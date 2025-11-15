► Qué esperar cuando estás esperando

[COUNTDOWN TO TURNING POINT]

LUCHA A TRES BANDAS: Jake Something derrotó a Mance Warner y The Home Town Man.

En su segmento ‘The King’s Speech’, Frankie Kazarian aclaró que él no tuvo nada que ver con el asalto de los talentos de WWE NXT sobre Mike Santana, Nic Nemeth y demás durante el iMPACT! del jueves. Carlos Silva lo presentó como nuevo Campeón Mundial TNA (a petición del propio Kazarian) y avisó de que había iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Nic Nemeth también se unió a la escena, e incrédulo hacia el relato de Kazarian, le avisó de que tras el estelar canjearía su oportunidad titular. La verdad es que esto pudo incluirse dentro del show principal y a cambio sacar el combate con AJ Francis implicado.

[TURNING POINT]

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) derrotó a M By Elegance (con Heather By Elegance y The Personal Concierge) para retener el título . La otrora Maggie Lee, siempre lo digo, es una talentosa luchadora, y aquí de nuevo pudo demostrarlo combinándose con Jordan, gracias a que la presencia del resto de The Elegance Brand no tuvo apenas impacto en el desarrollo. Sobre los nueve minutos de contienda, Jordan aplicó su One Of A Kind y cubrió a Lee. No hay mal que por bien no venga, desde que Ash By Elegance ya no aparece con el grupo, Lee y Heather están siendo manejadas de mejor manera.

. La otrora Maggie Lee, siempre lo digo, es una talentosa luchadora, y aquí de nuevo pudo demostrarlo combinándose con Jordan, gracias a que la presencia del resto de The Elegance Brand no tuvo apenas impacto en el desarrollo. Sobre los nueve minutos de contienda, Jordan aplicó su One Of A Kind y cubrió a Lee. No hay mal que por bien no venga, desde que Ash By Elegance ya no aparece con el grupo, Lee y Heather están siendo manejadas de mejor manera. Ante el micrófono de Gia Miller, Xia Brookside, Léi Yǐng Lee y Mara Sadè hablaron de sus aspiraciones titulares hasta que fueron interrumpidas por Ryan Nemeth, quejoso de que su hermano mayor tuviera que hacer dupla con Frankie Kazarian.

Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt se preguntaron por el paradero de Mike Santana. Así que todo era una historia, ehhh…

En «backstage», Santino Marella pidió a Ava que no volviera a ocurrir lo visto el jueves en iMPACT!, y la sobrina de The Rock se hizo la tonta.

AJ Francis derrotó a BDE. Creo que fue el primer combate de BDE, y la verdad, lució mejor que Francis, atreviéndose con un Canadian Destroyer. Ocho meritorios minutos de actuación concluidos cuando recibió dos veces de manera consecutiva el remate de Francis (Down Payment) y la cuenta de tres.

Creo que fue el primer combate de BDE, y la verdad, lució mejor que Francis, atreviéndose con un Canadian Destroyer. Ocho meritorios minutos de actuación concluidos cuando recibió dos veces de manera consecutiva el remate de Francis (Down Payment) y la cuenta de tres. TNA informó que Elijah vuelve a estar lesionado luego del guitarrazo que le dio Mustafa Ali el jueves.

Ante el micrófono de Gia Miller, Steve Maclin dijo desconocer el paradero de Mike Santana, y que si tenía que luchar solo lucharía.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Indi Hartwell derrotó a Dani Luna. Seguramente Hartwell tendrá una segunda oportunidad próximamente por el Campeonato Mundial Knockouts, porque aquí ganó la peor luchadora, luego de que ambas utilizaran bastantes armas: un destornillador, un refresco que patrocinaba el evento, polvo de talco, sillas, palos de kendo, escaleras.. Hasta que Luna cayó sobre una mesa y luego Hartwell la remató con su Hurts Donut para ponerla de espaldas planas. Tuvieron tiempo y ofrecieron un digno duelo «hardcore», sin necesidad de sangre.

Seguramente Hartwell tendrá una segunda oportunidad próximamente por el Campeonato Mundial Knockouts, porque aquí ganó la peor luchadora, luego de que ambas utilizaran bastantes armas: un destornillador, un refresco que patrocinaba el evento, polvo de talco, sillas, palos de kendo, escaleras.. Hasta que Luna cayó sobre una mesa y luego Hartwell la remató con su Hurts Donut para ponerla de espaldas planas. Tuvieron tiempo y ofrecieron un digno duelo «hardcore», sin necesidad de sangre. Ava informó que había contratado a seguridad extra. Santino Marella lo agradeció.

Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt volvieron a informar de que Mike Santana no se encontraba en el edificio.

The IInspiration (Cassie Lee & Jessie McKay) (c) derrotaron a Victoria Crawford & Mila Moore y The Angel Warriors (Xia Brookside & Léi Yǐng Lee) para retener el título. Tessa Blanchard finalmente no compitió por carecer del alta médica, y en su lugar presentó a Moore, nuevo fichaje de TNA. Y la empresa tuvo el detalle de no hacer que la debutante, protagonista de una buena actuación, encajara el pin, sino Brookside, tras el remate conjunto de las australianas (Idolizer). Lee se lanzó sobre Moore y Crawford y dejó sola a la inglesa en el ring, y tal vez esto juegue su papel de cara a potenciales desavenencias. Bastante más corta que la anterior lucha, pero no se echaron en falta minutos.

Tessa Blanchard finalmente no compitió por carecer del alta médica, y en su lugar presentó a Moore, nuevo fichaje de TNA. Y la empresa tuvo el detalle de no hacer que la debutante, protagonista de una buena actuación, encajara el pin, sino Brookside, tras el remate conjunto de las australianas (Idolizer). Lee se lanzó sobre Moore y Crawford y dejó sola a la inglesa en el ring, y tal vez esto juegue su papel de cara a potenciales desavenencias. Bastante más corta que la anterior lucha, pero no se echaron en falta minutos. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler & Jason Hotch) (Tasha Steelz y Special Agent 0) derrotaron a The Hardys y Cedric Alexander. Por supuesto, Steelz y Agent 0 no se quedaron quietos, en especial el segundo, que sacó del ring al réferi antes de una aparente cuenta de tres sobre Hotch. Seguidamente, los Hardy lo sacaron a sillazos del ring, pero Alexander quedó así solo ante Ali, Skyler y Hotch, y el politicucho le dio en sus partes bajas, quedando a merced del conteo de tres. Esperaba algo mejor de parte de Ali y Alexander, y los Hardy tampoco tuvieron su noche.

Por supuesto, Steelz y Agent 0 no se quedaron quietos, en especial el segundo, que sacó del ring al réferi antes de una aparente cuenta de tres sobre Hotch. Seguidamente, los Hardy lo sacaron a sillazos del ring, pero Alexander quedó así solo ante Ali, Skyler y Hotch, y el politicucho le dio en sus partes bajas, quedando a merced del conteo de tres. Esperaba algo mejor de parte de Ali y Alexander, y los Hardy tampoco tuvieron su noche. The Rascalz (Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Alexander) derrotaron a The System (Moose, JDC, Eddie Edwards & Brian Myers) (con Alisha Edwards). El otrora Wes Lee se reunió con sus colegas, ahora como Dezmond Xavier, completando el cuarteto. Y ante tal regreso, los Rascalz lucieron motivadísimos, aunque The System lograron seguirles el ritmo y esto propició que viéramos un muy entretenido choque entre técnicos, sin ardides ni pamplinas. JDC, detonante del encuentro por su retiro en enero, se llevó el pin tras el Spiral Tap de Alexander. Otro punto que gozó de los minutos adecuados.

El otrora Wes Lee se reunió con sus colegas, ahora como Dezmond Xavier, completando el cuarteto. Y ante tal regreso, los Rascalz lucieron motivadísimos, aunque The System lograron seguirles el ritmo y esto propició que viéramos un muy entretenido choque entre técnicos, sin ardides ni pamplinas. JDC, detonante del encuentro por su retiro en enero, se llevó el pin tras el Spiral Tap de Alexander. Otro punto que gozó de los minutos adecuados. En «backstage», Eric Young acusó a Santino Marella de permitir el asalto de WWE NXT el jueves.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Rich Swann para retener el título. Aquí TNA dio en el clavo al emplear a Swann, pues el veterano cumplió a la perfección con su cometido: elevar más si cabe el aura de Slater, sirviéndole de perfecto retador (genial, por ejemplo, la manera en que vendió un Arm Drag desde el esquinero). Ambos desataron cánticos de «This Is Awesome», ciertamente justificados, en una de esas luchas por las que debo dar crédito a TNA, al presentarla además justo antes del estelar, y sin prisas. Slater volvió a emplear el Style Clash, y sin serle efectivo, recurrió entonces al infalible Swanton 450, por el que Swann sucumbió a la cuenta de tres. En las postrimerías, TNA rindió homenaje a la abuela de Slater, recientemente fallecida. Bonito detalle. Slater habló además de su combate del próximo martes en NXT Gold Rush.

Aquí TNA dio en el clavo al emplear a Swann, pues el veterano cumplió a la perfección con su cometido: elevar más si cabe el aura de Slater, sirviéndole de perfecto retador (genial, por ejemplo, la manera en que vendió un Arm Drag desde el esquinero). Ambos desataron cánticos de «This Is Awesome», ciertamente justificados, en una de esas luchas por las que debo dar crédito a TNA, al presentarla además justo antes del estelar, y sin prisas. Slater volvió a emplear el Style Clash, y sin serle efectivo, recurrió entonces al infalible Swanton 450, por el que Swann sucumbió a la cuenta de tres. En las postrimerías, TNA rindió homenaje a la abuela de Slater, recientemente fallecida. Bonito detalle. Slater habló además de su combate del próximo martes en NXT Gold Rush. Mike Santana y Steve Maclin derrotaron a Frankie Kazarian y Nic Nemeth (con Ryan Nemeth). Hasta mitad del combate, Maclin debió lidiar en solitario con Kazarian y Nemeth, y en parte pudo resistir porque los rudos discutían entre sí, hasta que Santana llegó al edificio y ya sin desventaja numérica, los técnicos se llevaron la victoria. Santana endosó su Spin The Block sobre Kazarian y lo puso de espaldas planas. No sé si este detalle justificará una revancha. Estelar despachado en apenas 10 minutos.

Hasta mitad del combate, Maclin debió lidiar en solitario con Kazarian y Nemeth, y en parte pudo resistir porque los rudos discutían entre sí, hasta que Santana llegó al edificio y ya sin desventaja numérica, los técnicos se llevaron la victoria. Santana endosó su Spin The Block sobre Kazarian y lo puso de espaldas planas. No sé si este detalle justificará una revancha. Estelar despachado en apenas 10 minutos. Como epílogo, Nemeth iba a canjear su oportunidad titular cuando de nuevo los asaltantes de WWE NXT que sabotearon iMPACT! hicieron acto de presencia y esta vez ni Kazarian se libró de la golpiza, incluyendo Santino Marella. Estando en la Full Sail University, antiguo fortín de WWE NXT, creo que algo podía intuirse, Marella. The Hardys, Judas Icarus y Travis Williams intentaron dar la cara por TNA, sin éxito. Y Turning Point concluyó igual que iMPACT!

⇒ Bueno, después de todo, no estuvo tan mal este «fallout» de uno de los episodios de iMPACT! más vilipendiados que se recuerdan. Al menos, pese a la intrascendencia de su cartel, el nivel «in-ring» fue bastante aceptable, con dos combates por encima del resto (Slater vs. Swann y The Rascalz vs. The System) que les recomendaría ver. Sin embargo, sigo sin entender la intención de TNA a la hora de vendernos una desavenencia legítima con Santana. Desde luego, cierta expectación generó hacia el show, pero a menos que conduzca a su reconquista del título mundial, será recordada como una tramposa y barata estratagema de viernes noche. TNA vuelve a pedirnos paciencia, cuando ni siquiera uno sabe ya qué esperar.

5/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)