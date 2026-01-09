► Doomsday

Los Hardy, como se anunció, abrieron iMPACT! Matt y Jeff dijeron que The Righteous habían cruzado una línea prohibida cuando implicaron a sus familias (en el epílogo del anterior episodio, aparecieron fotografías de los hijos de Matt y de su esposa en una siniestra habitación-santuario) y que por ello, los retaban a luchar in situ. Vincent y Dutch hicieron acto de presencia y, a cambio, les ofrecieron un combate para Genesis con el Campeonato Mundial de Parejas TNA sobre la mesa. Dicho y hecho.

Ante el micrófono de Gia Miller, Steve Maclin aseguró que recuperaría el Campeonato Internacional TNA de manos de Stacks. Eric Young pasaba por allí y le dijo a Maclin que la «limpieza» se acercaba y que si fallaba, él y sus acólitos se encargarían del trabajo. El personaje de Young se ha convertido ya en una autoparodia.

Dani Luna derrotó a Harley Hudson (con Myla Grace). Este duelo habría sido bastante competido dentro de la escena británica, de donde son oriundas Luna y Hudson, pero aquí, la primera despachó el compromiso en apenas tres minutos con su Luna Landing y la cuenta de tres. Se entiende, considerando que Luna está siendo bien construida como aspirante al Campeonato Mundial Knockouts y apunta a coronarse. En las postrimerías, Luna quiso paliza sobre Hudson y Grace, Léi Yǐng Lee y Xia Brookside salieron a hacer el salve… y también fueron tumbadas. Luna lució brutal, cabe decir, y ahora se la promociona bajo el sobrenombre de «Doomsday». Como pierda, TNA se merecerá todo el «hate» del mundo.

Este duelo habría sido bastante competido dentro de la escena británica, de donde son oriundas Luna y Hudson, pero aquí, la primera despachó el compromiso en apenas tres minutos con su Luna Landing y la cuenta de tres. Se entiende, considerando que Luna está siendo bien construida como aspirante al Campeonato Mundial Knockouts y apunta a coronarse. En las postrimerías, Luna quiso paliza sobre Hudson y Grace, Léi Yǐng Lee y Xia Brookside salieron a hacer el salve… y también fueron tumbadas. Luna lució brutal, cabe decir, y ahora se la promociona bajo el sobrenombre de «Doomsday». Como pierda, TNA se merecerá todo el «hate» del mundo. Ryan Nemeth abordó a Mara Sadè para decirle eso de «los que se pelean se desean», pero Sadè le respondió con otra Superkick.

Order 4 no daban con el paradero de Special Agent 0, quien parece había sido «abducido» por Elijah.

The Elegance Brand por fin eligieron a su «Mr. Elegance»: un señor del equipo de producción ya madurito y entrado en carnes, que encantó a las féminas. Al final del segmento, no sé por qué, un tal Dustin Nguyen (según me chiva Google, experto en artes marciales y también luchador profesional) salió de debajo de la mesa donde se habían sentado las elegantes y murmuró para sí mismo que debía protegerlas. Estoy más perdido que John Travolta en su célebre meme.

Order 4, sin Special Agent 0, entraron al ring para dar cuenta del combate entre Mustafa Ali y Elijah que veremos en Genesis. Ali propuso vetar los recitales de Elijah en TNA, ganándose los abucheos de El Paso. Y Elijah irrumpió en escena a lomos de su corcel y fue en busca del politicucho, este y sus secuaces escaparon, pero el cowboy-cantautor los persiguió. No estuvo mal el segmento.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin derrotó a Stacks (c) (con Arianna Grace, Lexis King, Tyson Dupont, Tyriek Igwe y Brooks Jensen) por DQ, reteniendo título el campeón. Con cinco colegas en ringside, era previsible que hubiera interferencias. Y las hubo. Muchas, pues el árbitro sólo tuvo a bien expulsar a Igwe. Hasta el último momento, cuando Grace atacó a Maclin provocando la descalificación. Un desperdicio de combate. Supongo que esto propiciará revancha, porque además, los «NXT Outlaws» conjuntaron ataque sobre Maclin tras la pantomima. Prefiero a Elijah montado en un caballo, la verdad.

Con cinco colegas en ringside, era previsible que hubiera interferencias. Y las hubo. Muchas, pues el árbitro sólo tuvo a bien expulsar a Igwe. Hasta el último momento, cuando Grace atacó a Maclin provocando la descalificación. Un desperdicio de combate. Supongo que esto propiciará revancha, porque además, los «NXT Outlaws» conjuntaron ataque sobre Maclin tras la pantomima. Prefiero a Elijah montado en un caballo, la verdad. Anuncio para el estreno de iMPACT! en AMC: The Hardys y Elijah vs. Order 4. Y anuncios para Genesis: The Hardys (c) vs. The Righteous por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, Léi Yǐng Lee (c) vs. Dani Luna por el Campeonato Mundial Knockouts y AJ Francis vs. Rich Swann. TNA sigue ahí programando a Francis. Luego se quejarán si Jake Something decide cambiar de aires.

No tenía yo constancia de que Stacks defenderá el Campeonato Internacional TNA ante Shiloh Hill en el próximo episodio de WWE NXT. Amigo, entonces el resultado de ese combate minutos atrás estaba cantado.

En una edición «digital» de ‘First Class Penthouse’, Rich Swann atacó a AJ Francis luego de las burlas de este.

Antes del estelar, Tom Hannifan dio un último agradecimiento a AXS TV. Bonito gesto.

The Hardys, Leon Slater y Cedric Alexander derrotaron a The System (Moose, JDC, Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edawards) . Tuvieron el detalle de dar tiempo aquí al «main event», que supuso el último combate de JDC junto con sus compañeros de The System antes de colgar las botas en Genesis (donde luchará contra Eddie Edwards). Interesante su cierre: Alexander evitó la Spear de Moose y lo rodó de espaldas para la cuenta de tres. Recordemos que Slater, si retiene el Campeonato de la División X ante Myron Reed en el estreno de iMPACT! en AMC, pondrá sobre la mesa dicho oro frente a Alexander y Moose en Genesis.

. Tuvieron el detalle de dar tiempo aquí al «main event», que supuso el último combate de JDC junto con sus compañeros de The System antes de colgar las botas en Genesis (donde luchará contra Eddie Edwards). Interesante su cierre: Alexander evitó la Spear de Moose y lo rodó de espaldas para la cuenta de tres. Recordemos que Slater, si retiene el Campeonato de la División X ante Myron Reed en el estreno de iMPACT! en AMC, pondrá sobre la mesa dicho oro frente a Alexander y Moose en Genesis. TNA compartió una viñeta sobre Léi Yǐng Lee que huele a que la china tiene las horas contadas como monarca.

Y no se vayan, porque aún restaba por conjuntarse el cierre del episodio en forma de firma de contrato entre Frankie Kazarian y Mike Santana, quienes se verán las caras por el Campeonato Mundial TNA en el estreno de iMPACT! en AMC. Marella vendió el combate como el más grande en la historia de TNA y advirtió a Santana de que su fracaso lo llevaría a tener que buscar un retador para Kaz de cara a Genesis. Hubo un subrepticio dardo contra AEW, cuando Kaz y Santana comentaron su decisión dejar «aquel lugar que les quitó la pasión por la lucha libre» y apostar por sí mismos. O no tan subrepticio. Entiendo que ahora que están en el mismo bando que WWE aprovechen para lanzar pullas a AEW, pero al mismo tiempo, exponer que fracasaste allí y acabaste en TNA no sé muy bien qué imagen arroja sobre tu actual casa. Excelente desempeño al micro de Kaz, cabe decir, la vieja confiable. Finalmente, Nic Nemeth interrumpió la firma y dejó entrever que canjearía el próximo jueves su oportunidad lograda en el Call Your Shot de Bound For Glory.

⇒ La función de esta despedida de AXS TV fue vender el estreno en AMC, y en tal sentido, lo cierto es que no pueden ponerse muchos peros, con entretenidos segmentos, muy por encima del factor «in-ring», bastante escaso (muy floja esa defensa de Stacks), a excepción del choque con The System al completo por última vez. Como «highlight», sin duda, la manera en que fue impulsada Dani Luna antes de confirmarse su duelo por el título de las Knockouts en Genesis. Un último jueves en AXS TV de mucho ruido y poco «impact». Parece que este tono tan «sports entertainment», como de costumbre últimamente, será lo que veamos en AMC.

5/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)