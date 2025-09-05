Por quinta vez este 2025, iMPACT! se emitió en directo, vía AXS TV, TNA+, YouTube y Sportsnet 360, ayer jueves al amparo de The Armory en Minneapolis (Minnesota, EEUU).

Como principal combate, se programó un choque de tercias detonado el pasado jueves donde The Hardys y Mara Sadè colisionaron con Order 4 (Tasha Steelz, John Skyler y Jason Hotch).

Las otras dos luchas concretadas fueron un mano a mano entre Frankie Kazarian y Matt Cardona y una Triple Amenaza con Dani Luna, Indi Hartwell y Jody Threat, tras el «heel turn» de Luna; consecuencia de que Hartwell le costara una oportunidad titular durante el Gauntlet disputado dos semanas atrás.

Además, se anunció una celebración de Ash By Elegance por su conquista del Campeonato Mundial Knockouts y la presencia de Joe Hendry.

► El impacto del directo

Santino Marella abrió iMPACT! y acabó de oficializar lo sugerido la semana pasada: Trick Williams defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Mike Santana en Bound For Glory. A continuación, el ex-LAX salió al ring entre gran apoyo del respetable y dio cuenta del anuncio, prometiendo que recuperaría dicho oro para TNA y que ya que Williams no aparecerá por la empresa hasta Bound For Glory, iría a buscarlo.

Ante el micrófono de Gia Miller, The Hardys y Mara Sadè calentaron el «main event» del episodio asegurando que darían una paliza a Order 4.

Entre bastidores, Moose deseó suerte a Santana (me sigue pareciendo poco creíble el cambio de actitud de todo The System), AJ Francis quiso interrumpir el tierno momento y se armó combate para el próximo capítulo entre Moose y Francis. Yo que fantaseaba con dos semanas seguidas sin AJ Francis compitiendo…

Ryan Nemeth salió a escena y recordó a la audiencia que su Nic Nemeth regresaba de su suspensión. Matt Cardona tuvo a bien interrumpirlo, burlarse de su hermano y golpearlo con el micrófono.

Frankie Kazarian derrotó a Matt Cardona . El punto más divertido fue que Kazarian usara de arma arrojadiza a un grogui Ryan Nemeth, quien a posteriori intentó interferir y acabó costándole la victoria al «Alwayz Ready», vía pin luego del Fade To Black. Tras su victoria, «Kaz» reveló que tiene puesta su mira sobre el Campeonato Internacional TNA de Steve Maclin, exponiendo que dicha presea merece ser portada por una persona con más clase. Maclin hizo acto de presencia, pero Kazarian no quiso llevarse una golpiza y se marchó. Ya que una ostentación del Campeonato Mundial TNA parece improbable, estaría bien una del tercer título en discordia para el veterano.

. El punto más divertido fue que Kazarian usara de arma arrojadiza a un grogui Ryan Nemeth, quien a posteriori intentó interferir y acabó costándole la victoria al «Alwayz Ready», vía pin luego del Fade To Black. Tras su victoria, «Kaz» reveló que tiene puesta su mira sobre el Campeonato Internacional TNA de Steve Maclin, exponiendo que dicha presea merece ser portada por una persona con más clase. Maclin hizo acto de presencia, pero Kazarian no quiso llevarse una golpiza y se marchó. Ya que una ostentación del Campeonato Mundial TNA parece improbable, estaría bien una del tercer título en discordia para el veterano. Mediante promo pregrabada, The IInspiration dijeron que estarían muy atentas a la celebración de Ash By Elegance.

Y seguidamente, se produjo esa celebración. Luego de ser obsequiada con una pintura y con una botella de champán personalizada, Ash By Elegance proclamó haberse convertido en la salvadora de TNA, hasta que Masha Slamovich, menos mal, interrumpió la fantochada y reveló que para Victory Road la retaría. Una colérica Ash arrojó champán a la cara de Slamovich y junto con Heather y M buscaron apalizarla, pero Léi Yǐng Lee, Xia Brookside y The IInspiration lograron que las elegantes pusieran pies en polvorosa. Slamovich acabó rompiendo la mencionada pintura de un puñetazo. El falso lienzo no parecía muy bueno, todo hay que decirlo.

Mustafa Ali envió un mensaje a toda TNA en modo mitin de campaña: o estaban con Order 4 o caerían junto a The System.

McKenzie Mitchell anunció que la ganadora del Dani Luna vs. Indi Hartwell vs. Jody Threat obtendría una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts en Bound For Glory. ¿Por qué no lo promocionaron previamente?

A cambio, TNA sí que promocionó el «remake» de The Naked Gun, de alguna manera patrocinador del episodio.

TRIPLE AMENAZA POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS EN BOUND FOR GLORY: Indi Hartwell derrotó a Dani Luna y Jody Threat . Y otra vez, Hartwell hizo la pirula, esta vez a Threat, muy motivada durante toda la contienda, rodándola de espaldas tras varios intentos de pin entre ellas. Y Luna, de nuevo, pagó su frustración con Hartwell en las postrimerías. También con Threat, quien intentó refrenarla.

. Y otra vez, Hartwell hizo la pirula, esta vez a Threat, muy motivada durante toda la contienda, rodándola de espaldas tras varios intentos de pin entre ellas. Y Luna, de nuevo, pagó su frustración con Hartwell en las postrimerías. También con Threat, quien intentó refrenarla. El siguiente segmento fue para Joe Hendry, dando cuenta del ataque que le endosó Eric Young la semana pasada. Y como él, Young también apareció al ser mencionado, junto a Judas Icarus y Travis Williams. Hendry le propuso combate y Young aplazó las hostialidades hasta el próximo iMPACT!

Santino Marella informó a Leon Slater que The Rascalz ya tenían el alta para competir y que estaba preparando algo muy interesante para ellos de cara al jueves que viene. Hablo en futuro, pero la siguiente edición de iMPACT! ya se grabó anoche.

Trick Williams, vía redes sociales, expuso que no tenía nada que demostrar, confirmando que no movería un dedo hasta Bound For Glory.

The Hardys y Mara Sadè derrotaron a Order 4 (Tasha Steelz, John Skyler y Jason Hotch) . En los compases iniciales, Agent 0 fue expulsado de «ringside» por una interferencia. Así, sin desventaja númerica, los técnicos pudieron imponerse tras un Moonsault de Sadè sobre Skyler y la Swanton Bomb de Jeff sobre Skyler para la cuenta de tres. Lució bastante bien Sadè, cuyas interacciones con Steelz fueron lo más interesante de este «main event».

. En los compases iniciales, Agent 0 fue expulsado de «ringside» por una interferencia. Así, sin desventaja númerica, los técnicos pudieron imponerse tras un Moonsault de Sadè sobre Skyler y la Swanton Bomb de Jeff sobre Skyler para la cuenta de tres. Lució bastante bien Sadè, cuyas interacciones con Steelz fueron lo más interesante de este «main event». Como epílogo, los Nemeth asaltaron a los Hardy por la espalda. Sadè intentó oponerse y recibió una Superkick de Nic. Con los hermanísimos alzando los cinturones de duplas de TNA concluyó la emisión.

Que casi la primera media hora de iMPACT! no contuviese lucha alguna marca mi valoración global. TNA debió aprovechar el directo para presentar algo más eléctrico en el inicio, como por ejemplo, una defensa de Leon Slater. A cambio, volvió a centrarse en Ash By Elegance y los Nemeth, talentos que me provocan supina pereza y que perpetúan su imagen de recicladero de WWE. Al menos, ganó Frankie Kazarian, siguieron desarrollando el «heel turn» de Dani Luna y Tasha Steelz obtuvo exposición en el estelar. Con todo, insuficientes pros como para considerarlo un episodio digno del potencial de TNA en modo «live». 4/10.