El concepto Open Fight Night no hacía acto de presencia en TNA desde 2017, y ayer la empresa lo rescató para un nuevo episodio de iMPACT!, grabado el pasado 27 de septiembre desde el Edmonton Expo Centre de dicha ciudad canadiense.

Según TNA, cualquiera podía retar, y el reto debía ser respondido. Aunque de cara a la promoción, sólo un combate se anunció, entre cuatro equipos: The System (Brian Myers & Eddie Edwards), Sinner And Saint (Judas Icarus & Travis Williams), The Great Hands (John Skyler & Jason Hotch) y The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz).

Como es habitual, iMPACT! pudo verse en directo vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá).

► Paréntesis de impacto

Santino Marella abrió el show entre bastidores, recordando que la semana que viene TNA presentará iMPACT! en directo.

The System (Brian Myers & Eddie Edwards) (con Alisha Edwards) derrotaron a Sinner And Saint (Judas Icarus & Travis Williams), The Great Hands (John Skyler & Jason Hotch) (con Tasha Steelz) y The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) . Myers fue quien lanzó el guante en redes sociales. Las hostialidades se centraron principalmente en The System y The Great Hands, evidencia de que esto se grabó antes de Bound For Glory, donde ambas facciones colisionaron, aunque Icarus y Williams, cada día mejor dupla, lograron también brillar. Entretenido encuentro, donde Myers y Edwards superaron los trampeos de los secuaces de Mustafa Ali, con Skyler recibiendo el conteo tras la Boston Knee Party.

. Myers fue quien lanzó el guante en redes sociales. Las hostialidades se centraron principalmente en The System y The Great Hands, evidencia de que esto se grabó antes de Bound For Glory, donde ambas facciones colisionaron, aunque Icarus y Williams, cada día mejor dupla, lograron también brillar. Entretenido encuentro, donde Myers y Edwards superaron los trampeos de los secuaces de Mustafa Ali, con Skyler recibiendo el conteo tras la Boston Knee Party. Marella dejó que Jody Threat escogiera rival: Dani Luna.

The Elegance Brand anunció la búsqueda de Mr. Elegance, quien obtendrá un año de contrato con TNA. Al parecer el concurso es real, si bien la dirección de correo proporcionada para enviar candidaturas luce un tanto sospechosa. Como requisito, en palabras de Ash By Elegance, Mr. Elegance debe tener un buen culo.

Dani Luna derrotó a Jody Threat . Casi un cuarto de hora de combate, tiempo que probablemente estas gladiadoras no habrían tenido en un episodio al uso de iMPACT! Su único precedente en TNA se dio en 2024 y acabó en empate por agotarse los 10 minutos reglamentarios. Una pena que las rencillas entre estas gladiadoras se hayan dirimido de manera un tanto paralela a las historias principales. Y aquí, Luna venció sin trampeos, luego de su Deadlift German Suplex por encima de la tercera cuerda y su Luna Landing. Por esta lucha mereció la pena rescatar el concepto Open Fight Night.

. Casi un cuarto de hora de combate, tiempo que probablemente estas gladiadoras no habrían tenido en un episodio al uso de iMPACT! Su único precedente en TNA se dio en 2024 y acabó en empate por agotarse los 10 minutos reglamentarios. Una pena que las rencillas entre estas gladiadoras se hayan dirimido de manera un tanto paralela a las historias principales. Y aquí, Luna venció sin trampeos, luego de su Deadlift German Suplex por encima de la tercera cuerda y su Luna Landing. Por esta lucha mereció la pena rescatar el concepto Open Fight Night. Cedric Alexander, en una promo entre bastidores, dijo que había un combate que la gente deseaba ver: él midiéndose a Mike Santana.

Imágenes de Nic Nemeth y Mike Santana de promoción por El Paso, donde tendrá lugar Final Resolution 2025 (5 de diciembre).

Allá por marzo, durante la más reciente visita de TNA a El Paso, se armó un choque entre The Hardys y The Colons a cuento de que estos se autoproclamaron los mejores hermanos de la lucha libre.

EL PASO STREET FIGHT: The Hardys (Matt y Jeff Hardy) derrotaron a The Colons (Eddie y Orlando Colón) . La lucha fue un «brawl» e hizo honor a la estipulación, si bien su calidad ya resulta harina de otro costal. Luego de no sé cuántos golpes bajos, Jeff cayó con la Swanton Bomb sobre Orlando, quien estaba en una mesa. Cuanto menos, al público le encantó, como todo lo que hacen los Hardy.

. La lucha fue un «brawl» e hizo honor a la estipulación, si bien su calidad ya resulta harina de otro costal. Luego de no sé cuántos golpes bajos, Jeff cayó con la Swanton Bomb sobre Orlando, quien estaba en una mesa. Cuanto menos, al público le encantó, como todo lo que hacen los Hardy. TNA recuperó de su videoteca el Bobby Roode (c) vs. AJ Styles por el Campeonato Mundial TNA acaecido en el episodio de iMPACT! del 24 de mayo de 2012, también denominado Open Fight Night.

Repaso a lo hecho por Joe Hendry y Kelani Jordan durante la edición de WWE NXT de este martes.

En una «sit-down interview», Kelani Jordan se dijo lista para seguir siendo una Campeona Mundial Knockouts que honrara el prestigio de TNA y mencionó a Tessa Blanchard, Tasha Steelz, The Elegance Brand y Xia Brookside como potenciales retadoras.

The Elegance Brand vieron un combate en la arena sin público, con varios candidatos a ser Mr. Elegance batiéndose el cobre. Las elegantes no lucieron impresionadas.

Mike Santana derrotó a Cedric Alexander. Se promocionó a Santana como Campeón Mundial TNA y en la lucha el título estuvo , pues se grabó casi un mes antes de su coronación en Bound For Glory. Para ser un «bootleg», este estelar tuvo calidad PPV y debió haberse programado dentro del cartel de Victory Road, donde a cambio, Santana luchó contra Ridge Holland en una lucha simplemente correcta. El Spin The Block acabó por tumbar a un muy combativo Alexander sobre los 15 minutos de acción.

⇒ Esperaba otro jueves sin nuevo contenido, y únicamente ese Roode vs. Styles supuso algo ya visto. Curioso que en un iMPACT! como este, sin trascendencia de peso, se vieran combates mucho mejores respecto a una entrega «estándar» del programa. Parece que sin el enfoque en las historias, TNA luce liberada de ardides, como si «in-ring» y narrativa resultaran incompatibles dentro de su producto. Con lo dicho, ojalá que la resaca de Bound For Glory no acabe nunca.

7/10