a Johan.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Goldenboy Santos (c) derrotó a Rizo para retener el título . Con un Rizo defenestrado por el ataque de Hawk, Santos tuvo una defensa fácil, así que una vez concluida, anunció que disputaría otra al final de la velada.

. Con un Rizo defenestrado por el ataque de Hawk, Santos tuvo una defensa fácil, así que una vez concluida, anunció que disputaría otra al final de la velada. PRIMERA RONDA DEL PROJECT TAG TEAM TOURNAMENT: La Forja (Bruno Guzman y Iron Charles) derrotaron a La Senda Luminosa (César Hawk y Kaishin).

Joro derrotó a Trevor de Vries por DQ . Vries siguió atacando a Joro y Pad Campos se le unió, forjando una alianza entre ellos.

. Vries siguió atacando a Joro y Pad Campos se le unió, forjando una alianza entre ellos. PRIMERA RONDA DEL PROJECT TAG TEAM TOURNAMENT: AnaRKHia (Hades y Ruky) derrotaron a Ley & Orden (Mortero y Pedrolo).

Sangre Pagana (Blackpool y El Chavo Romero) derrotaron a Damião y Callum Black . Frustrado por el resultado, Damião atacó a Black.

. Frustrado por el resultado, Damião atacó a Black. CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a Alexa Jade y Nasty para retener el título .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Goldenboy Santos (c) (con Damião) derrotó a Jon Valow para retener el título . Duelo básico entre pesos completos, Valow fue capaz de ir tú a tú con Santos, quien en los primeros minutos fingió una lesión para que Damião golpeara al español sin que el árbitro lo viera. Poco después, Damião evitó que el réferi consumara una presumible cuenta de tres y a posteriori el portugués fue sacado del ring por Callum Black, pero el colegiado quiso que la lucha continuara. Finalmente, Santos se repuso, y limpiamente, tras dos Lariats y un codazo desde la tercera cuerda, puso de espaldas planas a Valow. ♠♠♠

. Duelo básico entre pesos completos, Valow fue capaz de ir tú a tú con Santos, quien en los primeros minutos fingió una lesión para que Damião golpeara al español sin que el árbitro lo viera. Poco después, Damião evitó que el réferi consumara una presumible cuenta de tres y a posteriori el portugués fue sacado del ring por Callum Black, pero el colegiado quiso que la lucha continuara. Finalmente, Santos se repuso, y limpiamente, tras dos Lariats y un codazo desde la tercera cuerda, puso de espaldas planas a Valow. ♠♠♠ Santos se despidió proclamando que sería Campeón Absoluto en Triple W para los restos y Damião remató con el cántico «Madrid, cabr*n, saluda al campeón».

