Resultados TNA iMPACT! (4 de diciembre 2025) | Team TNA vs. Team NXT

por
Logo TNA Impact Wrestling

48 horas después de conocerse la noticia de que iMPACT! comenzará en enero a emitirse por AMC y AMC+, TNA ofreció vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá), grabado el 15 de noviembre desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU), un último episodio de su show semanal previo a Final Resolution, cita que se celebra esta noche.

Cierto punto anunciado tuvo directa repercusión sobre el cartel de dicho especial. Tras salir vencedoras de respectivas luchas a cuatro bandas dos semanas atrás, Dani Luna y Xia Brookside se jugaron ser la retadora de Léi Yǐng Lee, Campeona Mundial Knockouts, en un mano a mano. 

Además, el resto del menú de iMPACT! supuso una suerte de previa de Final Resolution: The Hardys, Steve Maclin y Cedric Alexander fueron contra Lexis King, Stacks y High Ryze, Mustafa Ali se enfrentó a Trey Miguel, Mike Santana se midió a Robert Stone, The Home Town Man hizo lo propio con Brooks Jensen y Leon Slater fue el invitado del segmento ‘First Class Penthouse’. 

Resultados TNA iMPACT! (27 de noviembre 2025) | Thanksgiving Special

 

► Primera caída

tnawrestling.com

 

  • Brooks Jensen (con Lexis King) derrotó a The Home Town Man. 
  • Durante un segmento donde discutían con Tessa Blanchard y Victoria Crawford (sus retadoras en Final Resolution), The IInspiration fueron atacadas por Mila Moore, pero las australianas lograron echar del ring a todas las rudas. 
  • Mike Santana derrotó a Robert Stone. 
  • OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS EN FINAL RESOLUTION: Xia Brookside derrotó a Dani Luna. 
  • En el segmento ‘First Class Penthouse’, Leon Slater acabó tumbado por AJ Francis, luego de que Rich Swann no quisiera intervenir. 
  • The System buscan nuevo integrante, pues JDC colgará las botas el próximo mes. 
  • Mustafa Ali derrotó a Trey Miguel.
  • Team NXT (Lexis King, Stacks y High Ryze) derrotaron a Team TNA (The Hardys, Steve Maclin y Cedric Alexander). 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos