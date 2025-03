Una semana más desde El Paso, TNA presentó anoche nueva edición de iMPACT! camino a Rebellion, vía AXS TV (USA), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo).

Joe Hendry supuso el principal protagonista de la promoción del cartel, quien según la empresa hablaría sobre su próxima defensa.

Ya en forma de combates concretados, Masha Slamovich vs. Jacy Jayne (gladiadora proveniente de WWE NXT), Ash y Heather By Elegance vs. Gigi Dolin y Tatum Paxley (estas últimas también adscritas a WWE NXT), Nic Nemeth vs. Leon Slater, Eric Young vs. Ace Austin y Chavo Guerrero Jr. haciendo equipo con Laredo Kid y Octagón Jr. para ir contra Frankie Kazarian y First Class.

► Paso a la rebelión

Ash y Heather By Elegance (con George Iceman) derrotaron a Gigi Dolin y Tatum Paxley . Las chicas de NXT parecían tener encarrilada la victoria, pero George Iceman hizo caer a Paxley de un esquinero y esto fue aprovechado por Ash para aplicarle su remate y la consiguiente cuenta de tres. Arianna Grace estuvo comentando la lucha en la mesa de comentarios junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt, mientras Lash Legend y Jakara Jackson observaban la acción a través de un monitor, pues habían sido vetadas de «ringside» según la estipulación. Correcto «opener», donde pese a su brevedad, Dolin y Paxley pudieron mostrar algunas ofensivas y lucieron bien, ya que perdieron por una jugarreta. En el poscombate, las elegantes pretendían celebrar con una tarta, pero Dolin y Paxley las golpearon e inevitablemente, hundieron la cara de Ash en la tarta. La realización mantuvo la toma muuucho tiempo para que nos quedara claro el disgusto de la otrora Dana Brooke.

Ash By Elegance, todavía con la cara llena de nata, anunció que se tomaría unas vacaciones.

Chavo Guerrero Jr., Laredo Kid y Octagón Jr. derrotaron a Frankie Kazarian y First Class (AJ Francis y KC Navarro) . ¿Adivinan quién recibió el pin? Esta pregunta ya parece retórica cuando hablamos de un combate de First Class. ¿Y quién creen endosó el pin? Otra pregunta fácil. Sólo les diré que lo hizo tras una Plancha Sapito. Poner a Laredo Kid y Octagón Jr. en un encuentro con Francis es como pedirle a Gary Oldman que comparta reparto con Ben Affleck. El público de El Paso merecía algo mejor, aunque le encantara lo que vio (principalmente por Chavo). Mi pulla semanal a Francis no podía faltar.

Santino Marella medió en una «War of Words» entre Sami Callihan y Mance Warner. Hubo sólo palabras porque los protagonistas se encontraban esposados, claro. Steph De Lander también estaba allí y arrojó una bebida sobre Callihan, luego de que este, cariñosamente, la llamara «furcia». Más tensos que Eduardo Manostijeras poniéndose un preservativo. Se sugirió anuncio respecto al Campeonato de Medios Digitales TNA.

Masha Slamovich derrotó a Jacy Jayne . Mediante su Snow Plow y la cuenta de tres, Slamovich se deshizo de otra luchadora de NXT que ofreció buena imagen y presentó batalla. Al concluir, Tessa Blanchard, quien estaba vetada de «ringside», atacó a Slamovich. Afortunadamente para la rusa, Léi Yǐng Lee y Xia Brookside hicieron el salve. Queda claro que veremos un Slamovich vs. Blanchard en Rebellion.

Eric Young (con The Northern Armory) derrotó a Ace Austin . Durante todo el duelo, Young estuvo intentando demostrar a Steve Maclin lo que según él es la confianza. En un punto, Young se atrevió a dar la espalda a Austin, para seguidamente recibir la ayuda de Judas Icarus y Travis Williams. En resumen, medio choque fueron interferencias de sus esbirros, hasta permitirle la victoria, tras un Martinete y la cuenta de tres. Así cualquiera. Ten cuidado TNA, que con este manejo, Austin se te puede ir a otra empresa, y ahora WWE está muy cerca.

Para la semana que viene: Masha Slamovich, Léi Yǐng Lee y Xia Brookside vs. Tessa Blanchard, Jacy Jayne y una luchadora por revelar; Frankie Kazarian vs. Elijah, Steve Maclin luchará, The Hardys hablarán y Santino Marella hará un anuncio «revolucionario».

Nic Nemeth (con Ryan Nemeth) derrotó a Leon Slater . Nemeth necesitó de una distracción de su hermano pequeño para salir vencedor, mediante su Danger Zone y la cuenta de tres. Slater sigue perdiendo individualmente pero no deja de acaparar miradas, en otro «main event» del que sale bien parado.

Mi bipolaridad latente tal vez me juegue malas pasadas, pero disfruté bastante más el episodio de esta semana que el de la anterior. Mejores combates y segmentos menos chorras supongo tienen algo de culpa. Hendry hizo de las suyas, el aporte de WWE NXT resultó sustancioso, Slater brillando en el estelar y la rivalidad Santana-Ali en modo placer culpable total. Como contras, el empeño por dar exposición semanal a AJ Francis y la derrota de Ace Austin, aunque la historia que conjugan Eric Young y Steve Maclin parezca interesante. 6/10.