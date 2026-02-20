La nueva etapa televisiva de TNA tuvo anoche su sexto episodio, cuando Thursday Night iMPACT! se emitió vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado el pasado 14 de febrero desde The Pinnacle en Nashville (Tennessee, EEUU), mismo escenario donde tuvo lugar No Surrender un día antes.

Cuatro combates se anunciaron para el show: Trey Miguel defendió por primera vez el Campeonato Internacional TNA tras coronarse en No Surrender, con Stacks (a quien derrotó allí) como retador; Elijah se enfrentó a Mustafa Ali bajo estipulación «Guitar Case Casket», un duelo entre Tessa Blanchard y Jody Threat y hubo choque de duplas con Rich Swann y BDE yendo contra Sinner And Saint.

Además, TNA avisó de la presencia de Mike Santana y Elayna Black en la «zona de impacto».

► Bajo impacto (II)

Ash By Elegance se unió a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para el primer combate del episodio.

Indi Hartwell derrotó a Heather By Elegance (con M By Elegance, Mr. Elegance y George Iceman) . Este «opener» no fue anunciado de antemano, y realmente no sé qué propósito tuvo. ¿Demostrar que sin ayuda externa las elegantes no son nadie, pues el resto acabó expulsado de ringside? Eso ya lo sabíamos. ¿Un nuevo impulso para Hartwell y Xia Brookside luego de perder en No Surrender? Pues no hubo rastro de la inglesa durante la lucha. ¿Un nuevo impulso para Hartwell, sin Brookside? Probablemente he ahí la respuesta. Sobre los siete minutos, Ash, la única que aún seguía junto al ring por ejercer de comentarista invitada, intentó una distracción, pero no tuvo éxito y Heather fue puesta de espaldas planas tras el Hart’s Donut. ♠♠ 3/4 Ash, antes de marcharse disgustada, propuso reto a Mickie James, quien hizo su regreso a TNA y la atacó durante No Surrender.

Se vio a Steve Maclin intentando entrar en el recinto y pidiendo a Tom Hannifan que le hiciese el favor de hablar con la directiva de TNA porque tenía que decirle algo a los seguidores.

Mike Santana subió al ring para dar cuenta de la interferencia de Maclin durante No Surrender, advirtiéndole que de tanto ir a la fuente, el cántaro acabaría rompiéndose. Luego pidió a Leon Slater que lo acompañara y así lo hizo el Campeón de la División X, quien disculpó al Campeón Mundial TNA por dejarlo solo en el estelar de No Surrender. Seguidamente, Slater mencionó que allí puso de espaldas planas a Nic Nemeth, provocando que este y su hermano aparecieran. Las tensiones crecieron, pero Daria Rae decretó que Santana y Slater no se enfrentarían a los Nemeth en este episodio, sino acaso en el próximo, con lógicos abucheos del respetable (aunque se grabara ese mismo día desde la misma localización). Por fin volverá a luchar Slater en un iMPACT!

The System advirtieron a Moose que no volviera a entrometerse en sus asuntos porque tenían sus ojos puestos sobre todos los títulos de TNA.

Frankie Kazarian pidió a Daria Rae ejercer de comentarista invitado para el Santana y Slater vs. The Nemeths. Rae aceptó. Más Kaz en TNA, por favor.

Arianna Grace y Stacks hicieron su entrada. Antes del combate de su noviete, Grace tomó el micro y dio cuenta de su conquista del Campeonato Mundial Knockouts muy rudamente, reconociendo que había engañado a su padre para conseguir la oportunidad.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel (c) derrotó a Stacks (con Arianna Grace) para retener el título . Duelo similar al visto en No Surrender, aunque más corto y sin Grace siendo expulsada de «ringside», aunque esta igualmente interfiriera, lo que posibilitó que Stacks se valiese del oro en liza. Con todo, Miguel se sobrepuso y tras su Lightning Spiral, cubrió al luchador de WWE NXT. ♠♠ 3/4

Informe semanal de lesiones: Jeff Hardy se encuentra fuera de acción como consecuencia de su combate en No Surrender.

Eric Young tiene nuevo objetivo: Leon Slater, tildándolo de «falso profeta» y de flirtear con WWE.

Jody Threat derrotó a Tessa Blanchard (con Victoria Crawford y Mila Moore) por DQ . Lo poco que pudieron mostrar fue bueno, pues estas gladiadoras tienen calidad, pero TNA sigue en su estilo. Sobre los cuatro minutos, ante la ventaja que había tomado Threat, Crawfor y Moore intervinieron causando la descalificación. ♠♠ 1/4 En el poscombate, hubo ataque de las rudas sobre Threat, hasta que Harley Hudson y Myla Grace las encararon.

Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams) derrotaron a Rich Swann y BDE . Pasada su etapa de lacayos de Eric Young, Icarus y Williams son técnicos, y esto permitió que conjuntaran un buen encuentro, sin ardides ni interrupciones, aunque, de nuevo, tuvieran poco tiempo. Quien los haya visto fuera de TNA sabrá que Icarus y Williams conforman un equipo muy talentoso, con potencial para dominar la división de duplas de la empresa durante años. Espero que esto no constituyera una programación peregrina. BDE acabó emboscado sobre el ring y finiquitado por el remate conjunto de sus rivales (Total Elimination) para la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/4 Concluido el choque, ambos equipos se mostraron respeto.

Mance Warner, acompañado de Steph De Lander, retó a AJ Francis, quien estuvo echando pestes sobre ellos durante No Surrender. Francis se plantó en su vestidor y hubo gresca, detenida por los miembros de seguridad. Nunca pensé que lo diría, pero igual un duelo «hardcore» entre estos dos puede estar divertido.

Hubo calurosa discusión entre The Hardys y The System. Los hermanos contaron con el apoyo de The Righteous, y estos dijeron querer ganarse su confianza.

Segmento a continuación para Elayna Black, que quiso confrontar a Mara Sadè porque esta la eliminó de la Battle Royal de No Surrender. Sadè se plantó ante ella y la retó, sin respuesta de la otrora Cora Jade. Interesante emparejamiento, ya que ambas están en ascenso.

Combates para la próxima edición de iMPACT!: Mike Santana y Leon Slater vs. The Nemeths, Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee, AJ Francis vs. Mance Warner, Tasha Steelz vs. Jada Stone, The Hardys y The Righteous vs. The System. Además, se anunció un cara a cara entre Mickie James y Ash By Elegance y la presencia de Steve Maclin. El menú, sobre el papel, pinta bien.

GUITAR CASE CASKET MATCH: Elijah derrotó a Mustafa Ali (con Order 4) . Como si de un combate de ataúd se tratara, la única manera de ganar consistía en meter al rival dentro de la funda gigante y cerrarla. Afortunadamente, no se cerraba con una cremallera, sino con una tapa. También tuvo este punto una duración compacta para ser el estelar (unos 11 minutos), por lo que Elijah y Ali no perdieron el tiempo y fueron directos al grano, valiéndose de sillas y mesas. Ali se lanzó sobre una vía 450 con Elijah encima en un buen «spot», antes de que Order 4 ayudaran a su líder… sin mucho éxito: Special Agent 0 se llevó un puñado de talco en la cara y Tasha Steelz un guitarrazo. Como última secuencia, Ali buscó un segundo 450, Elijah lo evitó y respondió con otro guitarrazo. Esto dispuso ya a Ali para que, tras un definitivo Chokeslam, se echara una siesta dentro de la funda y Elijah venciera. Entretenido «main event» ♠♠♠ 1/4

En el epílogo, Elijah celebró su triunfo ante un público entregado.

⇒ Esta semana, iMPACT! fue de menos a más. Los dos últimos combates mejoraron la percepción general del show, pero por enésima vez, el espacio concedido a la acción resultó bastante limitado (alrededor de 37 minutos). Claro que, viniendo de No Surrender, donde el tiempo «in-ring» fue considerable y apenas hubo tres luchas dignas de mención, uno duda de con qué «formato» quedarse. Al fin y al cabo, lo que importa es cómo aprovechas tu componente luchístico y TNA siempre destila la sensación de «puedo pero no quiero». Me quedo con la continuidad dada a BDE y la aparente apuesta por Sinner And Saint, tres talentos «de la casa».

♠♠3/4

