► Bajo impacto (III)

The Hardys derrotaron a Sinner And Saint (Judas Icarus y Travis Williams). ♠♠1/2 En las postrimerías, no sé por qué, de regalo Jeff Hardy le endosó su Swanton Bomb a Williams, para seguidamente, darse la mano ambos equipos.

En las postrimerías, no sé por qué, de regalo Jeff Hardy le endosó su Swanton Bomb a Williams, para seguidamente, darse la mano ambos equipos. Ante el micrófono de Gia Miller, The Elegance Brand criticaron a OBD y Mickie James y anunciaron que Mr. Elegance tendría la semana que viene su debut competitivo en TNA. La veterana Goldy Locks defendió a Miller, quien quiso dar su opinión, y a James y OBD. Mr. Elegance hizo una broma con su edad y esta le mandó callar.

Indi Hartwell derrotó a Kelsey Heather. ♠1/2 Tras el «squash», Hartwell tomó un micro y dijo que quería retar a Arianna Grace por el Campeonato Mundial Knockouts. La reina de Roma apareció con Stacks y se negó a poner su oro sobre la mesa, pero Hartwell le expuso que más pronto o más tarde lucharían.

Tras el «squash», Hartwell tomó un micro y dijo que quería retar a Arianna Grace por el Campeonato Mundial Knockouts. La reina de Roma apareció con Stacks y se negó a poner su oro sobre la mesa, pero Hartwell le expuso que más pronto o más tarde lucharían. En backstage, The Hardys agradecieron a The Righteous su ayuda la semana anterior, estos volvieron a asegurarles que les apoyarían sin condiciones y que debían prestar atención a The System. Entonces los Nemeth aparecieron, se burlaron de los Hardy y fueron puestos en aviso por The Righteous.

Rich Swann, BDE y Trey Miguel derrotaron a Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch) (con Tasha Steelz y Special Agent 0). Skyler recibió el pin tras el Lightning Spiral de Miguel. ♠♠♠ 3/4

Skyler recibió el pin tras el Lightning Spiral de Miguel. ♠♠♠ Según el informe semanal de lesiones, Leon Slater se encuentra de baja como consecuencia del Martinete que Eric Young le endosó el pasado jueves.

Darie Rae dio dos ultimátums: si Mike Santana le ponía las manos encima a Steve Maclin antes de Sacrifice (27 de marzo) perdería el Campeonato Mundial TNA, y si Maclin hacía lo propio con Santana, sería despedido (otra vez).

Entre bastidores, Arianna Grace y Stacks perpetraron un asalto sobre Indi Hartwell. Santino Marella evitó males mayores.

Hora de escuchar a Steve Maclin. Este le hizo la pelota a Daria Rae, ninguneó a Tom Hannifan y mentó al padre fallecido de Mike Santana en apenas cinco minutos, ante la mirada del Campeón Mundial TNA.

AJ Francis derrotó a Elijah. Frankie Kazarian, que estaba en la mesa de comentarios, atacó a Elijah y Francis pudo aprovecharlo para aplicarle su Down Payment y la cuenta de tres. ♠♠ 1/4 Kazarian y Francis quisieron hace más sangre y buscaron paliza poscombate, pero The Home Town Man, tubo metálico en mano, los ahuyentó.

Frankie Kazarian, que estaba en la mesa de comentarios, atacó a Elijah y Francis pudo aprovecharlo para aplicarle su Down Payment y la cuenta de tres. ♠♠ Kazarian y Francis quisieron hace más sangre y buscaron paliza poscombate, pero The Home Town Man, tubo metálico en mano, los ahuyentó. Entre bastidores, Eric Young anunció que buscará el Campeonato de la División X de Leon Slater en Sacrifice.

Segmento raruno de Rosemary, acompañada por Johnny Swinger, John E. Bravo, JDC y Allie en una partida de póker al estilo Wrestle House. La «Demon Assassin» dijo que ya se había ocupado del pecado de la ira y que sólo restaban cinco.

Ricky Sosa derrotó a Brad Attitude. Sosa hizo su entrada con la misma canción que emplea en las «indies» («Sosa» de 40000 Gang) y dada la brevedad del combate, unos tres minutos, apenas pudo mostrar una mínima parte de lo que es capaz. Entiendo que quien vea este debut pueda pensar que se infló demasiado el globo. Veterano de la escena estadounidense, Attitude tuvo varias implicaciones competitivas dos décadas atrás en WWE como talento de realce. ♠♠

Sosa hizo su entrada con la misma canción que emplea en las «indies» («Sosa» de 40000 Gang) y dada la brevedad del combate, unos tres minutos, apenas pudo mostrar una mínima parte de lo que es capaz. Entiendo que quien vea este debut pueda pensar que se infló demasiado el globo. Veterano de la escena estadounidense, Attitude tuvo varias implicaciones competitivas dos décadas atrás en WWE como talento de realce. ♠♠ Luchas anunciadas para el próximo jueves: Frankie Kazarian vs. The Home Town Man, Angel Warriors vs. Arianna Grace y Dani Luna, Jada Stone vs. Elayna Black, Moose vs. Brian Myers, The Nemeths vs. The Righteous y el debut de Mr. Elegance.

ATLANTA STREET FIGHT: Moose (con Alisha Edwards) derrotó a Cedric Alexander. El resto de The System tuvo prohibido estar en ringside. ♠♠♠1/2

⇒ La batalla de tercias y el estelar fueron los mejores puntos de un capítulo donde el resto de encuentros tuvieron poco impacto, tendencia habitual en iMPACT! Y por si no había ya suficiente cháchara, TNA parece recuperar el concepto de Wrestle House. Show pasable.

♠♠3/4