No creo que fuese buena idea por parte de TNA programar Rebellion, uno de sus grandes eventos del año, el mismo fin de semana que se celebra uno de los grandes eventos del año de AEW, Dynasty. Pero en esas está TNA, que ayer ofreció vía AXS TV su último show semanal antes de dicho PPV, cuyo principal punto fue el último combate de Motor City Machine Guns bajo los focos de la empresa.

Big Fight Feel! @NicTNemeth takes on @TheMooseNation for the TNA World Championship at #Rebellion! Who will leave with the title this Saturday LIVE on TNA+?! #TNAiMPACT pic.twitter.com/XPwWOVo8Y2