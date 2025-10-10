Con Bound For Glory este domingo, TNA presentó ayer su último episodio semanal previo a la gran cita, grabado el pasado 27 de septiembre desde el Edmonton Expo Centre de Edmonton (Alberta, Canadá) y emitido vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá).

Tres luchas se anunciaron para esta edición, y las tres en forma de duelos: Joe Hendry vs. Eric Young (sin descalificación), Mustafa Ali vs. JDC (antes de que Order 4 y The System colisionen en Bound For Glory) y Matt Cardona vs. Ryan Nemeth.

Además, se estipuló que Trick Williams abriría la velada y se programó la firma del contrato del duelo por el Campeonato Mundial Knockouts en Bound For Glory con Kelani Jordan e Indi Hartwell.

► Mike «Hype» Santana

Lo prometido es deuda: Trick Williams abrió iMPACT! y quiso dirigir su discurso, claro está, hacia Mike Santana, del que reconoció su historia de fondo, pero lo señaló como un perdedor de cara a Bound For Glory. El ex-LAX hizo acto de presencia entre el público y entonces llegó el intercambio de pullas. Mientras Santana le dijo «one trick pony» a Williams, este respondió avisándole de que volvería a rehabilitación tras Bound For Glory (Santana, motu proprio, ha reconocido que tuvo problemas de adicción años atrás). Con todo, no hubo violencia física.

Vía promo pregrabada, como respuesta a las palabras de Tessa Blanchard que escuchamos la semana pasada, Gia Miller contratacó diciendo que Blanchard tuvo que irse a otro país porque quemó todos los puentes posibles en EE.UU. Zas, en toda la boca.

Matt Cardona derrotó a Ryan Nemeth (con Nic Nemeth) . El otrora Dolph Ziggler interfirió, la réferi se dio cuenta y lo expulsó de ringside. Tan grandioso y novedoso acontecimiento distrajo al hermanísimo, que seguidamente se comió el Radio Silence de Cardona y la cuenta de tres. Realmente, los cuatro minutos anteriores de lucha no importaron.

. El otrora Dolph Ziggler interfirió, la réferi se dio cuenta y lo expulsó de ringside. Tan grandioso y novedoso acontecimiento distrajo al hermanísimo, que seguidamente se comió el Radio Silence de Cardona y la cuenta de tres. Realmente, los cuatro minutos anteriores de lucha no importaron. The Rascalz, reunidos en su Treehouse, concluyeron, luego de que Zachary Wentz se quejara de la Superkick que Trey Miguel le endosó durante el combate que disputaron dentro del pre-show de Victory Road, que querían competir en Bound For Glory.

Interesante viñeta sobre Mara Sadè, recordando sus problemas de infancia y cómo la lucha libre le ayudó a superarlos, inspirada por Jazz y Jacqueline.

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a JDC (con The System) . Se combinaron bien estos ex-WWE, aunque en última instancia todo se decidió por una interferencia, la de Special Agent 0, golpeando a JDC para que quedara a merced del 450 de Ali y fuese puesto de espaldas planas. Hubo gresca entre las facciones fuera del ring y The System metieron armas en el ring, desafiantes, pero Order 4 prefirieron esperar al domingo.

. Se combinaron bien estos ex-WWE, aunque en última instancia todo se decidió por una interferencia, la de Special Agent 0, golpeando a JDC para que quedara a merced del 450 de Ali y fuese puesto de espaldas planas. Hubo gresca entre las facciones fuera del ring y The System metieron armas en el ring, desafiantes, pero Order 4 prefirieron esperar al domingo. Se mostraron «highlights» de NXT vs. TNA Showdown.

Momento para la anunciada firma de contrato, con Santino Marella como maestro de ceremonia. Lo único interesante fue que M y Heather By Elegance hicieron acto de presencia y exigieron revancha contra The IInspiration por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts, que Marella hizo oficial. Porque por lo demás, ni Kelani Jordan ni Indi Hartwell dijeron nada interesante ni la retadora se lo llevó al terreno de la guerra TNA vs. WWE. Todo muy amistoso.

Promo a continuación del Hardys vs. Team 3D de Bound For Glory, de casi 8 minutos, con palabras hasta de las hijas de Jeff Hardy. Lo siento, pero ni con 80 minutos de promo esta lucha me va a producir «hype». Menos aún si está implicado Bully Ray.

Último mensaje de Leon Slater antes de defender en Bound For Glory el Campeonato de la División X ante Je’Von Evans. Gran promo aquí del «Youngest In Charge» frente al público, confesando que gracias a TNA ahora ha encontrado un lugar donde sentirse que vale para algo, y que por ello, no permitiría la victoria de Evans.

Tom Hannifan repasó el cartel ya completo de Bound For Glory. The IInspiration (c) vs. The Elegance Brand por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts formará parte del pre-show.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a Joe Hendry . Este «main event» fue una refriega por buena parte del Edmonton Expo Centre, con sillas y cadenas involucradas. Hendry tenía virtualmente ganado el combate, pero empezó a preguntarle a Young el motivo de toda su inquina hacia él… Y claro, Young, que sabe la ocasión la pintan calva (nunca mejor dicho en su caso), endosó una patada en los cataplines al inglés, para seguidamente rematarlo con un Martinete y cubrirlo. Bastante absurdo ese final. Y todo, sin que Hendry tenga hueco en Bound For Glory, como si estuviera cedido en TNA por WWE, y no al revés.

. Este «main event» fue una refriega por buena parte del Edmonton Expo Centre, con sillas y cadenas involucradas. Hendry tenía virtualmente ganado el combate, pero empezó a preguntarle a Young el motivo de toda su inquina hacia él… Y claro, Young, que sabe la ocasión la pintan calva (nunca mejor dicho en su caso), endosó una patada en los cataplines al inglés, para seguidamente rematarlo con un Martinete y cubrirlo. Bastante absurdo ese final. Y todo, sin que Hendry tenga hueco en Bound For Glory, como si estuviera cedido en TNA por WWE, y no al revés. El epílogo del episodio consistió en una nueva viñeta sobre el camino de Mike Santana hacia Bound For Glory, esta vez con voz en off de Konnan, quien dijo del gladiador que inscribiría su nombre junto a otras leyendas latinas como Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Ninguna adscrita a TNA, pero bueno…

⇒ Debe reconocerse el empeño aquí de TNA en términos de promoción, más allá de que ninguna lucha fuese brillante y dos de las tres realizadas no ayudaran a vender Bound For Glory. Me quedo con los vídeos sobre Mike Santana y la promo de Leon Slater como puntos fuertes. Como único punto débil, ese segmento entre Kelani Jordan e Indi Hartwell, que pudo haber ayudado a darle empaque al encuentro programado para el PPV y apenas lo logró. Clásico «go home show» de TNA, llevado al máximo extremo promocional posible.

6/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)