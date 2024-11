24 horas después del Día de Acción de Gracias, TNA celebró decimonovena entrega de Turning Point desde el Benton Convention Center, sede de WrestleCade durante el fin de semana, en Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU).

Viniendo de un último episodio de iMPACT! a modo de paréntesis, el cartel de Turning Point había quedado definido con bastantes días de antelación, y sólo una baja de última hora, la de Trey Miguel por problemas de desplazamiento, alteró los planes iniciales.

Por lo demás, el menú permaneció inamovible, destacando entre lo programado, sobre el papel, una revancha Masha Slamovich vs. Jordynne Grace, presunta culminación de probablemente la mejor rivalidad femenil de la era pospandémica en la lucha estadounidense.

[COUNTDOWN TO TURNING POINT]

[SHOW PRINCIPAL]

