Ya inició Triple W su 2026, cuando el pasado 11 de enero produjo el show Celebr4tion, desde la Sala Comedia en la Movistar Arena de la ciudad de Madrid (España).

Como principal lucha anunciada, Jedu, coronado Campeón Absoluto de Triple W en Top One 2025, tuvo su primera defensa. Un estreno nada fácil, pues tuvo enfrente a Goldenboy Santos, el luchador más notorio de la escena portuguesa y viejo conocido para la promotora española, quien venía de fracasar en varios intentos tiempo atrás por coronarse.

También se pusieron sobre la mesa los Campeonatos de Parejas de Triple W y el Campeonato de Level One. La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) buscaron conservar sus estatus ante Ley & Orden (Mechero y Toro), los Campeones por Parejas de Resist Pro Wrestling; mientras Alexa Jade quiso hacer lo propio contra Jon Valow.

Completando el cartel, se definió nuevo retador al Campeonato Absoluto de Triple W mediante choque eliminatorio a cuatro bandas entre Pol Badía, Trevor De Vries, Rizo y Guido Kingtana; además de estipularse un duelo de reglas extremas donde Pad Campos y Newt Nova, antiguos compañeros en Acónito, dirimieron sus diferencias.

Un par de combates de Celebr4tion pueden verse en el canal de YouTube de Triple W.

► El Goldenboy de Triple W

[Pre-show]

La Senda Luminosa (Cesar Hawk y Shallow) derrotaron a Joro y Marco Morales.

[Show principal]

CAMPEONATOS DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a Ley & Orden (Mechero y Toro) para retener los títulos .

. CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Alexa Jade (c) derrotó a Jon Valow para retener el título .

. COMBATE EXTREMO: Pad Campos derrotó a Newt Nova . No desperdiciaron un minuto los protagonistas en hacer uso de objetos, incluido un niño entre el público, para castigarse. Nova, por ser el traicionado de la historia, contaba con el apoyo del respetable, mientras Campos ejerció de rudo, con un «limbwork» centrado en las piernas de su oponente, llegando a aplicarle un Boston Crab a través de una silla. Finalmente, Campos logró que Nova atravesara un tablón de madera y le aplicó su Tiger Driver ’98 para la cuenta de tres. ♠♠♠

. No desperdiciaron un minuto los protagonistas en hacer uso de objetos, incluido un niño entre el público, para castigarse. Nova, por ser el traicionado de la historia, contaba con el apoyo del respetable, mientras Campos ejerció de rudo, con un «limbwork» centrado en las piernas de su oponente, llegando a aplicarle un Boston Crab a través de una silla. Finalmente, Campos logró que Nova atravesara un tablón de madera y le aplicó su Tiger Driver ’98 para la cuenta de tres. ♠♠♠ LUCHA ELIMINATORIA A CUATRO BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Rizo derrotó a Pol Badía, Trevor De Vries y Guido Kingtana . El primer eliminado, sobre los cinco minutos, fue Kingtana, luego de que Badía lo pusiera súbitamente de espaldas planas al evitar su remate. El segundo, sobre los 10 minutos, Badía, tras el Lariat en carrera de Vries y ser puesto de espaldas planas. El tercero, sobre los 12 minutos, y tras estar cerca de un minuto intercambiando intentos de pin de manera frenética con Rizo, fue Vries, quien finalmente no pudo salirse de uno en el que «el Hijo de un Dios» le inmovilizó las piernas. Notable encuentro, muy bien secuenciado, donde todos tuvieron tiempo de brillar. ♠♠♠1/2 Johan apareció en el poscombate y le dijo a Rizo que si conquista el Campeonato Absoluto de Triple W se lo arrebataría.

. El primer eliminado, sobre los cinco minutos, fue Kingtana, luego de que Badía lo pusiera súbitamente de espaldas planas al evitar su remate. El segundo, sobre los 10 minutos, Badía, tras el Lariat en carrera de Vries y ser puesto de espaldas planas. El tercero, sobre los 12 minutos, y tras estar cerca de un minuto intercambiando intentos de pin de manera frenética con Rizo, fue Vries, quien finalmente no pudo salirse de uno en el que «el Hijo de un Dios» le inmovilizó las piernas. Notable encuentro, muy bien secuenciado, donde todos tuvieron tiempo de brillar. ♠♠♠1/2 Johan apareció en el poscombate y le dijo a Rizo que si conquista el Campeonato Absoluto de Triple W se lo arrebataría. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Goldenboy Santos derrotó a Jedu (c) para ganar el título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Goldenboy” João Santos (@santospro96)