Por segunda semana consecutiva, TNA ofreció un episodio navideño de iMPACT! sin nuevo contenido que llevarse a la boca, pues a cambio, decidió dar cuenta de lo más destacable a su juicio del 2024 y conceder los simbólicos «Year End Awards» restantes tras los incluidos en la edición del pasado jueves.

No se preocupen, porque el 2 de enero veremos ya nuevo contenido, con la mira puesta en Genesis, cita que tendrá lugar el día 19 de dicho mes.

.@mashaslamovich vs. @JordynneGrace for the TNA Knockouts World Championship at #TNABoundForGlory is the 2024 Match of the Year!



