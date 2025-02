Por tercera semana consecutiva, TNA tuvo como escenario el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU) para una edición de iMPACT!, que estuvo encabezada por la presencia de Joe Hendry en modo concierto, más candente si cabe por formar parte del Royal Rumble varonil el pasado sábado.

Y la sombra de WWE se extendió a otros puntos del cartel, pues Fraxiom defendieron el Campeonato de Parejas NXT ante Nic y Ryan Nemeth, mientras Tyson Dupont, colega de Wes Lee, se midió a Ace Austin.

Además, The Hardys y Leon Slater fueron contra The System, Mike Santana hizo lo propio con Matt Cardona y se disputó una «Knockouts Battle Royal» en pos de definir nueva retadora al Campeonato Mundial Knockouts que porta Masha Slamovich.

.@ryrynemnem MESSED UP! Fraxiom is STILL the @WWENXT Tag Team Champions! @WWEFrazer @Axiom_WWE



Watch #TNAiMPACT on TNA+: https://t.co/EkIqqcuYSK pic.twitter.com/5rkFqOSGvH