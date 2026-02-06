A poco más de una semana de No Surrender (13 de febrero), AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente) emitieron anoche el cuarto Thursday Night iMPACT! de la nueva era televisiva de TNA, grabado el pasado 23 de enero desde el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU).

Sólo dos combates se concretaron de antemano. En uno, Elijah y Jada Stone unieron fuerzas para ir contra Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz). Mientras en el otro, The Elegance Brand al completo (ya con Ash By Elegance recuperada) se midieron a Léi Yǐng Lee (Campeona Mundial Knockouts), Xia Brookside e Indi Hartwell.

Completando el cartel, se anunciaron las implicaciones competitivas de Tessa Blanchard, Trey Miguel y The Righteous, además de que Daria Rae ofrecería noticias sobre No Surrender.

► El largo adiós de Maclin

Arianna Grace se unió a la mesa de comentarios con Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para el primer combate del show.

Trey Miguel derrotó a Adam Brooks . Miguel tuvo aquí a un «enhancement talent» de lujo: el luchador australiano más notorio que nunca se haya unido a una gran empresa, veterano de los rings con bagaje por todo el mundo, actual Campeón Intercommonwealth de Melbourne City Wrestling. Tal vez a raíz de esta actuación TNA le ofrezca un contrato, si bien no pudo demostrar demasiado en poco más de seis minutos. Miguel lo puso de espaldas planas tras su Lightning Spiral. ♠♠♠ Combate programado para impulsar a Miguel de cara a una oportunidad por el Campeonato Internacional. Motivo de que Stacks lo apalizara en las postrimerías, para disgusto de Grace. Eso, y quizás también porque durante su encuentro, Miguel le tiró un beso a Grace, novieta de Stacks.

Ante el micrófono de Gia Miller, Angel Warriors (Léi Yǐng Lee y Xia Brookside) e Indi Hartwell se mostraron confiadas de que vencerían a The Elegance Brand.

The Righteous (Vincent y Dutch) derrotaron a Tommy Two Scoops y TW3 . Y vamos con la segunda lucha de realce, esta sin apenas margen para mostrarnos algo de los perdedores, pues apenas duró dos minutos. TW3 (habitual de OVW) se comió la cuenta de tres, consecuencia del remate conjunto de Vincent y Dutch (Orange Sunshine; una especie de Cutter asistido). ♠♠ En las postrimerías, The Righteous reiteraron sus intenciones de hacer equipo con The Hardys y no volver a enfrentarse a ellos.

Entre bastidores, The Hardys dijeron estar sopesando la propuesta de The Righteous, aunque antes de dar una respuesta, fueron atacados por The System, quienes mostraron sus intenciones de arrebatarles el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Hace un mes se enfrentaron en iMPACT!, pero pensaba que las hostialidades habían terminado o cuanto menos, se había aparcado. Una excusa, parece, para unir a The Hardys y The Righteous.

En «backstage», Frankie Kazarian expuso a Daria Rae que quería recuperar el Campeonato Mundial TNA y acordaron algo no desvelado. Misteriooo. Seguidamente, en solitario, Kaz expuso que Mike Santana no era material de campeonato, achacando su derrota a una lesión en la mano. Elijah pasó a su lado e importunó su diatriba.

Mustafa Ali y Tasha Steelz (con Order 4) derrotaron a Elijah y Jada Stone . Buen combate, no precisamente por las habituales tretas de Order 4, sino por dejar espacio para que Stone se luciera, tundiendo incluso a Ali y encantando al público presente. Una «exhibición» completa del reciente fichaje de TNA, aunque finalmente Stone encajó la cuenta de tres, luego de que Ali tuviera que recurrir a un Tombstone (el remate de Elijah) y colocase encima a Steelz para cubrirla. En cualquier caso, bravo por TNA. Ahora, sólo falta darle continuidad. ♠♠♠1/2

Arianna Grace le pidió a su padre una oportunidad titular para demostrar que podía valerse por sí misma. Santino Marella accedió.

Darie Rae hizo varios anuncios para No Surrender: Stacks (c) vs. Trey Miguel por el Campeonato Internacional TNA, The Hardys y The Righteous vs. The System, Mike Santana y Leon Slater vs. Nic Nemeth y Eddie Edwards y Léi Yǐng Lee (c) vs. Arianna Grace por el Campeonato Mundial Knockouts. Este último me chirría bastante. Rae se quejó entonces del nepotismo de Marella con Grace y se dio cuenta de que Steve Maclin estaba en la arena. Marella le replicó que sólo estaba despidiéndose de sus colegas. Maclin habló a cámara y emocionado dijo estar orgulloso de que TNA estuviese ahora en un mejor lugar que cuando llegó. Mike Santana le dio las gracias y antes de marcharse, Maclin lo golpeó sorpresivamente, teniendo que ser separados por miembros de seguridad. La promo engañosa de Maclin, la verdad, fue muy buena.

Tessa Blanchard (con Victoria Crawford y Mila Moore) derrotó a Rachel Ley . La novel Ley (apenas un año como competidora), gladiadora texana de la que se habla por todo lo alto, apenas pudo mostrar su arte. En unos tres minutos, y porque Blanchard no se empleó a fondo, fue finiquitada vía Buzzsaw y pin. ♠♠ Sigo diciendo que pese a la controversia que la rodea, no hay ninguna luchadora al nivel de Blanchard en TNA y debería ser la siguiente máxima monarca. Y pronto.

Se anunció que Mike Santana hablaría al final del show sobre su pleito con Steve Maclin.

Ryan Nemeth tuvo una idea para demostrar que era mejor atleta que Mara Sadè: competir contra ella en varias disciplinas, llevándola a un estadio de fútbol americano, a un bar a jugar a los dardos y a una cancha de baloncesto. Y claro, Sadè ganó en todas. Nemeth, además, acabó llevándose otra Superkick. Horrible vídeo.

Eric Young abordó a BDE y le ofreció unirse a él. BDE no quiso y violentamente Young le avisó de que se verían sobre el ring la próxima semana.

Angel Warriors (Léi Yǐng Lee y Xia Brookside) e Indi Hartwell derrotaron a The Elegance Brand (Ash By Elegance, Heather By Elegance y M By Elegance) (con The Personal Concierge) . La historia aquí fue que en su primer combate juntas otra vez tras varios meses, las elegantes no supieron mostrar la sinergia de antaño. Hasta George Iceman arrojó por error un puñado de purpurina a la cara de Mr. Elegance. Y todo se resolvió con un súbito pin de Brookside sobre Heather cuando esta intentaba su remate. Nada del otro mundo este «main event», ideado como justificación, supongo, para darle a las Angel Warriors una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que portan las elegantes. ♠♠1/2 Frustradas, estas atacaron a las técnicas en el poscombate.

Como epílogo, Santana, sobre el ring, dijo que lo último que esperaba era que Steve Maclin le diese la espalda, calificándolo de «little bitch». Santana fue entonces asaltado por The System, The Hardys fracasaron en su intento de hacer el salve, pero no Moose, quien despachó él solito a todos los rudos.

⇒ TNA volvió a la fórmula «Total Non Stop Entertainment» de su debut en AMC. Pase que programes un combate de realce, pero tres en un mismo episodio me parece a todas luces excesivo; partiendo de la base de que este tipo de encuentros casi nunca resultan productivos. Dio la sensación de que TNA habría preferido programar dos combates únicamente, pero recordando aquel nefasto «feedback» que tuvo su première, no quiso que este se repitiera. El problema es que sólo fue maquillaje. Me quedo, al menos, con la actuación de Jada Stone y el giro en la historia de Steve Maclin. Un paso atrás respecto a los dos anteriores capítulos, dejando un panorama para No Surrender escasamente atractivo.

♠♠1/4