Estrena mes de abril TNA con nuevo episodio de iMPACT!, al amparo de la St. Joseph Civic Arena en Missouri (EEUU), presentando un cartel donde WWE NXT tuvo de nuevo mucha presencia.

Tessa Blanchard hizo equipo con dos luchadoras de la marca dorada, Jacy Jayne y Jazmyn Nyx, acompañadas de Fallon Henley (quienes integran Fatal Influence), para ir contra Masha Slamovich, Xia Brookside y Léi Yǐng Lee. Y por otra parte Lash Legend y Jakara Jackson (de Meta-Four) se midieron a Spitfire.

Mientras, se programó un duelo entre Elijah y Frankie Kazarian, un «anuncio especial» de Santino Marella, un «despido público» en The System y declaraciones de The Hardys y la pareja Steph De Lander & Mance Warner.

Todo, como siempre, vía AXS TV en USA, vía Sportsnet 360 en Canadá y vía TNA+ en el resto del mundo.

