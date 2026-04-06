Llegó la primavera y con ella, un año más, nueva edición del Dead Or Alive, torneo por antonomasia de TNT Extreme Wrestling, que tuvo lugar este pasado sábado 4 de abril desde el Hangar 34 en Liverpool (Inglaterra).

Siete gladiadores pugnaron por el prestigioso trofeo extremo: Big F’n Joe, Iceman, Isaac North, Jack Harrop, Luke Jacobs, SHLAK y Tommbie.

Además, como estelar, hubo duelo «Winner Takes All» donde Tate Mayfairs y Emersyn Jayne se jugaron, respectivamente, el Campeonato Mundial TNT y el Campeonato de la División Extrema TNT.

TNT DOA 2026 pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► Tateness Is Deadness

Tate Mayfairs, quien lleva un año haciendo campaña (recogiendo firmas en una petición real en Change.org) para que el deathmatch desaparezca de TNT, interrumpió al anunciador Mike Angus durante el inicio del show. Primeramente, informó que Leonardo Darwin había sido atacado y no se encontraba en el escenario, como tampoco su puño americano. Seguidamente, dijo haber reunido todas las firmas necesarias para que su combate programado discurriera bajo reglas «estándar». Pero Session Moth Martina hizo acto de presencia y le mostró un vídeo en el que se le veía falsificando varias firmas. De resultas, tendría que luchar contra Emersyn Jayne bajo reglas extremas.

PRIMERA RONDA DEL DOA 2026, GUSSET AND TAIPEI DEATHMATCH: Tim Strange derrotó a Iceman . Ambos llevaban adheridos a sus puños placas metálicas y lógicamente, en menos de un minuto, ya había sangre. Iceman cubrió la espalda de Strange de cristales desmenuzados y la cosió a sillazos. Luego lo puso en una esquina y comenzó a patearlo, pero antes de que se lanzara con una Cannonball, el cowboy lo recibió con un Lariat y lo puso de espaldas planas. Final muy de la nada en un combate breve. Iceman ya no está para competir. ♠♠3/4

. Ambos llevaban adheridos a sus puños placas metálicas y lógicamente, en menos de un minuto, ya había sangre. Iceman cubrió la espalda de Strange de cristales desmenuzados y la cosió a sillazos. Luego lo puso en una esquina y comenzó a patearlo, pero antes de que se lanzara con una Cannonball, el cowboy lo recibió con un Lariat y lo puso de espaldas planas. Final muy de la nada en un combate breve. Iceman ya no está para competir. PRIMERA RONDA DEL DOA 2026, 2 OUT OF 3 EXTREME DOORS: SHLAK derrotó a Jack Harrop . La estipulación consistía en romper tres mesas. Nada más sonar la campana, Harrow pudo aplicarle un Spinebuster al estadounidense sobre una, apuntándose el primer tanto. Seguidamente, empezaron a darse con tubos fluorescentes y a endosarse cabezazos como si en realidad la estipulación fuese un «First CTE». Locura de arranque, culminado con el error de Harrow, quien rompió la segunda mesa fuera del ring al lanzarse precipitadamente sobre Shlak y este hacer el esquive. Poco después, Shlak dejó grogui a su rival con un Back Suplex y con una Lanza le hizo atravesar la última mesa. Siete minutos muy intensos. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, Harrop sugirió su retirada, pero su padre, Iceman, todavía lleno de sangre, le avisó de que no se le ocurriera colgar las botas, desvelando que su hijo era el primer participante anunciado para el Tournament Of Death que CZW y TNT producirán sobre suelo británico el próximo 27 de septiembre. Primera vez que esta célebre justa se realiza fuera de EE.UU.

. La estipulación consistía en romper tres mesas. Nada más sonar la campana, Harrow pudo aplicarle un Spinebuster al estadounidense sobre una, apuntándose el primer tanto. Seguidamente, empezaron a darse con tubos fluorescentes y a endosarse cabezazos como si en realidad la estipulación fuese un «First CTE». Locura de arranque, culminado con el error de Harrow, quien rompió la segunda mesa fuera del ring al lanzarse precipitadamente sobre Shlak y este hacer el esquive. Poco después, Shlak dejó grogui a su rival con un Back Suplex y con una Lanza le hizo atravesar la última mesa. Siete minutos muy intensos. En las postrimerías, Harrop sugirió su retirada, pero su padre, Iceman, todavía lleno de sangre, le avisó de que no se le ocurriera colgar las botas, desvelando que su hijo era el primer participante anunciado para el Tournament Of Death que CZW y TNT producirán sobre suelo británico el próximo 27 de septiembre. Primera vez que esta célebre justa se realiza fuera de EE.UU. PRIMERA RONDA DEL DOA 2026, BARBED WIRE MASSACRE: Tommbie derrotó a Isaac North . Poco tardó Tommbie en usar sus agujas de tatuaje, pidiendo luego a los presentes en primera fila que las quitaran de la cabeza de North. En respuesta, North puso a Tommbie en el alambre de espino que recubría las cuerdas cual espantapájaros, valiéndose después del elemento temático del choque para golpearlo e igualmente pisotearlo sobre un panel. En los compases finales, North, con la cabeza hecha un desastre, lanzó a Tommbie sobre una cama de alambre situada fuera del ring, pero la cuenta posterior no llegó a tres. North se disponía entonces a rematar la jugada, pero Rob Drake, su otrora compañero de dupla, apareció y lo golpeó por la espalda con un bate, propiciando la victoria de Tommbie con un One-Winged Angel sobre un tubo recubierto de alambre. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, Drake acabó de defenestrar a North y se marchó abucheado.

. Poco tardó Tommbie en usar sus agujas de tatuaje, pidiendo luego a los presentes en primera fila que las quitaran de la cabeza de North. En respuesta, North puso a Tommbie en el alambre de espino que recubría las cuerdas cual espantapájaros, valiéndose después del elemento temático del choque para golpearlo e igualmente pisotearlo sobre un panel. En los compases finales, North, con la cabeza hecha un desastre, lanzó a Tommbie sobre una cama de alambre situada fuera del ring, pero la cuenta posterior no llegó a tres. North se disponía entonces a rematar la jugada, pero Rob Drake, su otrora compañero de dupla, apareció y lo golpeó por la espalda con un bate, propiciando la victoria de Tommbie con un One-Winged Angel sobre un tubo recubierto de alambre. En las postrimerías, Drake acabó de defenestrar a North y se marchó abucheado. PRIMERA RONDA DEL DOA 2026, FOUR CORNERS OF PAIN: Big F’n Joe derrotó a Luke Jacobs . Algún día me presentaré en una reunión de vecinos al estilo Big F’n Joe: con camisa y corbata y en calzoncillos. Segundo deathmatch en la carrera de Jacobs, principal atracción de esta entrega del DOA. Y para demostrar que no tenía miedo, se rompió un tubo fluorescente en la cabeza y se rajó el pecho apenas nada más sonar la campana de inicio. Pero esto poco intimidó a Joe, que le introdujo una percha en el ano y luego en la boca (en tal orden) y roció sus heridas con zumo de limón. Antes de que Joe pudiera romperle 10 tubos en la cabeza, Jacobs retomó el control mediante un golpe bajo, y en el mejor «spot» del combate, acabó atravesando un panel de cristal mientras agarraba a su oponente con un Bulldog Choke, tras aguantar estoicamente la rotura en su cabeza de más tubos. Y Jacobs no se detuvo, volviendo a la carga con una Plancha desde la tercera cuerda y un Crossface, pero Joe no sucumbió y en última instancia aplicó un Martinete sobre una cama de tubos que el Young Gun había dispuesto. 1, 2 y 3. Soberbio deathmatch de Jacobs para ser el segundo de su vida. ♠♠♠♠

. Algún día me presentaré en una reunión de vecinos al estilo Big F’n Joe: con camisa y corbata y en calzoncillos. Segundo deathmatch en la carrera de Jacobs, principal atracción de esta entrega del DOA. Y para demostrar que no tenía miedo, se rompió un tubo fluorescente en la cabeza y se rajó el pecho apenas nada más sonar la campana de inicio. Pero esto poco intimidó a Joe, que le introdujo una percha en el ano y luego en la boca (en tal orden) y roció sus heridas con zumo de limón. Antes de que Joe pudiera romperle 10 tubos en la cabeza, Jacobs retomó el control mediante un golpe bajo, y en el mejor «spot» del combate, acabó atravesando un panel de cristal mientras agarraba a su oponente con un Bulldog Choke, tras aguantar estoicamente la rotura en su cabeza de más tubos. Y Jacobs no se detuvo, volviendo a la carga con una Plancha desde la tercera cuerda y un Crossface, pero Joe no sucumbió y en última instancia aplicó un Martinete sobre una cama de tubos que el Young Gun había dispuesto. 1, 2 y 3. Soberbio deathmatch de Jacobs para ser el segundo de su vida. SEGUNDA RONDA DEL DOA 2026, GUSSET GORE: Tim Strange derrotó a Tommbie . El «Deathmatch Slasher» empezó la lucha apalizado con placas metálicas, los travesaños cubiertos de metal situados en las cuerdas, su propio bate cubierto de alambre y hasta el caballito de juguete de Strange. Tommbie, en respuesta, le hizo un tatuaje improvisado y le clavó en la cabeza un guante con agujas cual Freddie Krueger tatuador. Strange, sin embargo, pudo cortar su «momentum», quitarse de la cabeza el guante de marras y aplicar un Lariat valiéndose de uno de los travesaños cubiertos de metal. Tommbie, entonces fue puesto de espaldas planas. Considerando todo lo que se habían hecho previamente, el cierre lució algo anticlimático. ♠♠♠

. El «Deathmatch Slasher» empezó la lucha apalizado con placas metálicas, los travesaños cubiertos de metal situados en las cuerdas, su propio bate cubierto de alambre y hasta el caballito de juguete de Strange. Tommbie, en respuesta, le hizo un tatuaje improvisado y le clavó en la cabeza un guante con agujas cual Freddie Krueger tatuador. Strange, sin embargo, pudo cortar su «momentum», quitarse de la cabeza el guante de marras y aplicar un Lariat valiéndose de uno de los travesaños cubiertos de metal. Tommbie, entonces fue puesto de espaldas planas. Considerando todo lo que se habían hecho previamente, el cierre lució algo anticlimático. SEGUNDA RONDA DEL DOA 2026, 124008 THUMBTACKS: SHLAK derrotó a Big F’n Joe . Hasta este punto, no se había hecho uso de sillas en el torneo, y ninguno tuvo reparos a la hora de apuntar a la cabeza del otro, entre una marea de tachuelas por todo el ring. Joe tuvo dominado a Shlak durante buena parte del duelo, pero el estadounidense volvió a la vida tras un Superplex sobre una silla, se sacó una bolsa de plástico con la que ahogó momentáneamente al inglés, le endosó un Back Suplex y lo remató con un Leg Drop desde la segunda cuerda. Vía pin, SHLAK se impuso. Otro final que pareció salido de la nada. El resultado no gustó mucho al respetable. ♠♠3/4

. Hasta este punto, no se había hecho uso de sillas en el torneo, y ninguno tuvo reparos a la hora de apuntar a la cabeza del otro, entre una marea de tachuelas por todo el ring. Joe tuvo dominado a Shlak durante buena parte del duelo, pero el estadounidense volvió a la vida tras un Superplex sobre una silla, se sacó una bolsa de plástico con la que ahogó momentáneamente al inglés, le endosó un Back Suplex y lo remató con un Leg Drop desde la segunda cuerda. Vía pin, SHLAK se impuso. Otro final que pareció salido de la nada. El resultado no gustó mucho al respetable. Act Two salieron al ring y anunciaron que en el siguiente show de TNT, Going Off Big Time, defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNT ante Subculture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster).

FINAL DEL DOA 2026, ULTIMATE DEATHMATCH: Tim Strange derrotó a SHLAK . Los finalistas estaban ya hechos unos cristos, así que no perdieron el tiempo. SHLAK se sacó una aguja con la que punzó a Strange, quien atravesó por error un cristal colocado en una esquina, para luego resarcirse lanzando al «Human Meat Grinder» contra una mesa. Y el pobre réferi cenó tubo, quedando noqueado, mientras SHLAK parecía tener ganada la lucha, sin nadie que hiciera el conteo. Punto clave, porque seguidamente, Strange se repuso, tumbó a SHLAK con un Lariat, lo enterró en una pila de tubos y mesas y se lanzó sobre él con una plancha para cubrirlo. Final un tanto decepcionante, protagonizada por los peores competidores del torneo. ♠♠♠ En el poscombate, SHLAK desveló que participaría en el Tournament Of Death producido por TNT y CZW. La victoria de Strange, por cierto, quedó en anécdota, pues pareció ser más importante el anuncio de SHLAK. Strange apenas estuvo en el ring un minuto para celebrar su logro.

. Los finalistas estaban ya hechos unos cristos, así que no perdieron el tiempo. SHLAK se sacó una aguja con la que punzó a Strange, quien atravesó por error un cristal colocado en una esquina, para luego resarcirse lanzando al «Human Meat Grinder» contra una mesa. Y el pobre réferi cenó tubo, quedando noqueado, mientras SHLAK parecía tener ganada la lucha, sin nadie que hiciera el conteo. Punto clave, porque seguidamente, Strange se repuso, tumbó a SHLAK con un Lariat, lo enterró en una pila de tubos y mesas y se lanzó sobre él con una plancha para cubrirlo. Final un tanto decepcionante, protagonizada por los peores competidores del torneo. En el poscombate, SHLAK desveló que participaría en el Tournament Of Death producido por TNT y CZW. La victoria de Strange, por cierto, quedó en anécdota, pues pareció ser más importante el anuncio de SHLAK. Strange apenas estuvo en el ring un minuto para celebrar su logro. CAMPEONATO MUNDIAL TNT Y CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN EXTREMA TNT, GANADOR SE LO LLEVA TODO: Tate Mayfairs (c) derrotó a Emersyn Jayne (c) para ganar el segundo título . Antes de que arrancaran las hostialidades, Mayfairs escondió bajo el ring todas las armas dispuestas, pero pronto, Jayne volvió a sacarlas, así que el rudo hizo uso de ellas, rompiendo un tubo en la cabeza de Jayne, endosándole varios silletazos, repasándole la frente con un rallador de queso y arreándole varios cinturonazos. Jayne pudo recuperar la iniciativa mediante un golpe bajo y tuvo virtualmente vencido a Mayfairs, pero prefirió seguir castigándolo e incluso jugar con su presa, encendiéndose un cigarro mientras lo utilizaba de reposapiés humano. Jayne quiso utilizar entonces unos dardos, Mayfairs se revolvió y la sorprendió con un tremendo Airplane Slam. Y aquí vino lo más extremo del estelar: Mayfairs, instado por Jayne, pues de inicio no tuvo estómago, atravesó un carrillo de la gladiadora con una aguja y luego le clavó un dardo. Y en estas que aparecieron Tommbie y Big F’n Joe para ayudar a Jayne, en nombre del deathmatch, seguidos de Tommy Tanner, dispuesto a canjear su maletín Level Up (obtenido en Ignition Level Up, que tuvo lugar horas antes desde el mismo escenario). Pero no. A cambio, se sacó el puño americano de Mayfairs de la bragueta y golpeó con él a Jayne para poner encima de ella a «Tateness». 1, 2 y 3. Notable combate hasta los compases finales. ♠♠♠ 1/4

Como epílogo, Mayfairs celebró junto a Tanner con el público arrojando vasos al ring.

⇒ Que el mejor punto estuviera protagonizado por un tipo con sólo un «deathmatch» en su haber, Luke Jacobs, no sé si dice mucho del resto de velada. Al menos, este año hubo un candidato a combate del año en TNT, pero lo cierto es que el plantel respecto a 2025 se prestaba a odiosas comparaciones. Tim Strange ni superó entonces la primera ronda y aquí salió ganador del torneo, en un resultado que pone de manifiesto el bajón de nivel. Mientras, el estelar acusó un exceso de interferencias y de ese «Deus Ex Machina» con el que muchos promotores suelen resolver luchas importantes. En cualquier caso, un Sábado Santo de disfrutable violencia.

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After three grueling rounds, it was The Hardcore Hoss himself, Tim Strange, who walked away as winner of DOA 2026! pic.twitter.com/wnalSYLVWj — TNT Extreme Wrestling (@TNTExtremeWres) April 5, 2026