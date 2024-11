Pocas cosas hay en EE.UU. más sagradas que el Día de Acción de Gracias (tal vez sólo la Segunda Enmienda de su Constitución), y quiere el destino que tan señalada festividad caiga siempre en jueves, jornada de iMPACT!

Si el pasado año TNA sólo presentó un combate nuevo dentro de un menú donde el resto fueron luchas clásicas de su videoteca, este 2024 la empresa ha querido trabajarse más su «Thanksgiving Special», ofreciendo siete encuentros inéditos grabados expresamente para la ocasión en distintas fechas durante los últimos meses, cual paréntesis de las historias actuales. Destacar en uno de ellos la implicación de Mike Bailey, quien ya no forma parte de TNA.

Dado el contexto, el episodio de iMPACT! se emitió a su hora habitual, 8 pm ET, vía TNA+, pero no pudo verse vía AXS TV hasta la medianoche. Así, puede considerarse el capítulo del pasado día 21 como último show de construcción de Turning Point, evento que tendrá lugar hoy.

«The Wanted Man» went head to head with «The Death Machine for the TNA World Championship in San Antonio, TX! @NicTNemeth @TheSamiCallihan



