48 horas después de conocerse la noticia de que iMPACT! comenzará en enero a emitirse por AMC y AMC+, TNA ofreció vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá), grabado el 15 de noviembre desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU), un último episodio de su show semanal previo a Final Resolution, cita que se celebra esta noche.

Cierto punto anunciado tuvo directa repercusión sobre el cartel de dicho especial. Tras salir vencedoras de respectivas luchas a cuatro bandas dos semanas atrás, Dani Luna y Xia Brookside se jugaron ser la retadora de Léi Yǐng Lee, Campeona Mundial Knockouts, en un mano a mano.

Además, el resto del menú de iMPACT! supuso una suerte de previa de Final Resolution: The Hardys, Steve Maclin y Cedric Alexander fueron contra Lexis King, Stacks y High Ryze, Mustafa Ali se enfrentó a Trey Miguel, Mike Santana se midió a Robert Stone, The Home Town Man hizo lo propio con Brooks Jensen y Leon Slater fue el invitado del segmento ‘First Class Penthouse’.

► Primera caída

Brooks Jensen (con Lexis King) derrotó a The Home Town Man.

Durante un segmento donde discutían con Tessa Blanchard y Victoria Crawford (sus retadoras en Final Resolution), The IInspiration fueron atacadas por Mila Moore, pero las australianas lograron echar del ring a todas las rudas.

Mike Santana derrotó a Robert Stone.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS EN FINAL RESOLUTION: Xia Brookside derrotó a Dani Luna.

En el segmento ‘First Class Penthouse’, Leon Slater acabó tumbado por AJ Francis, luego de que Rich Swann no quisiera intervenir.

The System buscan nuevo integrante, pues JDC colgará las botas el próximo mes.

Mustafa Ali derrotó a Trey Miguel .

. Team NXT (Lexis King, Stacks y High Ryze) derrotaron a Team TNA (The Hardys, Steve Maclin y Cedric Alexander).