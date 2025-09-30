Inició temporada Triple W el pasado día 6 con Young Wolves, un show adscrito a su marca de desarrollo Level One. Y este pasado sábado, arrancó oficialmente la temporada de su «elenco principal» con Génesis, show tradicional de su calendario que no celebraba desde 2019, al amparo del Gimnasio Lucharama en Madrid (Madrid, España).

Genesis 2025 tuvo un estelar extremo, donde Guillermo y Trevor de Vries por fin se vieron las caras, tras una inquina desatada a raíz del «face turn» del primero, y que provocó que además de su amistad, perdieran los Campeonatos de Parejas de Triple W el pasado mayo.

Completando el cartel, precisamente hubo un combate por dichas correas de duplas, donde Murders Business Inc. (Damião & RAFA) buscaron defenderla ante La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) y La Forja (Iron Charles y Bruno Guzmán); Gin El Libertario puso sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Triple W frente a Rizo; Alexa Jade hizo lo propio con el Campeonato de Level One frente a Pad Campos (anterior monarca); se programó una lucha «Revoltijo» por ser contendiente a ese último oro entre Kassius, Ochoa, Jon Valow, Shalloy, Saejima y Martí Ubach (debutante en Triple W); mientras Michael May enfrentó a Jedu.

► La pasión sangrienta

[Pre-show]

César Hawk derrotó a El Twister Morales.

[Show principal]

Jedu derrotó a Michael May .

. REVOLTIJO POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Kassius derrotó a Shallow, Saejima, Jon Valow, Ochoa y Martí Ubach .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Gin El Libertario (c) derrotó a Rizo para retener el título . En el poscombate, Jedu, disfrazado de inicio como Chicharito Jr., atacó a El Libertario y lo retó a un duelo titular para el próximo show de Triple W

. En el poscombate, Jedu, disfrazado de inicio como Chicharito Jr., atacó a El Libertario y lo retó a un duelo titular para el próximo show de Triple W CAMPEONATOS DE PAREJAS DE TRIPLE W: Murders Business Inc. (Damião & RAFA) (c) derrotaron a La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) y La Forja (Iron Charles y Bruno Guzmán) para retener los títulos . Antes del encuentro, Sangre Pagana hizo acto de presencia, pero fueron amedrentados por La Forja. Kaiden y Hades, en nueva alianza, atacaron a La Nueva Ola .

. CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Alexa Jade (c) derrotó a Pad Campos para retener el título . Tras la lucha, Campos y Newt Nova se reunieron y reformaron Acónito.

. Tras la lucha, Campos y Newt Nova se reunieron y reformaron Acónito. LUCHA EXTREMA: Trevor de Vries derrotó a Guillermo.

(Tras el show, Zozaya se despidió de Triple W en un choque de tercias donde se unió a La Nueva Ola para ir contra Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) e Iker Navarro, saliendo victorioso)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Triple W / WhiteWolf Wrestling (@latriplew)