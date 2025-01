Este jueves, TNA volvió al riguroso diferido, tras su refrescante iMPACT! Live. La empresa de Anthem Sports & Entertainment volvió a ocupar el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU).

Entre los principales puntos, la implicación de Cora Jade, gladiadora de WWE NXT, quien parece luchará por el Campeonato Mundial Knockouts que porta Masha Slamovich, y la de Wes Lee, también ligado a la marca dorada, en duelo contra Ace Austin. También un mano a mano entre Mustafa Ali (quien acaba de firmar con TNA) y Laredo Kid, además de un choque de parejas con Eric Young y Josh Alexander yendo contra The Northern Armory (Judas Icarus y Travis Williams).

Asimismo, Nic Nemeth hará acto de presencia por primera vez desde su derrota en Genesis, mientras Sami Callihan comentará el ataque sufrido a manos de Mance Warner una semana atrás.

The Nemeth Brothers STAND TALL on #TNAiMPACT!



