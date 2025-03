En su décimo episodio de iMPACT! durante 2025, TNA volvió a ocupar la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU). Esta vez, sin emitirse en directo vía AXS TV, TNA+ y Sportsnet 360, sino en diferido, como es habitual, pero de nuevo con fuerte presencia de WWE NXT.

Como principal lucha programada, The Hardys y Oba Femi hicieron equipo para medirse a The System, cuando el Campeón NXT tiene previsto defender su oro ante Moose en NXT Roadblock el próximo 11 de marzo.

También se estipuló combate de Tessa Blanchard, sin oponente definido. Tras rechazar una implicación la semana pasada, Blanchard recibió un ultimátum de parte de Santino Marella: si no competía, sería despedida.

Además, Spitfire pusieron de nuevo sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil de Parejas Knockouts ante Ash y Heather By Elegance, en un choque que apuntaba a darse en Sacrifice.

Y completando lo anunciado, Sami Callihan fue contra Mance Warner, Frankie Kazarian contra Ace Austin y Steve Maclin hizo lo propio contra KC Navarro.

.@joehendry and @Iam_Elijah make the save just in time for @milanmiracle to drops 2 HUGE announcements for #TNASacrifice!



Watch #TNAiMPACT on TNA+: https://t.co/StCMC8U0CP pic.twitter.com/hssS5GpsvJ