Después dos semanas bajo los dictados del riguroso directo, el tercer episodio de Thursday Night iMPACT! en AMC se presentó anoche rigurosamente grabado, como parte de la última tanda efectuada por TNA sobre el Tingley Coliseum de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) seis días atrás.

La lucha que se promocionó de manera estelar fue cosa de AJ Francis y Rich Swann bajo modalidad «No Holds Barred», quienes dirimieron así sus diferencias, viniendo de un mano a mano en Genesis 2026 donde Francis se impuso.

El segundo punto principal no fue un encuentro, sino un segmento. Si la semana anterior tuvo lugar la lucha «Feast Or Fired», anoche TNA nos desveló el contenido de los maletines capturados por Eddie Edwards, Eric Young, Steve Maclin y Trey Miguel.

Completando el cartel, dos duelos: Nic Nemeth vs. BDE y Elijah vs. Jason Hotch. Además, se anunció que la nueva versión de The System abriría iMPACT! y que Elayna Black disputaría combate contra una rival no concretada de antemano.

► Dolor y Gloria

The System 2.0 (Eddie Edwards, Alisha Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) abrieron el show, tal y como se anunció. Entre muy sonoros abucheos, Myers dijo en varias ocasiones que hicieron lo que debían, seguido de Eddie, quien justificó el ataque a Moose y JDC asegurando que el primero era un egoísta y que el segundo sólo se había unido a The System para volver a ser relevante. De pronto, Alisha Edwards hizo acto de presencia y recriminó al grupo, más concretamente a su esposo, lo hecho con Moose y JDC, informándole que no quería ser parte de The System. Ya el pasado jueves se la vio un tanto contrariada, pero un servidor no preveía esto.

Ante el micrófono de Gia Miller, BDE hizo una suerte de previa de su combate contra Nic Nemeth, comentando que demostraría al mundo que no era sólo un YouTuber y que merecía estar en TNA. Recientemente firmó contrato, por cierto.

Nic Nemeth derrotó a BDE . El resultado no estaba en duda, y aunque Nemeth llevó el peso de la lucha, BDE cuajó una actuación muy meritoria durante más de 10 minutos, tiempo nada desdeñable. Diría que la mejor hasta ahora desde que lo veo por TNA, con un público que lo quiere, no como un tal Logan Paul. Supongo que su experiencia en las «indies» le ha ayudado. Por eso, niños, siempre hay que apoyar a las pequeñas empresas. Tras poner contra las cuerdas a Nemeth, BDE intentó un Springboard Cutter, hasta que el otrora Dolph Ziggler lo interceptó con su Danger Zone y lo puso de espaldas planas. ♠♠♠1/4

. El resultado no estaba en duda, y aunque Nemeth llevó el peso de la lucha, BDE cuajó una actuación muy meritoria durante más de 10 minutos, tiempo nada desdeñable. Diría que la mejor hasta ahora desde que lo veo por TNA, con un público que lo quiere, no como un tal Logan Paul. Supongo que su experiencia en las «indies» le ha ayudado. Por eso, niños, siempre hay que apoyar a las pequeñas empresas. Tras poner contra las cuerdas a Nemeth, BDE intentó un Springboard Cutter, hasta que el otrora Dolph Ziggler lo interceptó con su Danger Zone y lo puso de espaldas planas. Ryan Nemeth fue el siguiente en salir a escena y pidió a Mara Sadè que lo acompañara. Sadé vio cómo Nemeth le ofrecía la mano para que reconociera su derrota en Genesis (con trampas), la gladiadora a cambio quiso endosarle una Superkick, pero el «Hollywood Hunk» estuvo atento y la tumbó, marchándose jactante. Considerando lo delicadita que luce la televisión yanqui, me parece raro que tal segmento gustara a AMC.

The Elegance Brand estaban celebrando la presunta alta competitiva de Ash By Elegance cuando Léi Yǐng Lee las abordó, retando a Ash a que buscase recuperar el Campeonato Mundial Knockouts que tuvo que dejar vacante. Xia Brookside e Indi Hartwell respaldaron a la campeona y se estableció lucha de tercias para el próximo episodio.

Stacks (con Arianna Grace) derrotó a The Home Town Man . Aquí sí, combate (no anunciado de antemano) habitual de TNA en los últimos meses, con mucha cháchara y poca acción (escasos cinco minutos), cuyo fin era contarnos que aparentemente Arianna Grace ya no comulga con las actitudes de su noviete, pues rechazó ayudarlo durante la contienda. Poco importó, en realidad, porque al final Stacks se valió de las cuerdas en su pin, sin que Grace mirara, creyendo esta que había vencido de manera limpia. ♠♠1/4

. Aquí sí, combate (no anunciado de antemano) habitual de TNA en los últimos meses, con mucha cháchara y poca acción (escasos cinco minutos), cuyo fin era contarnos que aparentemente Arianna Grace ya no comulga con las actitudes de su noviete, pues rechazó ayudarlo durante la contienda. Poco importó, en realidad, porque al final Stacks se valió de las cuerdas en su pin, sin que Grace mirara, creyendo esta que había vencido de manera limpia. Informe semanal de lesionados: Moose está de baja tras la paliza cortesía de The System.

En «backstage», Stacks y Arianna Grace discutieron, el Campeón Internacional le dijo a su amada que ganó el combate «a su manera, Santino Marella quiso intervenir, pero Grace se bastó sola para dejarle claro a Stacks que las cosas no podían seguir así.

Elijah derrotó a Jason Hotch (con Order 4) . Como era previsible, Mustafa Ali y sus secuaces interfirieron, y ni con esas, ni con el brazo lesionado de Elijah que fue objetivo de Hotch, los rudos se apuntaron una victoria. El cantautor interceptó a Hotch mediante su rodillazo, seguido de su remate (Highwayman’s Farewell, una suerte de Tombstone) para la cuenta de tres, sin que Order 4 pudieran hacer otra cosa que mirar. ♠♠♠ En las postrimerías, los rudos quisieron defenestrar otra vez a Elijah y este se revolvió, sacándolos del ring. Special Agent 0 salvó a Ali de un guitarrazo.

. Como era previsible, Mustafa Ali y sus secuaces interfirieron, y ni con esas, ni con el brazo lesionado de Elijah que fue objetivo de Hotch, los rudos se apuntaron una victoria. El cantautor interceptó a Hotch mediante su rodillazo, seguido de su remate (Highwayman’s Farewell, una suerte de Tombstone) para la cuenta de tres, sin que Order 4 pudieran hacer otra cosa que mirar. En las postrimerías, los rudos quisieron defenestrar otra vez a Elijah y este se revolvió, sacándolos del ring. Special Agent 0 salvó a Ali de un guitarrazo. Entre bastidores, mientras hacía una promo, Jade Stone fue interrumpida por Order 4 y recibió un puñetazo de parte de Tasha Steelz. La seguridad evitó males mayores y sacó a Order 4. Stone se topó entonces con la mano amiga de Elijah, que le preguntó si quería caminar con él. Esta dijo que sí.

Daria Rae se unió a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt en la mesa de comentarios.

Elayna Black derrotó a Ruthie Jay . Primer combate para Black desde su firma con TNA a modo de combate de realce. En menos de tres minutos, despachó el compromiso vía Double Underhook Twisted Neckbreaker y el consiguiente pin ante una Jay que ya había competido antes en TNA, enfrentando a Myla Grace durante el episodio de Xplosion del pasado 26 de septiembre. Rae, mientras tanto, no paró de ensalzar a Black. ♠♠1/4

. Primer combate para Black desde su firma con TNA a modo de combate de realce. En menos de tres minutos, despachó el compromiso vía Double Underhook Twisted Neckbreaker y el consiguiente pin ante una Jay que ya había competido antes en TNA, enfrentando a Myla Grace durante el episodio de Xplosion del pasado 26 de septiembre. Rae, mientras tanto, no paró de ensalzar a Black. En backstage, The Righteous continuaron con sus jueguitos mentales, ofreciéndoles de nuevo a The Hardys ser aliados y que dieran su respuesta cuando la pensaran bien. Matt y Jeff, por lo que parece, acabarán cayendo.

Acompañados de Gia Miler, Eddie Edwards, Eric Young, Trey Miguel y Steve Maclin conocieron el contenido de sus maletines del combate «Feast Or Fired». Edwards obtuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial TNA, Young una por el Campeonato de la División X, Miguel una por el Campeonato Internacional… y Maclin fue despedido. Young se rio en su cara y le dijo que el karma había hecho su trabajo. Maclin se quedó mudo. Recientemente, conocimos informaciones de que había extendido su acuerdo, por lo que supongo que volverá a aparecer por TNA.

En backstage, Eddie Edwards se encaró con Mike Santana informándole de su oportunidad por el título mundial. Santana respondió que cuando quisiera y donde quisiera.

Anuncios para el próximo iMPACT!: Elijah y Jada Stone vs. Tasha Steelz y Mustafa Ali, Angel Warriors e Indi Hartwell vs. The Elegance Brand y The Righteous verán acción.

NO HOLDS BARRED: Rich Swann derrotó a AJ Francis . Mira que no veía yo al combate propicio como estelar, pero resultó bastante entretenido, y esto ya es decir mucho considerando mi antipatía luchística por Francis, así que probablemente incluso la lucha fuese mejor de lo que expongo. Hubo un buen uso de objetos y de la estipulación y una vez más, el oficio de Swann tapó las carencias de Francis. Me temo, con todo, que tal actuación lo impulse a verdaderos puestos estelares, aunque Swann acabara saliendo ganador tras su Phoenix Splash y la cuenta de tres. Me pregunto, no obstante, si las grandes reacciones respondían más al odio que la gente le tiene a Francis que a la consideración que tienen hacia Swann. ♠♠♠1/2

. Mira que no veía yo al combate propicio como estelar, pero resultó bastante entretenido, y esto ya es decir mucho considerando mi antipatía luchística por Francis, así que probablemente incluso la lucha fuese mejor de lo que expongo. Hubo un buen uso de objetos y de la estipulación y una vez más, el oficio de Swann tapó las carencias de Francis. Me temo, con todo, que tal actuación lo impulse a verdaderos puestos estelares, aunque Swann acabara saliendo ganador tras su Phoenix Splash y la cuenta de tres. Me pregunto, no obstante, si las grandes reacciones respondían más al odio que la gente le tiene a Francis que a la consideración que tienen hacia Swann. Como epílogo, Frankie Kazarian, en la puerta de la ¿oficina? de Daria Rae, le dijo a esta que tenían que hablar. Misteriooo.

⇒ Al parecer, aquel estreno en AMC, con apenas media hora de acción durante dos horas de programa, supuso un mal sueño y TNA no quiere repetir dinámica. Esta semana, el componente «in-ring» fue otra vez considerable y en general, iMPACT! mantuvo cierto equilibrio. Gratas sorpresas la primera y última lucha de la velada, «highlights» por derecho propio, y ciertos desarrollos narrativos poco previsibles. Positivo me parece que sin dar gran protagonismo ayer a sus principales estrellas, TNA se sacara un buen show, acallando a quienes la tachan de tener un «roster» corto. Por ahora, iMPACT! vuelve a tener mi atención.

♠♠♠1/4