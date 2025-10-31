Por tercera semana consecutiva desde que viéramos Bound For Glory, los seguidores de TNA se quedaron sin episodio al uso de iMPACT! Aunque esta vez, la excusa no fue dicho PPV, sino Halloween. Y qué mejores anfitriones que los hermanos Hardy, quienes repasaron los momentos más destacados de su «Broken Universe».

Como de costumbre, iMPACT! pudo verse en TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá).

► Broken Halloween

En un estudio, los Hardy condujeron el episodio, presentando cuatro combates: The Final Deletion (iMPACT! del 5 de julio de 2016), Delete Or Decay (iMPACT! del 8 de septiembre de 2016), Tag Team Apocalypto (iMPACT! del 15 de diciembre de 2016) y King Maxel vs. Rockstar Spud (iMPACT! del 15 de diciembre de 2016), Además, recordaron las visitas de los Nemeth y The System al Hardy Compound en los capítulos de iMPACT! del 24 de abril del presente año y del 13 de junio del pasado año, respectivamente.

Según anunció TNA, el próximo jueves veremos el regreso del concepto «Open Fight Night», por lo que parece que tampoco habrá iMPACT! al uso, y a cambio se emitirán combates ya vistos o tal vez inéditos. Habrá que esperar hasta el jueves 13, cuando TNA presente una edición en directo del programa desde la Full Sail University.

⇒ Nunca he sido muy fan del «Broken Universe», y creo que si TNA buscaba algo acorde a Halloween, tiene en su videoteca cosas más interesantes en forma de verdaderos combates. En cualquier caso, un iMPACT! curioso por salirse de la dinámica habitual. Me pregunto, no obstante, qué será de la construcción de Turning Point, especial previsto para el 14 de noviembre.

5/10