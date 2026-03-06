► La lista de Rosemary

Lilian Garcia fue mostrada entre el público junto con el elenco de cierta serie que desconozco.

Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore se sentaron en la mesa de comentarios para el primer combate.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) (con Stacks) derrotó a Jody Threat para retener el título. Como ya preveía, con Grace de campeona pierde la lucha libre. Y no porque la chica sea realmente tan nula, pues se defiende, sino por el «bookeo» de TNA: interferencias de Stacks, apariciones de Léi Yǐng Lee, Xia Brookside, Dani Luna e Indi Hartwell (quienes sólo miraron) y mientras tanto, Blanchard y Cía confesando ser responsables de la paliza a Threat la pasada semana. Lo de menos fue lo que pasaba sobre el ring, aunque Threat hizo por vender que sus tocadas costillas fueron el gran hándicap del combate. Finalmente, la retadora pudo evitar la Cobra de Grace, pero acabó rodada de espaldas. Con «openers» así, TNA espanta a cualquier seguidor de buena lucha libre. Al menos, sólo duró unos seis minutos. ♠

Ante el micrófono de Gia Miller (y entre ciertos problemas de sonido; las cosas del directo), Nic Nemeth, tras reconocer que Leon Slater estaba destinado a dominar TNA, apuntó que le arrebataría el Campeonato de la División X.

Más «Total Non Action»: The Elegance Brand, sin Ash, pues según The Personal Concierge estaba disgustada por su encontronazo con Mickie James en el anterior episodio, salieron a escena. Heather y M defendieron entonces a su amiga y lanzaron pullas contra James, para luego dirigir su mirada hacia el elenco de esa serie que desconozco (con tráiler incluido sobre la misma) y por supuesto, poner a caldo a tamañas actrices, hasta que OBD salió en su defensa y las elegantes terminaron manchadas de salsa. Tachán. Disculpen si omito el nombre de la serie, pero TNA ya le dio bastante publicidad y en SUPERLUCHAS no nos pagan por ello.

Entre bastidores, Leon Slater y los Hardy intercambiaron elogios.

OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: The System (Brian Myers y Bear Bronson) derrotaron a The Righteous, Rich Swann & BDE y Sinner & Saint. Más de media hora después del inicio de iMPACT!, por fin hubo algo de lucha libre decente, con las mejores secuencias teniendo a Swann, BDE y Sinner & Saint como protagonistas. BDE, una vez más, se desenvolvió bien y no desentonó, ahora en un tipo de combate inédito para él. Y, como parecía lógico, encajó la cuenta de tres, luego de una Lanza de Myers y del Monster Driver de Bronson. The Righteous volvieron a fracasar. ♠♠♠ 1/2

Moose y Alisha Edwards hicieron su entrada antes de una nueva pausa comercial. No suelo dar cuenta de ellas, así que si lo hago entenderán mi intencionalidad. Básicamente, Moose puso en aviso a todo The System, retando en primer lugar a Cedric Alexander a una «Atlanta Street Fight». Edwards le mostró su apoyo. Y sí, también cuando Moose expuso que se reservaría a su esposo para el final.

Según el informe semanal de lesiones, Mickie James y Mustafa Ali causan baja.

BDE estaba siendo atendido en la ¿enfermería? cuando Rich Swann lo animó, seguido de Trey Miguel. Order 4 interrumpieron el bonito momento… para ser interrumpidos por Jada Stone. Esta quiso recordarle a Tasha Steelz su derrota reciente y la sangre casi llega al río (Chattahoochee, que pasa por Atlanta).

Elayna Black derrotó a Mara Sadè . Se combinaron bien las implicadas, que provocaron en el público cánticos de «TNA», en un duelo muy igualado. Hasta que Black distrajo al árbitro y con un puño americano tumbó a Sadé, poniéndola seguidamente de espaldas planas, tras unos ocho minutos. Victoria muy abucheada de Black. ♠♠♠ 1/4

Momento para la sección «The King’s Speech» de Frankie Kazarian, con Elijah como invitado. Todo empezó cordialmente, pero Kaz y sus habituales faltas de respeto caldearon el ambiente. En cualquier caso, la golpiza entre AJ Francis y The Home Town Man llegó al stage, interrumpiéndolos. Cody Deaner enmascarado terminó cayendo sobre varios miembros del staff consecuencia de un Chokeslam y Elijah se mostró preocupado.

Antes de la lucha estelar, Eric Young, airado en «backstage», agarró una cámara y dijo que esperaba que Leon Slater ganase.

En vídeo pregrabado, Rosemary se teletransportó a una habitación, ocupando el lugar de Tommy Dreamer, y le dio a Carlos Silva un contrato que este tuvo a bien firmar. Luego alguien disfrazado de oso se situó en el umbral de la puerta y Rosemary dijo que el «Proyecto Lázaro» ya estaba en marcha. Misteriooo.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Nic Nemeth (con Ryan Nemeth) para retener el título . Si estos dos no llegan a sacar un buen combate, me habría pegado un tiro. Afortunadamente, suelen ser seguros de vida. El público sumó puntos y compensó ciertas injerencias de Ryan Nemeth, volviéndolo loco cuando Slater hizo un Style Clash. Aunque esto no fue decisivo, sino un Superplex seguido de su Swanton 450 y la cuenta de tres. ♠♠♠ 3/4 En el poscombate, Slater recibió una paliza de Eric Young.

⇒ Una horrible primera media hora, donde tuvo lugar un horrible primer combate, fueron compensados con el resto; todos cuanto menos, entretenidos, destacando el «main event». Si bien otra vez el tiempo «in-ring» se sintió algo escaso, casi marginal —viéndose reducido respecto al pasado jueves—, con un exceso de segmentos, varios de ellos poco inspirados o directamente insustanciales (ese «The King’s Speech»). Tal vez me haya vuelto demasiado exigente, pues un show donde tres de cuatro combates resultan satisfactorios no debería lucir mal. El problema es que los «contras» de TNA parecen pesar más que los «pros».

♠♠♠