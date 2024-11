El segundo episodio de iMPACT! posterior a Bound For Glory 2024 tuvo como estelar un duelo donde Mike Bailey defendió contra Moose el Campeonato de la División X, detonado la semana anterior. Bailey venía de poner sobre la mesa dicha correa ante Hijo del Vikingo en el PPV del pasado 26 de octubre, donde Moose cayó frente a Mike Santana.

TNA programó, además, un choque femenil de parejas con Masha Slamovich y Jordynne Grace de protagonistas y otros dos individuales, entre Rosemary y Wendy Choo, y entre Jody Threat y Heather Reckless. Mucho espacio para las mujeres, algo que por fortuna no es extraño bajo los focos del producto de Anthem Sports & Entertainment.

