Resultados TNT Thrill Kill 2025

por

Más de una década lleva TNT Extreme Wrestling dando guerra por las islas británicas y diversificando la propuesta luchística de esta escena con su carácter extremo, definido a la perfección por uno de sus torneos anuales, Thrill Kill.

Evento, sin embargo, bastante reciente, pues su primera entrega tuvo lugar en 2023 (con victoria del ya «descancelado» Paul Robinson), y por ende, algo menos prestigioso que el Dead Or Alive, establecido en 2019. Y si esta justa se celebró el pasado marzo, Thrill Kill lo hizo el pasado domingo, desde el Fusion Nightclub de Liverpool

Seis talentos compitieron por el trofeo en forma de motosierra: Aiton Steen, Alton Thorne, Antonio González, BA Rose (ganador en 2024), Drew Parker, Jack Harrop, Tim Strange y Tommbie

Además, del Thrill Kill, se programó para el show una lucha por el Campeonato de Parejas TNT donde Temple Of Malum (Isaac North y Rob Drake) pusieron sobre la mesa dicha corona ante Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) y The Models (Danny Hope y Joey Hayes). 

TNT Thrill Kill 2025 fue emitido vía TrillerTV, donde está disponible para verse a la carta. 

Resultados TNT Extreme Wrestling: Dead Or Alive 2025

 

► La consagración de Tommbie

@TNTExtremeWres

 

  • PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, FANS BRING THE WEAPONS: Tim Strange derrotó a Aiton Steen
  • PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, MYSTERY BOX DEATHMATCH: Tommbie derrotó a Antonio González
  • PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, TAIPEI DEATHMATCH: Drew Parker derrotó a Jack Harrop.
  • PRIMERA RONDA DEL THRILL KILL, DEATH BY 10000 THUMBTACKS: BA Rose derrotó a Alton Thorne.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS TNT, TORNADO A TRES BANDAS: Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) derrotaron a Temple of Malum (Isaac North y Rob Drake) (c) y The Models (Danny Hope y Joey Hayes) para ganar el título
  • FINAL DEL THRILL KILL, EXTREME ELIMINATION: Tommbie derrotó a BA Rose, Tim Strange y Drew Parker. Rose eliminó a Parker y Strange, hasta ser eliminado por Tommbie. 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos