No se privó TNA de ofrecer episodio de iMPACT! el Día de Acción de Gracias, vía TNA+ (en horario habitual, 8 pm ET) y AXS TV (en horario especial, a las 12 am ET), cual collage con grabaciones en distintas fechas a lo largo del presente año.

Únicamente fue anunciado de antemano el tradicional combate «Turkey Bowl», donde el encajador del pin o la rendición debía ponerse un disfraz de pavo. Eric Young, Brian Myers, Trey Miguel, Mance Warner, The Home Town Man y Ryan Nemeth batallaron por no recibir tan ridículo castigo.

► Una noche con Ryan Nemeth

THANKSGIVING TURKEY BOWL: Brian Myers derrotó a Ryan Nemeth, Eric Young, Trey Miguel, Mance Warner y The Home Town Man . Técnicamente, ni Young, ni Miguel, ni Warner, ni Cody Deaner enmascarado (disculpen si les chafé el misterio) perdieron. El perdedor fue Nemeth, al recibir la cuenta de tres luego del Roster Cut de Myers, y por consiguiente, quien tuvo que ponerse el disfraz de pavo, no sin antes oponer resistencia. Ojo, que una vez AJ Styles lo llevó. Un honor para Nemeth.

The Elegance Brand siguen buscando a Mr. Elegance. Normal, aún no he presentado mi candidatura.

Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Mustafa Ali y Trick Williams por DQ. Esta lucha se filmó durante el periplo de TNA en Minneapolis (Minnesota, EEUU) el pasado septiembre. Es decir, antes de Victory Road, cuando Santana rivalizaba con Williams y Slater venía de tener sus más y sus menos con Order 4. Pintaba bien el choque, pero The Great Hands lo estropearon con una interferencia. Santana y Slater se revolvieron en el poscombate y provocaron la huida de los rudos, aunque cierto miembro de la seguridad de Ali, rezagado, acabó atravesando una mesa fuera del ring.

Ryan Nemeth, vestido de pavo, salió de nuevo a escena y echó pestes sobre la Navidad y sobre Krampus, su rival en el siguiente combate incluido en este gringuísimo episodio.

Ryan Nemeth derrotó a Krampus . El gladiador austriaco tenía dominado a Nemeth, pero el ex-AEW «trampeó» con un piquete de ojos cuando el árbitro no miraba y agarró su trusa en una rodada de espaldas para una súbita cuenta de tres. La lucha se vendió como un duelo «Thanksgiving vs. Christmas».

TNA dio cuenta, menos mal, de la victoria de Léi Yǐng Lee en NXT Gold Rush, donde se coronó nueva Campeona Mundial Knockouts. Una emocionada Lee, entre bastidores tras el encuentro, agradeció a quienes siempre la han apoyado.

Seguidamente, Joe Hendry y Jeff Hardy dieron juntos un recital. Bueno, sólo fueron dos canciones, pero algo es algo. La primera, una de Hardy, «Modest», y la segunda, una versión de «My Sacrifice» de Creed. El bolo no continuó por la interrupción de los Nemeth. Ryan Nemeth, protagonista del capítulo, por lo que parece, dijo que no se iría del ring sin cantar una canción para su hermano, pero Hendry y Hardy acabaron por aplicarles sus respectivos remates. Probablemente, el último recital de Hendry con TNA.

Anuncios para Final Resolution (5 de diciembre): The IInspiration defenderán el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante Tessa Blanchard y Victoria Crawford, mientras The Rascalz chocarán contra Order 4.

Santino Marella, descontento por el pesado de Ryan Nemeth, decretó lucha de cuartetos como estelar.

Leon Slater y The System (Moose, Brian Myers y Eddie Edwards) (con JDC y Alisha Edwards) derrotaron a Ryan Nemeth, Jake Something y First Class (AJ Francis y Rich Swann). Menudo batiburrillo de participantes, y todo, con Nemeth todavía empavado. Este se quedó solo en el cuadrilátero y Slater lo puso de espaldas planas tras su Swanton 450.

Slater, Moose, Edwards y Myers celebraron en el epílogo del show.

⇒ Supongo, TNA pensó que en la ya madrugada pos-«Thanksgiving», la gente no tendría mucho cuerpo para combates serios. E hizo bien. Pero creo que pudo haberse currado un poco más este conjunto de retales y haber ofrecido al menos un poco de lucha libre de cara a quienes no matamos a un pavo cada cuarto jueves de noviembre. Pero bueno, si no es capaz de hacerlo en un iMPACT! normal, ¿cómo esperar que lo haga en un iMPACT! festivo?

3/10