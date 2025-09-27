Previo TNA Victory Road 2025 | Midcard Of Honor
► The International King
[Countdown to Victory Road]
- LUCHA A TRES BANDAS: Zachary Wentz derrotó a Cedric Alexander y Trey Miguel.
- Durante una entrevista con Gia Miller, Steve Maclin fue confrontado por El Mesías. Muy random.
- El segmento First Class Penthouse derivó en trifulca entre AJ Francis y Matt Hardy luego de que el primero proclamara que debía estar contendiendo por el Campeonato Mundial de Parejas TNA en Bound For Glory. Hardy acabó atravesando una mesa. Guiño, guiño.
- Eddie Edwards retó a Order 4 a un combate in situ, y Santino Marella lo hizo oficial, además de una lucha de mesas con Francis y Hardy.
[Show principal]
- The System (Eddie Edwards, Brian Myers y JDC) derrotaron a Order 4 (John Skyler, Jason Hotch y Agent 0). «Opener» breve para abrir boca, se vendió que la escasa intervención de Agent 0 en el choque permitió la victoria de Edwards y Cía, cuando JDC cayó sobre Skyler con su Guillotine Legdrop desde el esquinero y le aplicó la consiguiente cuenta de tres.
- Horas antes de iniciar el evento, después de que publicáramos el previo, TNA reveló que Ash By Elegance haría un importante anuncio: la vacancia del Campeonato Mundial Knockouts, alegando cierto imprevisto en su vida que la obligaba a dejar de competir indefinidamente. Imposible, de primeras, no mostrarse un tanto suspicaz. Supongo que desgraciadamente se trata de algo legítimo y no una manera de soslayar el tema de Masha Slamovich. Ash entregó la presea a Carlos Silva, lo abrazó, e hizo lo propio con Santino Marella, para después regresar a vestidores entre aplausos. Marella anunció entonces que la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts tendría lugar en el próximo iMPACT!, porque a cambio, se disputaría seguidamente una batalla campal para coronar a una nueva Campeona Mundial Knockouts. Las dos últimas competidoras que quedaran sobre el ring se medirían en un mano a mano más adelante en el show.
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, BATTLE ROYALE: Léi Yǐng Lee y Kelani Jordan derrotaron a Xia Brookside, Dani Luna, Cassie Lee, Jessie McKay, Jody Threat, Maggie Lee y Heather By Elegance. El pique entre las elegantes y las inspiradoras lo aprovecharon Lee y Jordan para eliminar a estas cuatro gladiadoras, en una batalla también corta, de apenas cuatro minutos.
- Indi Hartweel confirmó que sería la réferi del Léi Yǐng Lee vs. Kelani Jordan.
- Matt Cardona y The Home Town Man derrotaron a The Nemeths (Nic y Ryan Nemeth). Cardona y Cody Deaner enmascarado tuvieron en su esquina a Buzz, la mascota de los Edmonton Stingers (equipo de baloncesto de la liga canadiense), y esta les dio suerte. Deaner logró reversar un Sharpshooter (sí, todos pillamos la referencia) y atrapar a Ryan en un paquetito. Otro encuentro ligerito, casi inocuo. Al concluir, los hermanos atacaron a Cardona y desenmascararon a Deaner, aunque el «Alwayz Ready» se encargó de cubrirle la cara. Continúa el misterio.
- Joe Hendry apareció por los suelos en «backstage», aparentemente tras haber sido atacado.
- Mike Santana derrotó a Ridge Holland. Trick Williams le había prometido al inglés una oportunidad titular si dejaba fuera de circulación a Santana, pero el ex-LAX va como un cohete directo hacia Bound For Glory. En la última secuencia, evitó un Lariat de Holland y aplicó su Spin The Block para la cuenta de tres. La lucha más larga de la noche hasta el momento, y sin llegar a los 8 minutos. En las postrimerías, Trick Williams hizo creer a Santana que no se encontraba presente allí, y lo golpeó con el Campeonato Mundial TNA, ayudado por Holland. Tantas sorpresas me abruman, TNA.
- Cierto doctor le dio el alta a Matt Hardy ante la insistencia del «Broken».
- Moose derrotó a Mustafa Ali. No hubo interferencias durante la práctica totalidad de la lucha, pues The System y Order 4 tenían prohibido estar en ringside, permitiendo que viéramos algo bastante notable, con contrarrestos brillantes y un «selling» de Ali digno de enseñar en seminarios. Dije la práctica totalidad porque la última secuencia hizo gala de ese «overbooking» demasiado frecuente en TNA. Ali salió al ring sin Order 4, pero acompañado de varias bailarinas exóticas, y una de ellas le endosó un golpe bajo a Moose sin que la réferi lo viera. Ali aplicó entonces una doble patada sobre Moose que provocó que este quedara a merced de su 450 y el consiguiente pin. En las postrimerías, supimos que la bailarina golpeadora era Tasha Steelz.
- Joe Hendry derrotó a Eric Young. Antes de comenzar, Young jugó con que Hendry no se presentaría y se autoproclamó ganador. Sin embargo, al mencionar a Hendry por su nombre, el inglés apareció, para regocijo del respetable. Siguiendo la dinámica de los primeros encuentros, este debió ser más corto, considerando la historia que quería contarse: básicamente, que Hendry sigue ahí y que Young está más loco que una cabra y por ello merece perder. Judas Icarus y Travis Williams ayudaron a Hendry, y Young acabó encajando el Standing Ovation sobre una silla que él mismo había subido al ring y fue puesto de espaldas planas. En mi pueblo, réferi, eso se llama descalificación.
- LUCHA DE MESAS: Matt Hardy derrotó a AJ Francis. Y vamos con el obligado cupo de Francis en cada show de TNA. Iluso de mí, que me las prometía felices al no ver rastro de Francis dentro del cartel anunciado… Pero bueno, el trago no fue tan malo y Francis perdió al atravesar una mesa tras recibir el Guillotine Legdrop de Hardy. Me dio tiempo a comerme un helado, cosa que agradecí. No está tan mal esto de las luchas «improvisadas».
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA (VACANTE): Kelani Jordan derrotó a Léi Yǐng Lee para ganar el título. Apenas había visto luchar antes a Jordan y me causó grata impresión, combinándose muy bien con Lee. Un intenso baile donde hubo cuentas de 2.99 que pusieron al público al borde de sus asientos. El presuntamente combate más «improvisado» de Victory Road fue el más emocionante. Su final se produjo luego de que Jordan no sucumbiera a un pin, debido a la demora de Hartwell en el conteo al recibir un golpe instantes antes. La gladiadora de NXT se repuso y aplicó un Stunner y su One Of A Kind, cubriendo a Lee. Y no hubo mal rollo, porque en el poscombate, Jordan y Lee chocaron manos, acompañadas de Carlos Silva y Ash By Elegance. Gran muestra de la división Knockouts.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Frankie Kazarian derrotó a Steve Maclin (c) para ganar el título. En la línea del Moose vs. Mustafa Ali, buen duelo decidido por un elemento externo, en este caso El Mesías, cuya aparición durante el pre-show no fue gratuita. Su presencia distrajo a Maclin, quien recibió un golpe en sus partes pudendas con la segunda cuerda cuando volvía al ring y el Slingshot Cutter de Kazarian, encajando seguidamente la cuenta de tres. TNA me hizo caso y ahora «Kaz» es «The International King».
- Antes del estelar, recordatorio de que en Bound For Glory, Mickie James y The Beautiful People (Angelina Love y Velvet Sky) entrarán en el Salón de la Fama de TNA.
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Myron Reed. Como era de esperar, un combatazo el que ofrecieron estos gladiadores, sin interferencias, árbitros golpeados ni objetos de por medio. Lucha libre sin trampa ni cartón. Por eso me sorprendió que TNA, como sugerí en el previo, lo situara como «main event». Si la promotora manejara todo de la misma manera que maneja a Slater… entonces no sería socia de WWE. El pasado año, Will Ospreay dijo que para 2029, Slater ya sería el mejor luchador del mundo. No rompáis la profecía, TNA. «The Youngest In Charge» se impuso luego de evitar un Superplex de Reed y a cambio aplicarle uno con giro, para a continuación plancharlo con su patentado Swanton 450.
- Como epílogo, Santino Marella anunció que el retador de Slater en Bound For Glory sería Je’Von Evans. La División X, mi pride & joy de TNA.
- Aunque sobraron varios combates (AJ Francis, te miro a ti), me gustan los shows con sorpresas y de desarrollo incierto, y Victory Road fue en este sentido uno de los más especiales que TNA ha presentado en 2025: desde el arranque, con el anuncio de la vacancia del Campeonato Mundial Knockouts, hasta las coronaciones de Kelani Jordan y Frankie Kazarian, opciones certeras para ejercer de nuevos monarcas. Todo, apuntalado, he ahí la clave, con un notable trabajo entre las doce cuerdas en las luchas principales, encadenando tres puntos imperdibles (Jordan vs. Lee, Maclin vs. Kazarian y Slater vs. Reed). No sé hasta qué punto TNA tuvo que cambiar de planes, pero demostró saber improvisar. Se confirma que los shows de perfil aparentemente más bajo resultan los mejores en TNA. Y decían que esto iba a ser una cita de transición. 7/10.
Ver esta publicación en Instagram