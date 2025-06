En su hora habitual (8 pm ET) y por el canal habitual (AXS TV), ayer TNA volvió a presentar episodio de iMPACT!, desde el CAA Centre en Brampton (Ontario, Canadá), mismo recinto donde tuvo lugar Under Siege 2025. Última entrega semanal del producto antes de su siguiente especial, que veremos hoy, Against All Odds 2025.

Para el estelar, iMPACT! programó un choque de tercias con Matt Hardy, Mike Santana y Leon Slater yendo contra los Nemeth y Frankie Kazarian, antes de que los rudos hermanos pongan sobre la mesa en Against All Odds el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante The Rascalz.

Además, Moose defendió el Campeonato de la División X frente a Eric Young (quien le puso de espaldas planas en Under Siege 2025), Rosemary batalló con Xia Brookside en un combate «Monster’s Ball», Indi Hartwell se midió a Tasha Steelz y hubo choque de duplas donde las recién llegadas Harley Hudson y Myla Grace enfrentaron a Heather By Elegance y M By Elegance.

► Bailando con monstruos

Indi Hartwell derrotó a Tasha Steelz (con The Great Hands) . El encuentro tuvo dos funciones: seguir impulsando a Hartwell y seguir alimentando la implosión de Order 4. Jason Hotch se mostró reticente a golpear a Hartwell, y enzarzados los rudos en una discusión, Hartwell aprovechó para propinar una patada contra Steelz y luego su remate (Hurts Donut). La australiana es uno de los talentos más aplaudidos en TNA. Esto y su buen hacer sobre el ring deberían ser aprovechados por la empresa antes de que WWE pueda querer rescatarla. Tras la lucha, un iracundo Mustafa Ali tiro al suelo a Steelz, pero Hotch le plantó cara al politicucho, que simplemente le dijo que había tomado una mala decisión y volvió a vestidores. Skyler le siguió. Hotch no. Está bien la historia, pero no puedo evitar pensar por qué TNA hace ver débil a Steelz por su condición femenina, cuando realmente podría darle una paliza a Ali.

TNA nos mostró que, por tradición, Rosemary y Xia Brookside pasaron la noche aisladas sin comida, bebida ni luz, antes de su «Monster’s Ball». Más o menos como yo cuando se acerca el final de mes.

Entre bastidores, Mustafa Ali le dijo a Jason Hotch que, consecuencia de su decisión, ambos se enfrentarán en Against All Odds 2025.

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Moose (c) (con JDC) derrotó a Eric Young (con Judas Icarus y Travis Williams) para retener el título . Young tenía virtualmente el oro en sus manos, tras aplicar su Martinete sobre Moose. Sin embargo, JDC puso un pie de su colega en la primera cuerda sin que el árbitro lo viera y el pin no pudo consumarse. JDC recibió entonces una golpiza por parte de Icarus y Williams, y Moose aprovechó el jaleo y endosó un golpe bajo a Young, de nuevo ante la ceguera del réferi. Young quedó así a merced de la Lanza de Moose y cayó vía cuenta de tres. Se supone que últimamente The Northern Armory son técnicos, pero prestos a desmentirlo, Young, Icarus y Williams atacaron a un fan vacilón. Para mí, siguen siendo técnicos.

Joe Hendry, también en promo pregrabada, muy serio, pidió perdón por perder el Campeonato Mundial TNA y expuso que Trick Williams no respeta el producto y que buscará recuperar la preciada correa. Frankie Kazarian entró entonces en escena y básicamente le echó una reprimenda, gritándole a la cara que era una vergüenza como luchador y que lo pondría en ridículo en Against All Odds 2025. Hendry no dijo palabra alguna. Todo muy serio.

Heather By Elegance y M By Elegance (con The Personal Concierge) derrotaron a Harley Hudson y Myla Grace . Mal estreno para las británicas en iMPACT!, tras arruinar la escenita de presentación de M By Elegance el pasado jueves. Eso sí, las elegantes, como de costumbre, se valieron de trampeos. Su asistente distrajo al árbitro y M By Elegance, sin ser la competidora legal, golpeó a Grace, evitando que aplicara una movida desde la tercera cuerda. Spanish Fly de Heather, seguido de un Moonsault de M, y Grace fue puesta de espaldas planas. Por lo demás, buen combate, las cuatro gladiadoras se combinaron a la perfección.

MONSTER’S BALL: Xia Brookside derrotó a Rosemary . Brookside debutó en un combate de este tipo y se la vio bastante cómoda con armas, finiquitando la contienda mediante su Brooksie Bomb sobre una pila de sillas y la consiguiente cuenta de tres, luego de evitar el Green Mist de «The Demon Assassin». La gente se divirtió, yo no tanto, pues el componente extremo fue bastante limitado. Tal vez habría sido mejor una victoria de Rosemary y un «heel turn» de Brookside.

Y ahora Elijah, retador de Trick Williams en Against All Odds 2025, proclamó en verso que devolvería a TNA el título mundial.

No acaba la ronda de vídeos. Léi Yǐng Lee, en perfecto mandarín, dijo que le dará una pelea de altura a Masha Slamovich en Against All Odds 2025.

Última viñeta promocional de cara al especial. Slamovich habló sobre Léi Yǐng Lee y dijo que encontraría su talón de Aquiles particular.

Santino Marella tomó el ring para el siguiente segmento. El «Milan Miracle» aseguró a los fans que recuperará su puesto de Director de Autoridad en Against All Odds 2025, cuando venza a Robert Stone. Este, acompañado de Victoria Crawford, hizo acto de presencia y le espetó que convertiría TNA en el show de Sheriff Stone, entre abucheos. Marella remató gritándole que antes muerto que derrotado, entre vítores del público. Por presunta trascendencia, este debería ser el «main event» de Against All Odds 2025.

Mike Santana será el invitado a la sección First Class Penthouse en Against All Odds 2025, mientras The Hardys, Leon Slater y un luchador por determinar se medirán allí a The System. Ash By Elegance, Heather By Elegance y M By Elegance lucharán contra Harley Hudson, Myla Grace y Xia Brookside en el Countdown de Against All Odds 2025.

Matt Hardy, Mike Santana y Leon Slater derrotaron a The Nemeths y Frankie Kazarian . Ryan Nemeth encajó el conteo luego de comerse el Spin The Block de Santana, quien lució muy fuerte durante este entretenido, si bien algo corto, «main event».

Curiosamente, los principales protagonistas de la acción en este episodio previo a Against All Odds 2025 no tienen lucha programada allí (Moose, Santana, Indi Hartwell) o su rol será muy secundario (Xia Brookside, Heather & M By Elegance, Harley Hudson & Myla Grace). Obviando tal punto, un muy estimable capítulo «go-home show» para Against All Odds 2025, con buenos vídeos promocionales y tres luchas de calidad. Coincidencia o no, un episodio que tuvo menos carga de WWE de lo habitual en las últimas semanas. 7/10.