Sin dejar el Thomas M. Ryan Center de Kingston (Rhode Island, EEUU), TNA grabó dos semanas atrás la edición de iMPACT! emitida ayer, como de costumbre, vía AXS TV y TNA+.

Entre los puntos promocionados, destacó la segunda defensa para Jacy Jayne como Campeona Mundial Knockouts, ante Ash By Elegance, quien obtuvo tal oportunidad titular por su victoria en una Battle Royal celebrada durante el episodio de iMPACT! del pasado 26 de junio.

Y otro oro gozó de protagonismo, el Campeonato Internacional, con Steve Maclin poniéndolo sobre la mesa por séptima vez, aquí frente a Jake Something, gladiador en pleno proceso de redención personal.

Además, Joe Hendry luchó contra Mustafa Ali, Heather y M By Elegance se midieron a Xia Brookside y Léi Yǐng Lee, Mara Sadè tuvo su debut competitivo en TNA, Santino Marella hizo un importante anuncio para Emergence 2025 y Trick Williams abrió el capítulo.

► National Geographic

Con Trick Williams dio inicio iMPACT! Sobre el ring, el Campeón Mundial TNA hizo la típica promo ruda dando cuenta de su defensa ante Moose en Emergence 2025, burlándose del retador y de su familia, (oriunda de Baltimore, donde tendrá lugar dicho especial). Moose apareció y pudo golpearlo con un micrófono, pero al buscar su Spear, Williams puso pies en polvorosa.

Gia Miller hizo su regreso a la programación como si de un talento competitivo se tratara tras el ataque sufrido a manos de Tessa Blanchard y dijo que la mataría en caso de poder ponerle las manos encima. Ya un poco más calmada, Miller presentó a Joe Hendry, quien dirigió sus palabras hacia Mustafa Ali. Según Hendry, al final de la noche, Ali creería en él.

Entre bastidores, Mike Santana aceptó el reto de Sami Callihan. Eric Young, impertinente como él solo, se coló en la charla y acusó a Santana de fallar a TNA. Callihan le recomendó que se marchara, no sin antes discutir un poco más con Santana.

Frankie Kazarian, con el beneplácito de Carlos Silva (presidente de TNA), se unió a la mesa de comentarios para el primer combate.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) vs. Jake Something acabó en doble cuenta de 10 fuera del ring . Maclin retuvo su título y las hostialidades con Something seguro tendrán continuidad, presumiblemente en Emergence. Estaba siendo un buen choque, por lo que resultó un tanto coitus interruptus. Entiendo la idea de establecer revancha para el especial, pero así acabas minando el aspecto «in-ring» de tu producto televisivo. Mejor haber programado el combate directamente para Emergence. Tras sonar la campana de cierre, Maclin y Something siguieron enzarzados y tuvo que intervenir la seguridad.

Mance Warner y Steph De Lander entraron en la oficina vacía de Santino Marella, y no creo que con buenas intenciones.

En promo grabada, Cedric Alexander expuso que uno de sus sueños era ganar el Campeonato de la División X y que, al contrario que Leon Slater, él sí se encontraba en su plenitud.

Léi Yǐng Lee y Xia Brookside derrotaron a The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (con The Personal Concierge). Lee resultó decisiva para esta victoria sobre las campeonas por parejas de TNA, poniendo de espaldas planas a la otrora Maggie Lee tras hacerla girar como un helicóptero y dejarla caer de cara contra la lona. No sé si es su nuevo remate. Cuanto menos, es bastante vistoso.

Según el reporte de lesiones de TNA, KC Navarro y The Home Town Man estaban lesionados.

Santino Marella y su hija se disponían a entrar en la oficina del «Milan Miracle» cuando vieron algo dentro que les hizo retroceder, con el director de autoridad gritando que TNA no era National Geographic.

Ash By Elegance, furiosa por la derrota de Heather y M By Elegance, pidió a estas que se marcharan del vestidor para poder concentrarse de cara a su lucha contra Jacy Jayne. The Personal Concierge también tuvo que salir por petición de la ex-WWE.

Desafortunadamente, un servidor asistió a nueva entrega de ‘First Class Penthouse’, aunque diría que fue la menos estomagante, porque se detonó el «face turn» de KC Navarro, luego de que AJ Francis lo despreciara y lo sustituyera de mala manera por Rich Swann. Casi 10 minutos de segmento, más que el combate de duplas anterior. Francis debe ser accionista de TNA.

Mara Sadè derrotó Vicious Vicki. Lucha de realce para Sadè, quien hizo el pin sobre Vicki tras su remate, denominado «Finish Her» (una suerte de Double Underhook + Codebreaker). Por ahora no sé qué decir sobre la otrora Jakara Jackson. Su remate gustó al respetable.

Se mostraron imágenes de Joe Hendry y Moose en el más reciente episodio de WWE NXT.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Ash By Elegance derrotó a Jacy Jayne (c) por DQ . Aunque ninguna de las aliadas de las contendientes podían estar en «ringside», Masha Slamovich acabó haciendo acto de presencia y atacó a la elegante, provocando la descalificación y mi suma pereza ante el «bookeo» de TNA durante las últimas semanas. Jayne, ya concluido el breve combate, atacó a Slamovich con la ayuda de Fallon Henley y Jazmyn Nyx. Entonces, Heather y M By Elegance fueron contra las chicas de NXT y The IInspiration, Xia Brookside y Léi Yǐng Lee se sumaron a la fiesta. Slamovich, The IInspiration, Brookside y Lee limpiaron el ring de rudas.

Los Hardy, en promo pregrabada, expusieron que su misión como campeones de duplas de TNA era defender un legado.

Santino Marella salió al ring y se quedó a gusto haciendo anuncios para Emergence 2025: Steve Maclin (c) vs. Jake Something por el Campeonato Internacional TNA en una lucha sin descalificación ni conteos fuera del ring, Mike Santana vs. Sami Callihan (si Callihan pierde se retirará) y The Elegance Brand (c) vs. Fatal Influence vs. The IInspiration vs. Léi Yǐng Lee y Xia Brookside por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts. Luego pidió a los Nemeth que lo acompañaran, estos obedecieron y escucharon de primera mano que por atacar a miembros de seguridad, no tendrían lucha titular en el especial. A cambio, The Hardys defenderán sus cinturones ante The Rascalz y Ryan Nemeth se medirá a The Home Town Man allí.

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a Joe Hendry . Menos mal, el «main event» tuvo una duración digna (casi 15 minutos) y un final propiamente dicho, pese a que Ali se valiera de las interferencias de sus secuaces. En especial, de la de Agent 0, quien endosó un botazo sobre Hendry por el que este quedó a merced del 450 de Ali y no pudo salirse de la consiguiente cuenta de tres. Me informan mis fuentes en la Impact Zone que Agent 0 es el luchador Bill Collier, veterano de la escena «indie» estadounidense.

TNA vende mejor que nunca sus especiales, y anoche se produjeron algunas confirmaciones interesantes para Emergence, pero la promotora continúa descuidando la calidad de sus combates en shows semanales, mientras el público parece estar contento con ello. Curiosamente, iMPACT! y NXT han llegado a asemejarse por las sobrerreaciones de sus seguidores, revelando una preocupante autocomplacencia que TNA no debería obviar, porque la alianza con WWE terminará más pronto o más tarde. Puedo afirmar, ya con rotundidad, que en términos creativos, el «crossover» TNA-WWE está estropeando todo lo construido por la promotora de Anthem durante los últimos años. 4/10.