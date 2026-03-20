TNA presentó anoche vía AMC, AMC+, TNA+ y Sportsnet 360 la décima entrega de Thursday Night iMPACT!, grabada los días 5 y 6 de marzo desde la Gateway Center Arena en College Park (Georgia, EEUU).

El principal punto promocionado no fue un combate, sino la previa de uno: el que enfrentará a Mike Santana y Steve Maclin en Sacrifice 2026 (27 de marzo) por el Campeonato Mundial TNA. Estos tuvieron ayer un careo, donde cualquier tipo de contacto físico estuvo terminantemente prohibido.

Completando el cartel, se anunció la presencia de Leon Slater, el debut competitivo de Mr. Elegance y se concretaron cinco luchas: Moose vs. Brian Myers, The Nemeths vs. The Righteous, Frankie Kazarian vs. The Home Town Man, Jada Stone vs. Elayna Black y Angel Warriors vs. Dani Luna y Arianna Grace.

► Bajo impacto (IV)

The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian . El pasado jueves, Kazarian y AJ Francis quisieron apalizar a Elijah, luego de que este perdiera (suciamente) con Francis, pero el héroe local hizo el salve. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Duelo correcto, hasta que Francis quiso costarle la victoria a Cody Deaner enmascarado, quien finalmente pudo rodar de espaldas a Kaz. ♠♠ 1/2 En las postrimerías, Kaz y Francis volvieron a aliarse para hacer sangre, esta vez contra The Home Town Man, y Elijah hizo el salve, rompiéndole una guitarra en la espalda al otrora Top Dolla.

. El pasado jueves, Kazarian y AJ Francis quisieron apalizar a Elijah, luego de que este perdiera (suciamente) con Francis, pero el héroe local hizo el salve. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Duelo correcto, hasta que Francis quiso costarle la victoria a Cody Deaner enmascarado, quien finalmente pudo rodar de espaldas a Kaz. ♠♠ En las postrimerías, Kaz y Francis volvieron a aliarse para hacer sangre, esta vez contra The Home Town Man, y Elijah hizo el salve, rompiéndole una guitarra en la espalda al otrora Top Dolla. Ante el micrófono de Gia Miller, Léi Yǐng Lee y Xia Brookside comentaron su programado combate con Arianna Grace y Dani Luna. Lee apuntó, en chino mandarín, que quería una revancha por el Campeonato Mundial Knockouts. Brookside la tradujo.

Santino Marella y Daria Rae estipularon que Dani Luna y Léi Yǐng Lee se medirán a Arianna Grace por el Campeonato Mundial Knockouts en Sacrifice 2026.

Mr. Elegance (con The Elegance Brand) derrotó a Mike Jackson . Esta lucha fue grabada el 5 de marzo en el mismo escenario que las demás. Me gustó la música de entrada de Mr. Elegance, que se deshizo del septuagenario con un remate denominado «Excuse Moi»; similar al Luna Landing de Dani Luna. ♠♠ Como poscombate, OBD rescató a Jackson de las garras de The Elegance Brand y Mr. Elegance acabó manchado de la salsa o lo que fuese eso que suele utilizar OBD. Goofy wrestling.

. Esta lucha fue grabada el 5 de marzo en el mismo escenario que las demás. Me gustó la música de entrada de Mr. Elegance, que se deshizo del septuagenario con un remate denominado «Excuse Moi»; similar al Luna Landing de Dani Luna. ♠♠ Como poscombate, OBD rescató a Jackson de las garras de The Elegance Brand y Mr. Elegance acabó manchado de la salsa o lo que fuese eso que suele utilizar OBD. Goofy wrestling. Entre bastidores, The System pusieron en aviso a los Hardy, Mike Santana y por último Moose.

Quedó confirmado para Sacrifice 2026 el Arianna Grace (c) vs. Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee por el Campeonato Mundial Knockouts.

Arianna Grace (con Stacks) y Dani Luna derrotaron a Angel Warriors (Léi Yǐng Lee y Xia Brookside) . Decente encuentro, diseñado para impulsar a Luna, quien en los compases finales, harta del protagonismo que quería agenciarse Grace, la tiró de un esquinero para seguidamente agarrar a Brookside al vuelo y aplicarle su Luna Landing y la cuenta de tres, mientras Lee se distraía lanzándose contra Stacks. ♠♠♠

. Decente encuentro, diseñado para impulsar a Luna, quien en los compases finales, harta del protagonismo que quería agenciarse Grace, la tiró de un esquinero para seguidamente agarrar a Brookside al vuelo y aplicarle su Luna Landing y la cuenta de tres, mientras Lee se distraía lanzándose contra Stacks. ♠♠♠ Informe semanal de lesionados: Indi Hartwell, baja por el ataque de Grace el pasado jueves (apenas la tocó).

Promo de Leon Slater en el stage, confesando ciertas dudas hacia si podría continuar luchando tras el Martinete que le endosó Eric Young (¿de pronto el Martinete vuelve a ser un movimiento devastador?), pero pronto mostrándose firme en su propósito de patear el trasero del veterano en Sacrifice 2026.

Moose (con Alisha Edwards) derrotó a Brian Myers (con The System) . Y Moose se disfrazó de Goldberg: una Lanza sobre un despistado Myers por la decisión de Santino Marella de expulsar a The System de ringside fue suficiente. 1, 2 y 3. Eso sí, una Lanza bastante más mala. ♠

. Y Moose se disfrazó de Goldberg: una Lanza sobre un despistado Myers por la decisión de Santino Marella de expulsar a The System de ringside fue suficiente. 1, 2 y 3. Eso sí, una Lanza bastante más mala. ♠ Rosemary siguió coleccionando pecados capitales. Esta semana, la envidia. Todo, parece, para resucitar a Allie, con la que hizo visita a Raven, quien les entregó una poción hecha con sangre de Tommy Dreamer, si bien pude entender.

Brian Myers y Bear Bronson fueron a visitar la oficina de Daria Rae para pedirle una oportunidad al Campeonato Mundial de Parejas TNA. Bronson será el siguiente rival de Moose. Espero que la lucha dure algo más.

Elayna Black derrotó a Jada Stone . Otro combate corto, en este caso de apenas cuatro minutos, que de inicio no creo debió ser programado. ¿Había necesidad de enfrentar a dos luchadoras en ascenso? Y ya que lo haces, al menos que la perdedora pueda lucir algo más, puesta de espaldas planas con el Black Out de Black. ♠ 1/2 Mara Sadè estuvo en comentarios y confrontó a Black una vez concluido el choque, pero la seguridad se interpuso. Mientras, Order 4 quiso apalizar a Stone y Trey Miguel la salvó silla en mano. ¿Stone ya no camina con Elijah?

. Otro combate corto, en este caso de apenas cuatro minutos, que de inicio no creo debió ser programado. ¿Había necesidad de enfrentar a dos luchadoras en ascenso? Y ya que lo haces, al menos que la perdedora pueda lucir algo más, puesta de espaldas planas con el Black Out de Black. ♠ Mara Sadè estuvo en comentarios y confrontó a Black una vez concluido el choque, pero la seguridad se interpuso. Mientras, Order 4 quiso apalizar a Stone y Trey Miguel la salvó silla en mano. ¿Stone ya no camina con Elijah? Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore criticaron a Jody Threat, esta las confrontó acompañada de Harley Hudson y Myla Grace y se armó combate.

Dos luchas más para Sacrifice: Mustafa Ali y Tasha Steelz vs. Trey Miguel y Jada Stone; Elijah y The Home Town Man vs. AJ Francis y Frankie Kazarian.

The Nemeths (Nic y Ryan Nemeth) derrotaron a The Righteous (Vincent y Dutch) . No sé qué pretende hacer TNA con The Righteous, pero aquí volvieron a lucir un poco como pardillos. Tal vez se trate de una estratagema para hacer creer a los Hardy que no suponen una amenaza y acabar por traicionarlos. Mientras Dutch estaba grogui por un golpetazo contra las escaleras metálicas, los hermanos se las ingeniaron para tumbar a Vincent vía pinfall tras un puñetazo y el Hollywood Ending. ♠♠♠

. No sé qué pretende hacer TNA con The Righteous, pero aquí volvieron a lucir un poco como pardillos. Tal vez se trate de una estratagema para hacer creer a los Hardy que no suponen una amenaza y acabar por traicionarlos. Mientras Dutch estaba grogui por un golpetazo contra las escaleras metálicas, los hermanos se las ingeniaron para tumbar a Vincent vía pinfall tras un puñetazo y el Hollywood Ending. ♠♠♠ Luchas para el próximo jueves: Mustafa Ali vs. BDE; Jody Threat, Harley Hudson y Myla Grace vs. Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore; Moose vs. Brear Bronson; Jeff Hardy vs. Brian Myers; Mike Santana y Leon Slater vs. The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander).

Y sirviendo de cierre, segmento con Mike Santana y Steve Maclin sentados en un ¿restaurante? ¿hotel? ¿restaurante de un hotel? Santana reconoció que Maclin fue la primera persona en ayudarlo cuando llegó a Maclin, considerándolo por ello un hermano, pero este pronto volvió a acusar al ex-LAX de egoísta y se sacó el comodín de Afganistán. Así que Santana le dijo que había hecho de su pasado su excusa y quiso advertirle que todo el drama causado no iba a servirle de nada, porque perdería en Sacrifice. Todo, con el detalle de una copa en la mesa, pedida por Maclin, que Santana nunca probó. Buen vídeo, si bien tanta música de fondo me sobró.

⇒ Que el «highlight» fuese un segmento y este ocupase el hueco del «main event» en vez de un combate pone de manifiesto el carácter de construcción que tuvo iMPACT! la presente semana, aunque la fórmula «Total Non Action» ya se haga habitual cada jueves. Ojalá el resto hubiera tenido la misma intensidad que dicho epílogo, porque la lucha libre brilló por su ausencia, en una de las ediciones más flojas del programa desde que iniciara su nueva andadura televisiva. Difícil sacar menos partido de un cartel que sobre el papel se antojaba interesante.

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