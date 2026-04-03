Tras celebrar Sacrifice el pasado viernes, 24 horas después, desde el mismo Alario Center en Westwego (Louisiana, EEUU), TNA realizó nuevas grabaciones de su programa semanal, Thursday Night iMPACT!, parte de las cuales fueron emitidas ayer vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

Como principal lucha, Arianna Grace puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Knockouts ante Xia Brookside. Además, en otro duelo femenil, Tessa Blanchard y Jody Threat se vieron las caras en un «Bunkhouse Match».

Completando el cartel, The Home Town Man fue contra AJ Francis y se anunció la presencia de Mike Santana y los Hardy.

► Bajo impacto (VI)

Mike Santana abrió el show. Sobre el ring, micrófono en mano, dio cuenta de los sucedido en Sacrifice, señalando que había tumbado a Steve Maclin (manera un tanto cuestionable de resumir el combate) y que se vería las caras con Eddie Edwards en Rebellion (lucha por el Campeonato Mundial TNA ya confirmada). Edwards, junto a Cedric Alexander, hizo acto de presencia, y avisó de que Rebellion sería la noche de The System, pues Alexander enfrentará a Leon Slater por el Campeonato de la División X, mientras Brian Myers y Bear Bronson buscarán el Campeonato Mundial de Parejas TNA que ostentan The Hardys. Slater salió entonces a escena, quien intercambió algunas palabras con Alexander, para seguidamete ser interrumpido por Order 4. Mustafa Ali quiso apuntar, asimismo, que conquistará el Campeonato Internacional TNA de Trey Miguel en Rebellion. ¿Adivinan qué ocurrió a continuación? Bingo: Miguel apareció, teniendo que escuchar cómo Ali se mofaba de haber defenestrado a Jada Stone en Sacrifice. Moose fue el último en sumarse a la fiesta para igualar los números, hasta que Santino Marella hizo oficial que seguidamente todos verían acción.

The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) y Order 4 (Mustafa Ali y Special Agent 0) derrotaron a Mike Santana, Leon Slater, Trey Miguel y Moose . Dinámico «opener», luego del mil veces visto segmento de rivalidades cruzadas. En el último compás, Slater pasó por el Lumbar Check de Alexander, este y Order 4 fueron barridos del ring por Santana y Edwards aprovechó la coyuntura para endosar su Boston Knee Party al máximo monarca. Por segunda semana consecutiva, Edwards puso de espaldas planas a Santana. ♠♠♠1/2

. Dinámico «opener», luego del mil veces visto segmento de rivalidades cruzadas. En el último compás, Slater pasó por el Lumbar Check de Alexander, este y Order 4 fueron barridos del ring por Santana y Edwards aprovechó la coyuntura para endosar su Boston Knee Party al máximo monarca. Por segunda semana consecutiva, Edwards puso de espaldas planas a Santana. Daria Rae abroncó a Santino Marella por la forma en que concretó el primer combate de la velada y le preguntó si ya sabía quién apalizó a Nic Nemeth en las postrimerías de Sacrifice (segmento compartido exclusivamente vía redes sociales). Marella dijo que no y Rae le espetó que venía de una reunión de directivos, sugiriendo que su puesto estaba en riesgo. Además, informó que quien ganara en el estelar, Arianna Grace o Xia Brookside, defendería el Campeonato Mundial Knockouts ante Léi Yǐng Lee en Rebellion.

Se mostraron imágenes de Ricky Sosa entre bastidores, tras el anuncio de su firma con TNA en Rebellion. Sosa tuvo que escuchar el discursito de Eric Young de que este era el cancerbero de la empresa y tal y cual. El «Young Savage» no pareció muy intimidado. Lógico.

Careo ante el público entre The Hardys y The Righteous. Eso sí, con cierta distancia, pues los hermanos estaban sobre el ring y los ex Campeones Mundiales de Tríos ROH se encontraban sobre el stage. Primero, Matt y Jeff avisaron de que Vincent y Dutch habían cometido un error, y luego, estos, con palabras crípticas, en el peor estilo Bray Wyatt, nunca llegaron a decir por qué cometieron tal traición. En última instancia, acordaron luchar la próxima semana bajo reglas extremas, y por el Campeonato Mundial de Parejas TNA.

Victoria Crawford, acompañando a Tessa Blanchard para el combate programado de esta, se topó con el siniestro conejo blanco.

Mike Santana y la parejita Arianna Grace & Stacks tuvieron encontronazo en «backstage».

BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard derrotó a Mike Santana . Bunkhouse, o para entendernos, una pelea callejera. Emplearon sillas, mesas, un cencerro, un estuche de transporte y el cinturón del pantalón del réferi. Aunque más bien, fue sólo Blanchard la que le dio uso, estrangulando a Threat durante un tiempo considerable hasta dejarla fuera de combate y concluir así la lucha. Según las reglas, sólo podía vencerse dentro del ring y Blanchard se encontraba fuera, pero bueno. Por lo demás, un buen duelo. ♠♠♠1/2

. Bunkhouse, o para entendernos, una pelea callejera. Emplearon sillas, mesas, un cencerro, un estuche de transporte y el cinturón del pantalón del réferi. Aunque más bien, fue sólo Blanchard la que le dio uso, estrangulando a Threat durante un tiempo considerable hasta dejarla fuera de combate y concluir así la lucha. Según las reglas, sólo podía vencerse dentro del ring y Blanchard se encontraba fuera, pero bueno. Por lo demás, un buen duelo. Ryan Nemeth, acompañado de Frankie Kazarian, acusó a BDE de estar detrás del ataque cometido contra su hermano Nic. BDE dijo no saber nada y Elijah salió al paso para defenderlo.

Y ahora vimos a Tessa Blanchard topándose en «backstage» con el siniestro conejo blanco, al que siguió.

AJ Francis derrotó a The Home Town Man . Un tanto sorpresiva la manera de vencer que tuvo Francis, pues Cody Deaner enmascarado apenas le duró tres minutos, tras el Down Payment y el pin. ♠♠ Lucha que parece fue una excusa para las postrimerías, donde Francis desveló haber sido el atacante de Nic Nemeth. Combate pues entre estos en Rebellion (curioso «heel» vs. «heel»). Nemeth, anuncia TNA, tendrá en su esquina a un antiguo jugador de fútbol americano, Bernie Koser.

. Un tanto sorpresiva la manera de vencer que tuvo Francis, pues Cody Deaner enmascarado apenas le duró tres minutos, tras el Down Payment y el pin. Lucha que parece fue una excusa para las postrimerías, donde Francis desveló haber sido el atacante de Nic Nemeth. Combate pues entre estos en Rebellion (curioso «heel» vs. «heel»). Nemeth, anuncia TNA, tendrá en su esquina a un antiguo jugador de fútbol americano, Bernie Koser. Antes del estelar, Xia Brookside vio en el móvil de Léi Yǐng Lee un mensaje de su padre, Robbie Brookside, diciéndole que se convertiría en Campeona Mundial Knockouts.

Nuevos dos encuentros para Rebellion: Moose vs. Special Agent 0 y Nic Nemeth vs. AJ Francis

The One Man Gang estuvo presente en el público viendo la animosa velada.

Luchas para el próximo iMPACT!: The Hardys (c) vs. The Righteous por el Campeonato Mundial de Parejas TNA en un «Tables Match», Jada Stone vs. Dani Luna (último combate de Luna en TNA, grabado antes de su salida de la empresa) y Frankie Kazarian vs. BDE.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) (con Stacks) derrotó a Xia Brookside (con Léi Yǐng Lee) para retener el título . Muestra de por qué la presencia de Grace como campeona poco ayuda a dotar de LUCHA LIBRE al producto de TNA. Uno está «acostumbrado» a ardides en los combates que presenta la empresa —en especial desde la existencia de The Elegance Brand—, pero esto ya rozó lo grotesco. Tras 11 minutos de continuas interferencias de Stacks, Grace pudo endosar un golpetazo a Brookside con el oro en juego mientras la réferi estaba distraída ocupándose de los respectivos seconds. Luego, la remató con su TKO de rodilla y la puso de espaldas planas. ♠ Grace, pues, defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Lee en Rebellion. Acabada la pamplina, Grace y Stacks buscaron paliza sobre Brookside y Lee, pero Mike Santana se interpuso y lanzó al luchador de NXT fuera del ring. Eddie Edwards se hizo presente entre el respetable y le lanzó algunas pullitas a Santana, sin atreverse a entrar en el ring.

. Muestra de por qué la presencia de Grace como campeona poco ayuda a dotar de LUCHA LIBRE al producto de TNA. Uno está «acostumbrado» a ardides en los combates que presenta la empresa —en especial desde la existencia de The Elegance Brand—, pero esto ya rozó lo grotesco. Tras 11 minutos de continuas interferencias de Stacks, Grace pudo endosar un golpetazo a Brookside con el oro en juego mientras la réferi estaba distraída ocupándose de los respectivos seconds. Luego, la remató con su TKO de rodilla y la puso de espaldas planas. Grace, pues, defenderá el Campeonato Mundial Knockouts ante Lee en Rebellion. Acabada la pamplina, Grace y Stacks buscaron paliza sobre Brookside y Lee, pero Mike Santana se interpuso y lanzó al luchador de NXT fuera del ring. Eddie Edwards se hizo presente entre el respetable y le lanzó algunas pullitas a Santana, sin atreverse a entrar en el ring. Como epílogo, Tessa Blanchard entró en una casa digna de Resident Evil y fue recibida por James Mitchell: «Welcome to the Undead Realm».

⇒ Irónicamente, el único punto del capítulo no anunciado de antemano fue el mejor. Una vez más, muy poca LUCHA LIBRE a lo largo de dos horas, a pesar de que el Tessa Blanchard vs. Jody Threat también resultase entretenido, con un punto abisal en forma de «main event» que flaco favor hizo a la imagen de la división femenil y cerró de muy mala manera la noche. Miedo me da el momento en que Ricky Sosa ha llegado a TNA. Si goza de un «bookeo» la mitad de consistente que el de Leon Slater ya podrá darse con un canto en los dientes. Observando el caso de Dani Luna, escéptico me hallo.

♠♠1/4