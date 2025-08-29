Previo TNA iMPACT! 28 de agosto 2025 | Santana y Maclin vs. Williams y Francis
► Cobra, el brazo fuerte de la ley
- Mike Santana y Steve Maclin derrotaron a Trick Williams y AJ Francis. Acabó Williams por golpearse accidentalmente con Francis, para seguidamente ver cómo Santana evitaba su Trick Shot y lo rodaba de espaldas. Santana hizo el pin al Campeón Mundial TNA. Guiño, guiño. Sobre el combate, pues bueno, todo show tiene un «opener». Me gustó que, cuanto menos, Maclin tuviera protagonismo. Resulta un tanto hilarante que después de todo, Williams ejerza de rudo y genere reacciones de técnico entre el público de TNA. En el poscombate, Santana y Williams se fueron a los golpes.
- Entre bastidores, ante el micrófono de Gia Miller, Leon Slater se mostró contrariado cuando Cedric Alexander le dijo que juntos podrían arrebatarle a los Hardy el Campeonato Mundial de Parejas TNA.
- Eric Young derrotó a Myron Reed (con Zachary Wentz). Young no estuvo acompañado de Judas Icarus y Travis Williams, pero aún así, se les ingenió para endosar un golpe bajo a Reed sin que el árbitro lo viera y seguidamente un Martinete con el que lo puso de espaldas planas.
- Dani Luna, ahora rudilla, acusó a Indi Hartwell de robarle su oportunidad en el Gauntlet disputado dos semanas atrás.
- Como se anunció este martes en WWE NXT, Xia Brookside luchará por el Campeonato Femenil WWE Speed.
- Acompañada de Heather By Elegance, M By Elegance y The Personal Concierge, Ash By Elegance proclamó haber salvado TNA con su consecución del Campeonato Mundial Knockouts en WWE Heatwave y avisó de que la próxima semana veríamos una celebración apropiada para dar inicio a la «Elegance Era». ¿Por qué TNA se empeña en dar protagonismo a los talentos menos atrayentes que tiene en su elenco?
- The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) derrotaron a Fatal Influence (Fallon Henley y Jazmyn Nyx). Las australianas aislaron a Nyx y la remataron con su Idolizer y el consiguiente pin. en una lucha bastante breve, de poco más de seis minutos.
- En su vestidor, vimos cómo Trick Williams llamaba quejoso a su abogado por el ataque recibido vía Mike Santana tras el combate que disputaron minutos atrás.
- Ryan Nemeth apareció sobre el stage anunciado que su hermano Nic volvería de su suspensión el próximo jueves. Entonces hicieron acto de presencia Eddie y Alisha Edwards e informaron al ex-AEW que no se iría sin ver acción, antes de que Alisha le endosara una bofetada.
- Eddie Edwards (con Alisha Edwards) derrotó a Ryan Nemeth. Victoria rápida para el integrante de The System mediante su Boston Knee Party y la cuenta de tres.
- Por petición de Indi Hartwell, Santino Marella decretó Triple Amenaza para el próximo jueves: Hartwell vs. Dani Luna vs. Jody Threat.
- TNA dio cuenta de que esta semana, durante un house show de WWE en Manchester (Inglaterra), Joe Hendry derrotó a The Miz.
- Y hablando de Hendry, ya de nuevo sobre la «Impact Zone», el inglés fue atacado por Eric Young, quien expuso que se avecinaba una limpieza en TNA. Según Young, por culpa de Hendry comenzó toda la invasión de WWE y la consiguiente pérdida de identidad de TNA. No le falta razón.
- Tasha Steelz (con John Skyler y Jason Hotch) derrotó a Mara Sadè. En última instancia, Agent 0 distrajo a Sadè y esta se comió un Cutter de Steelz tras el que fue puesta de espaldas planas, con la integrante de Order 4, además, apoyando sus pies en las cuerdas. Moraleja de lo que ocurre cuando el arte se topa con la política. Concluido el escarnio, Steelz, Skyler, Hotch y Agent 0 apalizaron a Sadè, hasta que The Hardys, un poco tarde ya, hicieron el salve.
- Y ya que estaban en el ring, se dio paso al «main event».
- The Hardys derrotaron a Leon Slater y Cedric Alexander. Hablando de artistas, menos mal que TNA le da bola a Slater y por ahora lo maneja bien, porque es lo mejor de su producto hoy día. Un buen estelar, donde al inicio Slater lució con una marcha menos por evitar hacer daño a sus ídolos, aunque luego esta consideración quedara un tanto de lado. Y Slater no recibió el pin, sino Alexander, consecuencia del combo Twist Of Fate + Swanton Bomb, si bien en las postrimerías, todos se abrazaron.
- Como cierre de emisión, Trick Williams entró al ring acompañado de su abogado y alegó encontrarse en un entorno de trabajo hostil, recordando que no tenía obligación de defender el Campeonato Mundial TNA durante un periodo de 50 días. Justo a tiempo para Bound For Glory, apuntó Santino Marella, quien ante la creciente chulería del picapleitos de Williams, quiso presentarle a su Cobra. Genial epílogo. ¿Qué son 1000 abogados ahogados en un río? Un buen comienzo.
- En algún momento, este pesadillesco panorama de Trick Williams y Ash By Elegance como monarcas, aderezado con protagonismo semanal a AJ Francis, debe ver su fin. Y no sé cuándo, pero parece que TNA se dirige hacia tal enmienda (no estoy muy seguro, por desgracia, de que también abarque a Francis). Al menos, para Williams parece claro el horizonte de Bound For Glory contra Mike Santana, único hilo de esperanza desvelado en el iMPACT! de ayer. Un capítulo salvado por su última media hora, pues el resto se movió entre un nivel «in-ring» muy normal y un desarrollo de varias historias poco atrayente. 5/10.
.@milanmiracle has some news and some math for @_trickwilliams, AND a Cobra for his lawyer!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) August 29, 2025
… but what about #TNABoundForGlory!?
WATCH #TNAiMPACT on TNA+: https://t.co/5cRWP2Ci2h pic.twitter.com/q3C1JK5UKH