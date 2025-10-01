Resultados TNT Thrill Kill 2025

Más de una década lleva TNT Extreme Wrestling dando guerra por las islas británicas y diversificando la propuesta luchística de esta escena con su carácter extremo, definido a la perfección por uno de sus torneos anuales, Thrill Kill.
Evento, sin embargo, bastante reciente, pues su primera entrega tuvo lugar en 2023 (con victoria del ya «descancelado» Paul Robinson), y por ende, algo menos prestigioso que el Dead Or Alive, establecido en 2019. Y si esta justa se celebró el pasado marzo, Thrill Kill lo hizo el pasado domingo, desde el Fusion Nightclub de Liverpool.
Seis talentos compitieron por el trofeo en forma de motosierra: Aiton Steen, Alton Thorne, Antonio González, BA Rose (ganador en 2024), Drew Parker, Jack Harrop, Tim Strange y Tommbie.
Además, del Thrill Kill, se programó para el show una lucha por el Campeonato de Parejas TNT donde Temple Of Malum (Isaac North y Rob Drake) pusieron sobre la mesa dicha corona ante Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) y The Models (Danny Hope y Joey Hayes).
TNT Thrill Kill 2025 fue emitido vía TrillerTV, donde está disponible para verse a la carta.
Resultados TNT Extreme Wrestling: Dead Or Alive 2025
► La consagración de Tommbie
- PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, FANS BRING THE WEAPONS: Tim Strange derrotó a Aiton Steen.
- PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, MYSTERY BOX DEATHMATCH: Tommbie derrotó a Antonio González.
- PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, TAIPEI DEATHMATCH: Drew Parker derrotó a Jack Harrop.
- PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, DEATH BY 10000 THUMBTACKS: BA Rose derrotó a Alton Thorne.
- CAMPEONATO DE PAREJAS TNT, TORNADO A TRES BANDAS: Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) derrotaron a Temple of Malum (Isaac North y Rob Drake) (c) y The Models (Danny Hope y Joey Hayes) para ganar el título.
- FINAL DEL THRILL KILL, EXTREME ELIMINATION: Tommbie derrotó a BA Rose, Tim Strange y Drew Parker. Rose eliminó a Parker y Strange, hasta ser eliminado por Tommbie.
#WINNER— TNT Extreme Wrestling (@TNTExtremeWres) September 28, 2025
Thrill Kill 2025
Tommbie pic.twitter.com/P84RFjpbkq