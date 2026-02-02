Resultados TNT Merseyside Massacre 2026 | Tate Mayfairs vs. Connor Mills

Como han hecho algunas promotoras compañeras de escena, TNT Extreme Wrestling arrancó su 2026 el último día de enero, en su caso desde el Hangar 34 de Liverpool (Inglaterra), con nueva edición de Merseyside Massacre.

Como principal punto anunciado, Tate Mayfairs buscó conservar su cetro de Campeón Mundial de Peso Completo TNT frente a Connor Mills, actual Campeón de Parejas PROGRESS (junto con Nico Angelo).

Otros dos oros de TNT se pusieron sobre la mesa. Primeramente el Ultra X, en lucha a cuatro bandas donde Che Monet se midió a Judas Grey, Scotty Rawk y Tom Thelwell. Y seguidamente el de duplas, con Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) defendiendo estatus contra Temple Of Malum (Isaac North y Rob Drake) en modalidad «Monsters Ball»;

Completando el cartel, tres duelos no titulares: Rayne Leverkusen vs. Emersyn Jayne (Campeona de la División Extrema TNT), Session Moth Martina vs. Leonardo Darwin y Lucy Sky vs. Nightshade.

TNT Merseyside Massacre 2026 se emitió en TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► «The Maiden Of Metal» en TNT

CAMPEONATO ULTRA X TNT, LUCHA A CUATRO BANDAS: Che Monet (c) derrotó a Judas Grey, Scotty Rawk y Tom Thelwell para retener el título . Séptima defensa exitosa de Monet, quien ostenta su oro desde el pasado mayo.

. Séptima defensa exitosa de Monet, quien ostenta su oro desde el pasado mayo. Leonardo Darwin derrotó a Session Moth Martina .

. CAMPEONATO DE PAREJAS TNT, MONSTERS BALL: Act Two (Benjamin Harland y Jack Knudsen) (c) derrotaron a Temple Of Malum (Isaac North y Rob Drake) para retener el título . Tercera defensa exitosa de Act Two, quienes ostentan sus cinturones desde el pasado septiembre.

. Tercera defensa exitosa de Act Two, quienes ostentan sus cinturones desde el pasado septiembre. Lucy Sky derrotó a Nightshade .

. Emersyn Jayne derrotó a Rayne Leverkusen . Leverkusen hizo su debut en TNT.

. Leverkusen hizo su debut en TNT. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO TNT: Connor Mills derrotó a Tate Mayfairs (c) por DQ; Mayfairs retuvo el título. Leonardo Darwin atacó a Mills (quien lo derrotó en Cold Day In Hell 2025) durante la lucha, provocando la descalificación. 19 compromisos después, Mayfairs lleva ya dos años y cuatro meses como monarca.

Merseyside Massacre 2026 pic.twitter.com/waxOSaWoBM — TNT Extreme Wrestling (@TNTExtremeWres) February 1, 2026