TNA tuvo anoche la undécima edición de iMPACT! bajo su nueva era televisiva, emitida en AMC, AMC+, TNA+ y Sportsnet 360 y grabada el pasado 5 de marzo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU).

Cinco combates fueron concretados: Mike Santana y Leon Slater vs. The System (Cedric Alexander y Eddie Edwards), Moose vs. Bear Bronson, Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford vs. Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson, Mustafa Ali vs. BDE y Jeff Hardy vs. Brian Myers. Además, se anunció que Eric Young vería acción.

► Bajo impacto (V)

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a BDE (con Rich Swann). Me gusta lo que están haciendo con BDE y me gustó que la lucha, aunque corta, careciera de interferencias. Vuelvo a decirlo: BDE es otro talento «de la casa» y TNA debería darle implicaciones como esta, donde se otra vez se ganó el apoyo del respetable, amén de ser un «creador de contenido» que cae simpático, no como Logan Paul. Ali se llevó el triunfo tras su Dance With The Devil (una variación del Flatliner) y la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/4 Order 4 se guardaron los golpes para el poscombate, pero Trey Miguel y Jada Stone los repelieron. Apunte: Stone aplicó unas tijeras a Ali que ya quisieran algunos luchadores mexicanos. Miguel y Stone se enfrentarán a Order 4 en Sacrifice.

Me gusta lo que están haciendo con BDE y me gustó que la lucha, aunque corta, careciera de interferencias. Vuelvo a decirlo: BDE es otro talento «de la casa» y TNA debería darle implicaciones como esta, donde se otra vez se ganó el apoyo del respetable, amén de ser un «creador de contenido» que cae simpático, no como Logan Paul. Ali se llevó el triunfo tras su Dance With The Devil (una variación del Flatliner) y la cuenta de tres. ♠♠♠ Order 4 se guardaron los golpes para el poscombate, pero Trey Miguel y Jada Stone los repelieron. Apunte: Stone aplicó unas tijeras a Ali que ya quisieran algunos luchadores mexicanos. Miguel y Stone se enfrentarán a Order 4 en Sacrifice. Ante el micrófono de Gia Miller, Mike Santana y Leon Slater comentaron su combate contra The System programado como estelar y de paso, Santana habló de su duelo con Steve Maclin en Sacrifice. Daria Rae hizo acto de presencia y recordó a Santana que si tocaba a Steve Maclin antes de Sacrifice el Campeonato Mundial TNA quedaría vacante.

Antes de la siguiente lucha se mostró a varios exjugadores de los Atlanta Falcons (antiguo equipo de Moose) entre el público.

Jeff Hardy (con Matt Hardy) derrotó a Brian Myers (con The System). Otro punto compacto (eufemismo de corto), donde Hardy, sin demasiado esfuerzo, puso de espaldas planas a Myers tras su Swanton Bomb. ♠♠ 1/2 Y segundo ataque poscombate de la velada, esta vez con The Righteous repeliendo a The System. Bear Bronson se quedó en el ring y vio cómo su rival, Moose, ya se dirigía hacia allí.

Otro punto compacto (eufemismo de corto), donde Hardy, sin demasiado esfuerzo, puso de espaldas planas a Myers tras su Swanton Bomb. ♠♠ Y segundo ataque poscombate de la velada, esta vez con The Righteous repeliendo a The System. Bear Bronson se quedó en el ring y vio cómo su rival, Moose, ya se dirigía hacia allí. Moose (con Alisha Edwards) derrotó a Bear Bronson (con The System). Aunque los comerciales hicieran de las suyas, buen duelo, donde los mencionados exjugadores de los Atlanta Falcons evitaron en última instancia que The System interfirieran. Moose y su Spear dispusieron a Bronson para el pin sobre los 13 minutos. ♠♠♠ 1/2 Concluida la pugna, Moose celebró junto a Edwards y sus antiguos colegas de equipo. Moose irá contra Eddie Edwards en Sacrifice.

Aunque los comerciales hicieran de las suyas, buen duelo, donde los mencionados exjugadores de los Atlanta Falcons evitaron en última instancia que The System interfirieran. Moose y su Spear dispusieron a Bronson para el pin sobre los 13 minutos. ♠♠♠ Concluida la pugna, Moose celebró junto a Edwards y sus antiguos colegas de equipo. Moose irá contra Eddie Edwards en Sacrifice. Ante el micrófono de Gia Miller, Mara Sadè dijo que patearía el trasero de Elayna Black en Sacrifice. Luego, mágicamente recibió una nota que la instaba a seguir a un conejo blanco, y eso hizo, aunque realmente fuese un tipo disfrazado de conejo siniestro, hasta llegar a una habitación roja. El conejo ya había aparecido en varios vídeos recientes con Rosemary.

Entre bastidores, The System advirtieron a Moose y The Hardys de que las cosas no habían terminado. The Righteous escucharon todo a escondidas.

Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson. Blanchard pudo evitar un 3 vs. 1, sacar momentáneamente de la contienda a Threat y Hudson y aplicar su Buzzsaw sobre Grace para cubrirla. Correcto aunque breve choque de tercias, donde por fin tuvieron minutos Grace y Hudson. Pocos, eso sí. ♠♠ 3/4

Blanchard pudo evitar un 3 vs. 1, sacar momentáneamente de la contienda a Threat y Hudson y aplicar su Buzzsaw sobre Grace para cubrirla. Correcto aunque breve choque de tercias, donde por fin tuvieron minutos Grace y Hudson. Pocos, eso sí. ♠♠ Reporte semanal de lesiones: Indi Hartwell sigue de baja por el ataque que Arianna Grace perpetró contra ella dos semanas atrás: un golpe (uno solo) con el Campeonato Mundial Knockouts en una de sus rodillas. Ash By Elegance también continúa sin competir por problemas mentales tras ser llamada «mark» por Mickie James. De pequeño yo ponía mejores excusas para no ir al colegio.

Nueva entrega de la búsqueda de los siete pecados capitales por parte de Rosemary. El siguiente fue la ira, con Crazzy Steve reapareciendo en TNA después de dos años. Siento no dar más detalles. No entendí nada de lo que decían.

Eric Young derrotó a Brad Attitude . Lucha de realce innecesaria para Young antes de que busque el Campeonato de la División X de Leon Slater en Sacrifice. Attitude terminó de espaldas planas tras el Martinete de Young. ♠ 1/2

. Lucha de realce innecesaria para Young antes de que busque el Campeonato de la División X de Leon Slater en Sacrifice. Attitude terminó de espaldas planas tras el Martinete de Young. ♠ Matt Hardy fue apalizado en «backstage» por alguien sin identificar, pues él mismo dijo que había sido por la espalda. The Righteous y Jeff Hardy acudieron a socorrerlo, con los primeros asegurando que The System estaban detrás del asalto.

Gia Miller presentó a ¡Buff Bagwell! en el stage de la arena. El ex-WCW pidió perdón por su comportamiento años atrás pero Frankie Kazarian tuvo a bien interrumpir el precioso momento. Sin embargo, de nuevo Elijah, defensor de los débiles, salió al paso. Segmento muy random. Elijah y The Home Town Man lucharán contra Kazarian y AJ Francis en Sacrifice.

Santino Marella dio la noticia de que Matt Hardy no podría competir en Sacrifice. Vincent se ofreció como compañero de Jeff Hardy para ajustar cuentas con The System. Dicho y hecho, nuevo combate para Sacrifice, por si hacía falta alguno más.

Dani Luna, en promo pregrabada, expuso que en Sacrifice se coronaría Campeona Mundial Knockouts. Simple y efectiva.

Se anunciaron dos luchas para la Countdown To Sacrifice: Ryan Nemeth vs. BDE y Tessa Blanchard vs. Jody Threat. Curioso que TNA siga incluyendo a Blanchard en los pre-shows.

Mike Santana y Leon Slater derrotaron a The System (Cedric Alexander y Eddie Edwards). Habitual estelar de duplas en TNA, aunque potenciado por la presencia de Slater y Alexander. Una intervención de Steve Maclin en los compases finales resultó decisiva, distrayendo a Santana para que este encajara la Boston Knee Party de Edwards y el pin. Recordemos, Edwards posee una oportunidad titular obtenida por la estipulación «Feast Or Fired». ♠♠♠ 1/4

Habitual estelar de duplas en TNA, aunque potenciado por la presencia de Slater y Alexander. Una intervención de Steve Maclin en los compases finales resultó decisiva, distrayendo a Santana para que este encajara la Boston Knee Party de Edwards y el pin. Recordemos, Edwards posee una oportunidad titular obtenida por la estipulación «Feast Or Fired». ♠♠♠ Como cierre, Steve Maclin volvió sonriente a vestidores.

⇒ Fue curiosa esta antesala de Sacrifice, porque en sí no me pareció muy efectiva a la hora de vender el evento: esa aparición de Steve Maclin sobró tras el buen cara a cara con Mike Santana de la semana pasada, al igual que la lucha de Eric Young, mientras Arianna Grace, quien defenderá el título de las Knockouts, se ausentó. Pero como episodio al uso, no estuvo mal, considerando la omnipresencia de The System durante casi todas sus dos horas. Al menos, mejor que el del anterior jueves. En cualquier caso, sigue echándose en falta más acción entre las doce cuerdas.

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Feast or Fired World Title shot case holder @TheEddieEdwards PINNED TNA World Champion @Santana_Proud in the #TNAiMPACT main event! pic.twitter.com/nmHgCYBha4 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 27, 2026