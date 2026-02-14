► La Hija de La Cobra

[Countdown to No Surrender]

Sinner & Saint derrotaron a Brad Attitude y TW3.

Mance Warner interrumpió una entrevista a Mike Jackson, retándolo para un combate.

Frankie Kazarian truncó un duelo entre Alan Angels y Ryan Nemeth para decir que había renovado con TNA. Angels se molestó y lo golpeó, estableciéndose lucha.

Frankie Kazarian derrotó a Alan Angels.

Se hizo oficial un Mance Warner vs. Mike Jackson para No Surrender.

Arianna Grace, acompañada de Stacks, proclamó que haría que su padre, Santino Marella, estuviera orgulloso de ella.

[Show principal]

KNOCKOUTS BATTLE ROYAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: : Jody Threat derrotó a Tessa Blanchard, Elayna Black, Mila Moore, Victoria Crawford, Mara Sadè, Jada Stone, Tasha Steelz, Harley Hudson y Rosemary . Buen plantel de competidoras las reunidas aquí. Hubo varios puntos interesantes, como que Blanchard eliminara por error a sus amigas Crawford y Moore cuando intentaba tirar de un esquinero a Threat, o la golpiza que mantuvieron Stone y Steelz fuera del ring. En la última secuencia, Blanchard, tras sacar a Sadè, pensó que ya había ganado, pero quedaba Threat, quien hizo un Shawn Michaels en Royal Rumble 1995. No sé si el impulso a Threat tendrá mucho recorrido, pero huele a retadora transitoria, a menos que el regreso de Dani Luna sea inminente. ♠♠ 3/4

Ante el micrófono de Gia Miller, Mike Santana y Leon Slater comentaron acerca del previsto estelar. Slater aclaró que no ejercería la «Opción C»; véase, dejar vacante el Campeonato de la División X en pos de una lucha por el Campeonato Mundial TNA.

Se mostró al rapero (o lo que sea que cante) Jelly Roll entre el público.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel derrotó a Stacks (c) (con Arianna Grace) para ganar el título . Meritorio desempeño de Stacks, no desentonando demasiado junto a Miguel, quien puso la salsa al combate. También Grace, con interferencias hasta que el árbitro la vio y la expulsó. Desde ahí, todo se precipitó para Stacks, recibiendo un DDT fuera del ring, una Downward Spiral y finalmente la Lighting Spiral hasta ser puesto de espaldas planas sobre los 11 minutos. ♠♠ 3/4 Este resultado hacía presagiar otro, como ya comentaré más adelante…

AJ Francise se plantó en el stage lanzando pullas contra Jelly Roll e incluso retándolo, hasta agenciarse un hueco en la mesa de comentarios con Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt.

Mance Warner (con Steph De Lander) derrotó a Mike Jackson . No entiendo el sentido de incluir este combate en No Surrender, pues flaco favor hace a Warner tardar cerca de seis minutos en vencer a un hombre de 76 años. Tal vez TNA no lo viera ni digno para iMPACT!, ahora que su programa semanal parece tener prioridad por delante de sus especiales mensuales. Con su Pay Window y la cuenta de tres, Warner despachó a la joven promesa. ♠♠ Acabado el encuentro, Warner ayudó a Jackson a levantarse y reconoció su desempeño, para disgusto de AJ Francis. Se confirma que ahora «The Southern Psycho» es técnico.

Arianna Grace reprendió a Stacks por su derrota y le advirtió de que si algo más salía mal durante la noche, rompería con él. Conflictooo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The Elegance Brand (Heather By Elegance y M By Elegance) (c) (con Ash By Elegance y The Personal Concierge) derrotaron a Indi Hartwell y Xia Brookside para retener el título . Hilarantemente revelador del cacao creativo de TNA fue que al inicio de la lucha, Tom Hannifan apuntara que Hartwell y Brookside nunca habían hecho equipo antes, dato verídico por el que muchos se preguntarían entonces cómo lograron la oportunidad titular. TNA y sus misterios. No faltando a la costumbre, hubo interferencias por parte del séquito de las elegantes. La última, cuando Hartwell recibió el remate conjunto de las campeonas (Nip and Tuck), puso un pie en la cuerda para forzar el «rope break», pero Ash se lo apartó, consumándose la cuenta de tres. Aún no he visto un combate que pueda considerarse realmente bueno de The Elegance Brand, y no porque Heather y M By Elegance sean malas luchadoras. ♠♠ 1/2 En las postrimerías, Mickie James reaparició por sorpresa y sin perder el tiempo, se fue directa contra Ash By Elegance. Sinceramente, no recuerdo que estas tuvieran un pique. Heather y M defendieron a Ash y Hartwell y Brookside hicieron lo mismo para James, limpiando el ring y fundiéndose en un abrazo con la veterana.

Eric Young derrotó a BDE . Salió muy fuerte el luchador-youtuber, que tuvo entre las cuerdas a Young, pero en última instancia, este, perro viejo, lo desequilibró cuando se encontraba en un esquinero y le aplicó su Martinete. 1, 2 y 3: suficiente. 10 minutos de meritoria exhibición para BDE, quien aplica mejor el Canadian Destroyer que algunos luchadores curtidos en mil batallas. Su primera victoria deberá esperar. ¿Por qué no habérsela dado aquí? Me temo pues que la historia de la «limpieza» de Young continúa ♠♠♠

Frustrada por su derrota, Tessa Blanchard se encaró en vestidores con Jody Threat y esta la retó a un combate para el próximo episodio de iMPACT!

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Arianna Grace (con Stacks) derrotó a Lei Ying Lee (c) para ganar el título . El escenario más vodevilesco se hizo realidad. Tal vez de cara a los ratings Grace ayude, por tener más carisma que Lee y estar hoy más en boga, pero luchísticamente hablando (recordatorio: TNA es una empresa de lucha libre), se trata de un paso atrás. Todo mal en este combate, porque Dani Luna reapareció sólo para quedarse gritando en el stage, patear a un miembro de seguridad y con tal «distracción» permitir que Grace tomara el control del combate, aunque no de manera definitoria. Transcurrieron varios minutos hasta que fue Stacks, tras recibir un golpe de parte de Lee, quien permitió que Grace sacara la Cobra y rematara a su rival con un Facebuster sobre la rodilla. Pinfall y nueva campeona. ♠♠

Rich Swann abordó a BDE y se ofreció para ser su mentor luchístico. BDE no dijo que no, pues ambos acabaron compartiendo videojuego.

Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hotch y Special Agent 0) (con Tasha Steelz) derrotaron a The Hardys y The Righteous . La intriga pasaba por comprobar si los Hardy y los Righteous sintonizarían sobre el ring. Y durante casi toda la contienda, parecía que sí, con dobles Twist of Fates y Swanton Bombs incluidas (un buen detalle que Matt y Dutch y Jeff y Vincent compartan remate). Casi toda. Porque al final, Tasha Steelz lanzó polvo de talco hacia la cara de Dutch y este, por error, endosó su Deathwalks a Matt. Ali, muy pillo, se lanzó rápidamente sobre el «Broken» con su 450 y lo puso de espaldas planas. El primer combate de la velada que aunó buena narrativa y buena acción. No creo que sea tan difícil. ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, Elijah intentó meter a Ali en una funda de guitarra gigante, haciendo así previa de su choque anunciado para hoy de cara a las nuevas grabaciones televisivas de TNA.

Santino Marella, un tanto airado, quiso hablar con su hija y a cambio se topó con Daria Rae, quien no le dejó hacerlo y amenazó con despedirlo.

Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Nic Nemeth y Eddie Edwards. Por no haber realmente nada en juego (aunque se insinuara de nuevo un posible canjeo «Call Your Shot» de Nemeth), la lucha, cómo no, tuvo que «sobrebookearse»: Steve Maclin y Moose hicieron acto de presencia, atacando a Santana y Edwards, respectivamente, lo que dejó las hostialiades reducidas a un mano a mano Slater vs. Nemeth. Y estos últimos minutos fueron los mejores, imponiéndose Slater vía 450 Swanton y la consiguiente cuenta de tres. Me quedo con que Slater se alzó una vez más «MVP». De alguna manera, el combate se planteó para su lucimiento. ♠♠♠1/4

⇒ TNA llevaba tiempo, intuyo, queriendo tener a una nueva Campeona Mundial Knockouts, y la derrota de Stacks ya hacía presagiar el cambio de monarca. De tal manera, la historia con Santino Marella como ultrajado padre tiene continuidad, y de paso, también se mantiene el «crossover» con WWE (Arianna Grace está adscrita al otrora Imperio McMahon, no a TNA). En términos de «entertainment», no me parece una mala decisión creativa, pero como ya dije, la lucha libre queda aún más mermada dentro del producto. Grace convertida en La Hija de La Cobra marcó un evento salvado por sus dos últimos puntos, sin ser tampoco estos imperdibles. Hubo cerca de 104 minutos de acción campana a campana, y aunque se agradece el esfuerzo, supieron a poco.

♠♠3/4

