El fútbol, siempre tan presente en la vida de cualquier español, fue el punto alrededor del cual giró la más reciente cita de Triple W, El ClasiKO, celebrada el pasado día 25 de octubre desde el Gimnasio Lucharama en Madrid, 24 horas antes de que Real Madrid y FC Barcelona disputaran un nuevo clásico de LaLiga EA Sports.

E igualmente Gin El Libertario (culé confeso), también un día antes de retener de fulleras maneras el Campeonato Absoluto de Triple W ante Caldera en Tyris Wrestling; Ver Para Creer, puso sobre la mesa su oro ante Jedu (merengue confeso), como consecuencia del reto lanzado por el Fresh Brother.

También tuvo cabida el Campeonato de Parejas de Triple W, que buscaron conservar Murder Business Inc. (Damião y RAFA) frente a La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta). Fulger, al ganar el torneo Young Wolves, quiso canjear su oportunidad obtenida por un título junto a Acosta y volver a intentarlo contra los portugueses, que los derrotaron en Total Rumble el pasado junio.

Completando el cartel anunciado, Rizo y Kaishin se jugaron una plaza en el combate Top 1 del show homónimo (6 de diciembre), Acónito (Pad Campos & Newt Nova) y Anarkhia (Kaiden & Ruky) hicieron lo propio por una tentativa al Campeonato de Parejas de Triple W, Trevor de Vries se midió a CBL y Sangre Pagana (Blackpool, El Chavo Romero & Guido Kingtana) fue contra Los Pibitos (Pibito Canario & Pibito Vallecano) y Iron Charles.

► El visitante

[PRE-SHOW]

El Twister Morales derrotó a César Hawk, Joro y Linze.

[SHOW PRINCIPAL]

CLASIFICACIÓN AL COMBATE TOP 1: Rizo derrotó a Kaishin .

. Kassius hizo su entrada para luchar contra Alexa Jade por el Campeonato de Level One, pero Ochoa interrumpió la entrada de la campeona, alegando que no estaría disponible. Aarón Smile acudió a escena y decretó un combate entre Ochoa y Jon Valow.

Ochoa vs. Jon Valow acabó en empate tras agotarse los 10 minutos de tiempo reglamentario .

. OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: Anarkhia (Kaiden & Ruky) derrotaron a Acónito (Pad Campos & Newt Nova) . Durante el choque, Campos traicionó a Nova.

. Durante el choque, Campos traicionó a Nova. CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) derrotaron a Murder Business Inc. (Damião y RAFA) (c) por DQ, y de resultas, los campeones retuvieron . Anarkhia (Kaiden & Ruky) interfirieron causando la descalificación. Coajim Echeverría decretó una Triple Amenaza por el oro con Murder Business Inc., La Nueva Ola y Anarkhia para el próximo show, Top 1.

. Anarkhia (Kaiden & Ruky) interfirieron causando la descalificación. Coajim Echeverría decretó una Triple Amenaza por el oro con Murder Business Inc., La Nueva Ola y Anarkhia para el próximo show, Top 1. Sangre Pagana (Blackpool, El Chavo Romero & Guido Kingtana) derrotó a Los Pibitos (Pibito Canario & Pibito Vallecano) y Iron Charles .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Gin El Libertario (c) derrotó a Jedu para retener el título. Durante la lucha, el réferi Adri McArbi se unió a Gin.

