Resultados TNT Going Off Big Time 2026

Ayer, 23 de mayo, TNT Extreme Wrestling celebró su octavo evento de 2026, Going Off Big Time, desde el Hangar 34 de Liverpool (Inglaterra), mismo recinto que horas antes acogió el show All Eyes On Me de su «marca» secundaria IGNition.

Como punto estelar, Tate Mayfairs defendió el Campeonato Mundial TNT ante Tim Strange bajo modalidad «Chain Match».

Dos oros más tuvieron cabida: el Campeonato de Parejas TNT, con Act Two (Benjamin Harland & Jack Knudsen) intentando conservar sus estatus frente a Subculture (Mark Andrews & Flash Morgan Webster), y el Campeonato Ultra X, con Che Monet poniéndolo sobre la mesa en choque a tres bandas contra Tom Thelwell y Adam Bolt.

Completaron el cartel tres duelos: Lucy Sky vs. Rhio, Rob Drake vs. Isaac North y Session Moth Martina vs. Leonardo Darwin en un «Good Housekeeping Match».

TNT Going Off Big Time 2026 pudo verse en directo vía TrillerTV.

► Nuevo Campeón Ultra X

CAMPEONATO DE PAREJAS TNT: Act Two (Benjamin Harland & Jack Knudsen) (c) derrotaron a Subculture (Mark Andrews & Flash Morgan Webster) para retener el título. Tercera defensa de Act Two desde que conquistaran sus correas el pasado septiembre en Thrill Kill. ♠♠♠3/4

GOOD HOUSEKEEPING MATCH: Leonardo Darwin derrotó a Session Moth Martina. Luego de perder en Merseyside Massacre el pasado enero, Martina solicitó una revancha, esta vez con la curiosa estipulación de que las armas sólo serían objetos domésticos, aunque finalmente, se emplearon sillas o unas esposas. ♠♠

Rob Drake derrotó a Isaac North. Compañeros de equipo desde 2022 en Temple Of Malum, la traición de Drake el pasado enero supuso el detonante de estas hostialidades. ♠♠♠ Tras la lucha, Drake enganchó a North en un Mataleón y sólo la intervención de personal de seguridad pudo romper la maniobra y que North contratacara. North, frustrado, tumbó a dichos miembros del staff.

CAMPEONATO ULTRA X TNT: Adam Bolt derrotó a Che Monet (c) y Tom Thelwell para ganar el título. Inicialmente, el combate fue un mano a mano entre Monet y Thelwell, pero sobre los 13 minutos de contienda, Bolt canjeó el maletín Pride Up logrado en TNT Effy’s Big Gay Brunch 2025, sin que el réferi viera que justo antes Monet se había rendido como consecuencia de un Mataleón. Bolt y Monet rivalizaron el pasado año por la correa. Primera que logra Bolt en TNT, poniendo fin a un reinado de 357 días. ♠♠♠1/2

Lucy Sky derrotó a Rhio por DQ. Sky parecía tener encarrilada la victoria, y sobre los 15 minutos, un misterioso encapuchado hizo caer a esta de un esquinero y la golpeó en repetidas ocasiones antes de marcharse. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL TNT, STEEL CHAIN MATCH: Tate Mayfairs (c) derrotó a Tim Strange para retener el título. Strange ganó la última edición del Dead Or Alive, ganando asimismo una oportunidad por la presea. Este combate de cadenas fue similar en mecánica a un «Bull Rope». Mayfairs tuvo su vigesimoprimera defensa desde que conquistara la presea en TNT vs. GCW 2023. ♠♠3/4

Como epílogo, Emersyn Jayne hizo su regreso y anunció que el siguiente retador de Mayfairs sería Luke Jacobs. Jayne lleva sin competir desde PROGRESS Chapter 193.

♠♠♠1/2